銅鑼灣Bazaar開倉｜運動品牌HOKA等割價1折起　附開倉日時間地址

銅鑼灣開倉！銅鑼灣有商場正舉辦開倉優惠。場內包括HOKA、Fjallraven、C3fit、BodySac、Doughnut、Champion、Eastpak、Speedo等品牌的多款運動服飾、鞋履、行李箱、露營用品1折起。當中，HOKA服裝任何兩件$500，Fjallraven書包低至$400，Reebok產品$80起。另外還有更多其他優惠，熱愛運動的朋友不妨到場逛逛！



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位於銅鑼灣時代廣場16樓的Bazaar即日起至8月14日舉行《名牌運動服飾展》開倉優惠，多個品牌的運動服飾、鞋履、行李箱、露營用品特價發售，當中包括HOKA、Fjallraven、C3fit、BodySac、Doughnut、Champion、Eastpak、Jungle Black、Superga、Reebok、Clarks、Arena、Speedo、Josef Seibef等。

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當中，備受不少人歡迎的運動品牌HOKA之服飾任何兩件只需$500，而「狐狸袋」Fjallraven書包的售價低至$400，Reebok商品更低至由$80起，非常抵買！

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其他品牌優惠方面，Adidas Takumi Sen 8只售$800對；Doughnut 背包$270起；Heart及Alpha背包$380起；Josef Seibel 男女裝休閒鞋$499起；Champion Tee$189 起，場有尚有更多優惠，大家可以趁假期到場逛逛，看看有沒有自己的心頭好正以低價發售！

（圖片來源：FB@Times Square Bazaar 時代廣場展銷集）

銅鑼灣Bazaa名牌運動服飾展 詳情

日期：即日起至8月21日

時間：11:00 - 21:00

地址：香港島銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座16樓

