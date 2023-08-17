自助餐優惠｜荃灣如心酒店自助餐$246起附連結　任食海鮮榴槤甜品

酒店自助餐優惠！荃灣如心酒店最新自助餐優惠！位於荃灣如心酒店中的「Café Circles」目前正推出多種優惠，大家只要經指定網上平台訂座，便能以折後人均$246起的特價享用烤肉、海鮮、榴槤甜品等多種美食。相關優惠低至最多78折，今晚便會在網上開賣，有興趣的朋友謹記留意詳情。



Café Circles（圖片來源：亞洲萬里通）

如心酒店Café Circles 人均$246起

荃灣如心酒店的自助餐廳——「Café Circles」將在8月17日晚上21:00透過網上平台KLOOK提供7種自助餐優惠，優惠適用於8月19日至9月30日，涵蓋暑假、中秋假期，適合一家大細於開學前、放假期間到訪，一同享受烤肉、海鮮、松露意大利飯、榴槤甜品等美食。

KLOOK的7種優惠涵蓋午市、下午茶與晚市時段，便利大家有閒餘的時候使用。當中，「『低至82折優惠』週末下午茶自助餐」優惠最便宜，每人只需$246（兒童及長者）或$303（成人）起。而折扣最多的是「『低至78折優惠』8月/9月自助午餐」優惠，收費為$271（兒童及長者）或$339（成人）。

至於其他5種優惠以及訂購，可以參考KLOOK相關網頁https://www.klook.com/zh-HK/activity/39490-lhotel-nina-tsuen-wan/。要留意，並非所有優惠每日均會供應，菜單會因應季節性和供應情況或會有所調整。

荃灣如心酒店Café Circles自助餐優惠 訂購連結 👉🏽Klook

地址：香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

開售日期及時間：2023年8月17日21:00

適用日期：2023年8月19日至9月30日

