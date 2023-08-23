尖沙咀開倉｜ICEBUG防水行山鞋$199　50運動名牌38折附開倉日地址

尖沙咀開倉優惠低至38折！尖沙咀最新又有開倉優惠，即日起至8月28日，逾50個名牌運動服飾行山鞋品牌及戶外用品舉行限時開倉減價，當中品牌包括PROTREK、ICEBUG、MEINDL、CRAFT、2XU、Reebok…等人氣商品，另外還有speedo女裝泳衣、MOD'IN偏光太陽鏡、Champion T恤最平$80可入手，即看尖沙咀開倉優惠時間及地點詳情！



尖沙咀開倉（圖片來源：海港城展銷集 Harbour City Bazaar）

尖沙咀戶外用品及運動名牌開倉低至38折

尖沙咀海港城舉行開倉優惠，由即日起至8月28日，限時超過50個品牌大特價，精選男女運動服飾、行山鞋、波鞋、壓力褲、泳衣、便服、童裝、配件及防曬帽，最平$80就可以入手，當中運動服飾及波鞋品牌，包括PROTREK、ICEBUG、MEINDL、CRAFT、2XU、Reebok…等，低至38折起發售，ICEBUG 防水行山鞋最平$199對，大家千萬不要錯過。

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逾50款行李箱 健康枕床笠低至$160

是次開倉優惠還有Ausaulio抗菌多功能行李箱、CASABLANCA健康床枕、Dr.Sleep健康枕等；意大利女裝服飾亦做減價，其中包括西裝、休閒服、褲款、手袋等，而cote&ciel書包及休閒斜揹袋、Italy Leather Bag手袋亦減價。

尖沙咀開倉｜馬拉松便服及運動名牌開倉 詳情

日期：即日起至8月28日

時間：11:00 - 21:00

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

*詳情可前往官方Facebook專頁查詢。

