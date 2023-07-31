火鍋優惠｜尖沙咀火鍋店戴眼鏡優惠　愈多人戴愈多著數全單可8折

戴眼鏡的朋友有口福了！尖沙咀有火鍋店推出另類優惠，在8月期間，全檯只要有2人或以上出示眼鏡，便可以享用折扣或得到啤酒、海鮮拼盤等佳餚美酒。同檯愈多人戴眼鏡，可得到的著數愈多！



尖沙咀火鍋店戴眼鏡有優惠

位於尖沙咀的港式懷舊主題火鍋店——「龍鳳呈祥雞煲火鍋」，以老香港為設計元素。身處餐廳裡，猶如置身於70、80年代。除了裝修獨特，餐廳亦別開生面、玩味十足，將於8月推出「眼鏡人士入座優惠」。屆時，全檯只要有2人或以上出示眼鏡，便可以享用折扣或得到餐廳送出的佳餚美酒。

同檯戴眼鏡的人數愈多，可得到的著數愈多，詳情如下：

全檯2副眼鏡：三文魚刺身（1客）

全檯3副眼鏡：生啤（2公升）

全檯4副眼鏡：細龍鳳呈祥海鮮拼盤（1份）

全檯8副眼鏡：全單8折以及海鮮拼盤（份量按人數計算）



「眼鏡人士入座優惠」適用於今年8月1日至8月31日的晚市時段（周五除外），欲享用該優惠，須於事前一天訂座並要先成為「龍鳳呈祥雞煲火鍋」的會員。贈送食品數量有限，送完即止。此外，優惠不能兌換現金或其他產品，並不可與會員優惠以外的其他優惠一併使用。

（圖片來源：龍鳳呈祥雞煲火鍋）

龍鳳呈祥雞煲火鍋「眼鏡人士入座優惠」

地址：九龍尖沙咀加拿分道16號金輝大廈2樓

營業時間：12:00 - 01:00

優惠適用時間：18:00 -21:00

電話：2819 8881

