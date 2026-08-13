高級酒店｜廁所為何有2個馬桶？內行人揭真實用途勁貼心但少人知

不少人去歐洲或日本旅行，在酒店廁所中可能發現有2個馬桶！一個是正常馬桶，另一個外型似馬桶，卻沒有水箱又比較矮，到底這款特殊的「馬桶」有何作用？一名男士拍片求問網友，這個鬼東西究竟是什麼？網民紛紛回應，原來它真實用途很貼心。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

網民求教廁所點解有2個馬桶？

早前在瀏覽小紅書時有視頻彈出，見一名外國男子蹲在「馬桶」前，考考網民知不知道這是什麼？酷似馬桶，又像洗手盤，到底有何作用？男子狀似一臉狐疑，還開水喉用來洗手、洗臉、作勢喝水…有點尷尬，他求教網民，這用來做什麼？

酷似馬桶的東西是什麼？（圖片來源︰小紅書@歪果仁研究協會）

+ 1

內行人揭真實用途 用於清潔私處

網民解答︰「是婦洗盤。」還加圖片介紹。另外，也有人回應︰「用來洗asshole。」不過另有網民反駁指，「如果用來洗屁屁的，那問題來了，為什麼他們不用智能馬桶，要另外造個？」

原來，這款酷似馬桶的東西其實叫「Bidet」，中文稱為「婦洗器」或「淨身盆」，專設計給女性用來清潔下體私處，當然男性想洗屁股也可。目前僅在一些高級酒店能看到，在法國、意大利、西班牙甚至日本都流行，在中國卻少有人問津。

（左）酷似馬桶的稱為婦洗器（Bidet）。（圖片來源︰Pexels）

面壁跨坐調節水溫 水柱噴出貼心清潔

使用它的方式有別於一般馬桶，使用婦洗器時，要正面朝向牆壁，分開兩腿，以蹲步姿勢跨坐，接著打開水龍頭調節水溫，有冷水和熱水兩個出水口，及調節水量強度，水柱會從桶底（下噴式）噴出，也有直噴式類型，用家自己調整要清洗的部位，是一款非常貼心的產品。

（左）酷似馬桶的稱為婦洗器（Bidet）。（圖片來源︰Pexels）

不過，婦洗器沒有被全球廣泛使用，有可能對婦洗器認識的人少，覺得用處不太大。而且價格也較高，很多人認為沒太多必要浪費錢去買。此外，房子的衛生間面積布限，婦洗器佔很多空間，自然容易被淘汰，所以有好多人看見婦洗器，根本不知其真實用途，反正有水、有盤、可去水，變成想洗什麼便洗什麼。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略