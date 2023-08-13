東京最紅甜點｜法式千層酥三文治GARIGUETTE　首攻銅鑼灣免費試食

再有日本過江龍將會游來香港！主打法式千層酥三文治/圓形法式千層酥/拿破崙千層酥的GARIGUETTE，日本最紅甜品店風靡多個縣後，將會在9月進駐香港銅鑼灣，開設首間在海外的分店。新店開幕當天，店方會即場派出100份「GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé」。喜歡吃甜品的朋友不要錯過！



人氣拿破崙千層酥店大派100份甜品！

GARIGUETTE是日本近年相當有人氣、主打拿破崙千層酥「Mille-pressé」的甜品店。「Mille-pressé」概念源自法國傳統的千層酥（Mille Feuille），經改良後，成為圓形而中間鏤空的拿破崙「Mille-pressé」。

拿破崙千層酥「Mille-pressé」（圖片來源：GARIGUETTE）

除了東京，GARIGUETTE在關西、九州亦設有分店，每日吸引許多遊客專程到訪。GARIGUETTE近日更宣佈將會在9月，於香港開設首間海外分店，將拿破崙千層酥遠渡帶來香港。

GARIGUETTE的香港分店將設於銅鑼灣Fashion Walk，於今年9月9日開業。再為慶祝新分店開張，店方會在開幕當日即場派出100份「GARIGUETTE 拿破崙Mille-pressé」，讓大家一嘗的千層酥的味道。至於店方將派出的口味以及領取詳情，大家可以留意GARIGUETTE的Facebook與Instagrame帳號的最新公佈。

GARIGUETTE（香港分店）

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk百德新街42-48號地下D舖

開幕日期：2023年9月9日

營業時間：待店方分佈

