小CK手袋優惠｜CHARLES & KEITH開倉手袋鞋低至4折　附開倉日地址

小CK優惠！On The List購物平台網站有名牌開倉減價優惠，8月23日起有小資女人至愛人氣品牌CHARLES & KEITH優惠減價，包括手袋及鞋履，手袋低至4折，買滿3件或以上可享額外9折，即睇以下詳情。



CHARLES & KEITH將於8月23日起於On The List有優惠活動，多款手袋、皮具、飾物及鞋履低至4折，低至$50起可入手，手袋$100有交易。

CHARLES & KEITH開倉-手袋及女鞋優惠款式▼▼

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CHARLES & KEITH開倉優惠 詳情

日期︰

8月23日（星期三）08:00-20:00（Premium 會員優先購物時段）

8月24日（星期四） 08:00-20:00

8月25至26日（星期五六）10:00-20:00

8月27日（星期日）10:00-17:00

地址︰鰂魚涌太古坊濠豐大廈4樓



（官方圖片）

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