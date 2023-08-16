KFC優惠｜一招即贏$60現金券任買美食　免費葡撻額外獎附遊戲玩法

KFC優惠！$60現金券輕鬆拎！8月17日至20日期間，KFC一連4日在銅鑼灣有「桶遊脆宇宙」VR體驗限時攤位，現金券可購任何美食︰KFC炸雞、葡撻、焗飯、汽水！即睇活動地址、時間、換券方法！



（圖片來源：KFC）

8月17日至20日期間，KFC將會在銅鑼灣希慎廣場有「桶遊脆宇宙」限時攤位，大家大玩VR遊戲之外，玩完即贏價值$60的現金券，遊戲玩完即贏家之後更可額外得到美食換領券。在攤位內，大家可以找到巨型雞桶。在桶裡，大家戴上VR裝置後，可以探索到由虛擬實境技術呈現的KFC招牌炸雞及雞桶等經典元素，並在「桶遊脆宇宙」的虛擬世界玩遊戲及贏獎品。

「桶遊脆宇宙」VR體驗攤位（圖片來源：KFC）

遊歷完「桶遊脆宇宙」後，大家在Instagram追蹤「@KFCHK 」及「@leegardenshk 」的 Instagram專頁，便可以得到$60的KFC現金券，亦可憑遊戲中的相應得分換取美食換領券。

害怕進入VR的朋友不用怕，進行簡單任務亦可以得到美食券。只要在攤位的3D立體佈景前擺出創意姿勢拍照，並將照片上載到個人社交平台，再標籤 「@KFCHK」 及「@leegardenshk」官方帳號，便可得到經典葡撻換領券1張。

（圖片來源：KFC）

KFC「桶遊脆宇宙」VR體驗

日期：8月17日至8月20日

營業時間：12:00 至 21:00

地址：香港島銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場中庭

