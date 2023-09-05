中秋盆菜2023｜鮑魚/龍蝦/和牛壽喜盆菜10大優惠推介　人均$147起

中秋盆菜推介2023！今年中秋節在星期五，剛好連著周末和假日可以好好休息，不如在星期五晚上與親友享受一頓豐富的盆菜盛宴，縱情狂歡慶祝中秋佳節！記者整合了11個中秋盆菜優惠，從傳統風味鮑魚盆菜到別具新意的和牛盆菜、從兩個人到一大班人享用的都有，還有外賣自取或直送可供選擇，總有一款合你心意！



中秋盆菜【1】FEAST — 鮑魚花膠三重奏豐食盆菜

FEAST鮑魚花膠三重奏豐食盆菜屬於傳統風味盆菜，內有包括極品紅燒鮑魚、吉祥茄汁大蝦、手打髮菜鯪魚球、蜜餞富貴金蠔等17款高質食材！訂購鮑魚花膠三重奏豐食盆菜，更送翡翠冬菇燜原隻元蹄1隻及$500餐飲現金券！此外，FEAST亦有提供到會套餐服務，無論買盆菜或中式到會，全部均直送免運費，最適合懶人一族！

FEAST鮑魚花膠三重奏豐食盆菜

6位用：HKD$1,528（原價：HKD$1,968）

10位用：HKD$2,428（原價：HKD$2,988）

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中秋盆菜【2】九龍酒店龍逸軒 — 鮑羅萬有喜慶盆菜

盆菜中最重要的就是湯頭，龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜採用自家秘製醬汁，以鮑魚、金華火腿、老雞、赤肉等熬製8小時而成，令每樣食材都非常入味，每一口都充滿驚喜！盆菜亦以自家製燒腩肉、日本精選元貝、虎蝦等多種矜貴食材炮製而成，有睇頭又好味！盆菜更有四種份量自由選擇，就算二人世界定一大班親戚都可以品嘗精緻盆菜，絕對夠飽！

九龍酒店龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜（圖片由店家提供）

九龍酒店龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜

2位用：HKD$710（原價：HKD$738）

4位用：HKD$1,340（原價：HKD$1,438）

6位用：HKD$1,880（原價：HKD$2,088）

12位用：HKD$3,590（原價：HKD$3,988）

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中秋盆菜【3】六國酒店粵軒中菜廳 — 星級盆菜

六國酒店粵軒中菜廳有三種星級盆菜可供選擇，其中以名廚御級精選盆菜最為吸引！有原隻鮑魚、海參、貴妃雞、瑤柱甫等上等食材，四人份量的盆菜，一家人享用就剛剛好！如果家人喜歡吃釀鯪魚或者燜腩肉，分別可以選擇粵軒聚寶盆菜或名廚頂級精選盤菜，任君選擇！

六國酒店粵軒中菜廳星級盆菜

名廚御級精選盆菜（4位用）：HKD$2,180

名廚頂級精選盤菜（4位用）：HKD$2,680

粵軒聚寶盆菜（4位用）：HKD$1,600

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中秋盆菜【4】北角海逸酒店 — 節慶盆菜

北角海逸酒店的節慶盆菜薈萃珍饈包括：鮑魚、花膠、虎蝦、金蠔、瑤柱、冬菇、腩肉、鵝掌及豉油雞等傳統風味盆菜的必備食材。雖然節慶盆菜不如其他盆菜有多種花樣或選擇，但就勝在食材夠傳統、味道夠地道！節慶盆菜份量分為4位、8位及12位用，無論是一家四口團圓還是與一大群朋友縱情狂歡都適合，最平每人$274就嘆到！

北角海逸酒店節慶盆菜（圖片由店家提供）

北角海逸酒店節慶盆菜

4位用：HKD$1,288

8位用：HKD$2,288

12位用：HKD$3,288

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中秋盆菜【5】旺角希爾頓花園酒店鷹巢 — 鮑魚花膠盆菜

鷹巢鮑魚花膠盆菜集合多款矜貴食材及美食，包括原隻蠔皇九頭鮑魚、滋補原條花膠、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞等，而且酒店採用自製醬汁，味道別具特色！盆菜分為4位用及6位用兩種選擇，若擔心不夠吃，除了盆菜以外，酒店更有即燒化皮乳豬、上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇等可供訂購，買滿$800更可向免費送遞至九龍區，最適合怕麻煩的你！

