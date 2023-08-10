火鍋優惠｜身份證有8字打邊爐8折　8鍋臭臭鍋新分店餐飲免費升級

過江龍火鍋店優惠！來自台灣的火鍋店「8鍋臭臭鍋」，宣佈新分店新張期間推出優惠——只要身份證上具有「8」字，便能夠得到全單8折優惠。此外，大家入座時的氣溫若達到32℃或以上，餐飲更會獲餐廳升級為沙冰。即睇優惠詳情！



身份證有8字打邊爐全單8折！

遠渡由台灣來港設店的火鍋店「8鍋臭臭鍋」，為慶祝位於新葵芳的新店開業，在新張期內會推出優惠。

招牌臭臭鍋（圖片來源：８鍋臭臭鍋）

「8鍋臭臭鍋」的葵芳分店位於葵芳匯，已於8月3日開幕。當日至8月31日期間，身份證上有「8」字的客人，即可享有全單8折優惠。想一嚐台式火鍋的朋友，可以看一看自己或朋友的身份證上有沒有這個重要的號碼。

左起：芒果鮮奶沙冰、多多乳酸沙冰、葡萄柚梳打與巨峰提子沙冰（圖片來源：８鍋臭臭鍋）

超32℃餐飲免費升級

此外，葵芳分店同時推出「夏日優惠」——大家若點選午市「臭臭鍋」時，氣溫若達到32℃或以上，餐廳可把大家的餐飲免費升級至360毫升的沙冰（原價$36）。「8鍋臭臭鍋」具有3種即叫即製的沙冰，包括「芒果鮮奶沙冰」、「巨峰提子沙冰」以及「多多乳酸沙冰」，適合在喝辣湯後舒飲、解辣。「夏日優惠」由即日開始，至10月31日結束。

（圖片來源：８鍋臭臭鍋）

8鍋臭臭鍋（葵芳分店）

地址：新界葵涌興芳路208號葵芳匯2樓201號舖

電話: 2970 2088

營業時間: 12:00 - 22:00