旺角希爾頓花園酒店鷹巢鮑魚花膠盆菜

4位用：HKD$1,388

6位用：HKD$1,888

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中秋盆菜【6】黑木亭居酒屋 — A5宮崎和牛壽喜盆菜／日本波士頓龍蝦盆菜

若認為傳統盆菜不夠滿足你的味蕾，黑木亭居酒屋適逢中秋佳節，推出了兩款創新日式盆菜！A5宮崎和牛壽喜盆菜除了A5宮崎和牛、有磯煮鮑魚等食材外，亦有如意福袋、吉祥冬菇等寓意食材，壽喜湯更是自家製！日本波士頓龍蝦盆菜亦有鮮廣島蠔、日本帆立貝、深海虎蝦等滋味海鮮，湯底則採用牛奶芝士湯。居酒屋亦有提供串燒套餐及刺身壽司盒，各位日料愛好者絕對不能錯過！

黑木亭居酒屋盆菜

A5宮崎和牛壽喜盆菜（2位用）：HKD$599（原價：HKD$897）

A5宮崎和牛壽喜盆菜（6位用）：HKD$1,288（原價：HKD$2,212）

日本波士頓龍蝦盆菜（2位用）：HKD$658（原價：HKD$969）

日本波士頓龍蝦盆菜（6位用）：HKD$1,299（原價：HKD$2,212）

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中秋盆菜【7】Fast Gourmet — 酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜

酥皮湯巨大化！Fast Gourmet推出全港首創巨型酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜，盆菜以海鮮為主，有波士頓龍蝦、北海道珍寶刺身級帶子、藍青口等上乘食材。另外亦有加入泰國魚餅及扎肉等泰式美食，非常國際化！只要將酥皮撕成小件蘸湯汁，便可同時體驗酥皮湯帶來的樂趣。盆菜分為1-2人用及4-6人用，最平人均只需$181.3就享受到特色巨型酥皮湯！

Fast Gourmet酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜

1-2位用：HKD$428（原價：HKD$488）

4-6位用：HKD$1,088（原價：HKD$1,288）

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中秋盆菜【8】8度海逸酒店 — 自家製喜慶盆菜

8 度海逸酒店推出自家製傳統盆菜，盆菜含有原隻鮑魚、花膠、瑤柱、沙井蠔等傳統及高級食材。特別的是盆菜的秘製醬汁由鮑魚、 金華火腿等矜貴食材輔以老雞、腩排、雞腳等熬製八小時而成，味道香濃，油而不膩。盆菜份量分為4位用、6位用及8位用，最平人均$203.5便可品嚐多種上等食材，而且分量十足，朋友聚會或親戚團圓均可共享真摯滋味！

8度海逸酒店自家製喜慶盆菜（圖片由店家提供）

8度海逸酒店自家製喜慶盆菜

4位用：HKD$893（原價：HKD$1,088）

6位用：HKD$1,221（原價：HKD$1,488）

8位用：HKD$1,631（原價：HKD$1,988）

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中秋盆菜【9】神燈海鮮酒家 — 神燈海味盆菜／至尊釀鯪魚盆菜

神燈海鮮酒家推出兩種盆菜：神燈海味盆菜、至尊釀鯪魚盆菜。兩種盆菜均有鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、自家製炸蝦丸、清甜蓮藕等共18款高質食材，主要分別在於神燈海味盆菜內有10頭鮑魚，至尊釀鯪魚盆菜內則有酸鯪魚。兩款盆菜最多可供12位用，更可享免運費直送到港九新界及東涌，連村屋都送到，定能滿足大忙人一族的需要！

神燈海鮮酒家中秋盆菜

神燈海味盆菜（6位用）：HKD$1,288（原價：HKD$1,588）

神燈海味盆菜（12位用）：HKD$2,288（原價：HKD$2,988）

至尊釀鯪魚盆菜（6位用）：HKD$1,288（原價：HKD$1,588）

至尊釀鯪魚盆菜（12位用）：HKD$2,288（原價：HKD$2,988）

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中秋盆菜【10】茶皇殿 — 團圓鮑魚盆菜

茶皇殿推出16 款足料至尊鮑魚盆菜，包括：至尊五頭鮑魚、茶皇燒鵝皇、鮮味鵝掌、極品蠔豉、飽滿瑤柱脯等上盛食材，亦有盆菜必備材料如蘿蔔件、炸枝竹、髮菜球等，盆菜豐富又傳統！至尊鮑魚盆菜可選6-8位用或10-12位用，最平人均只需$147！最適合愛與一大群親朋好友聚會的你！茶皇殿在九龍及新界均有多間分店，外賣自取亦一樣方便！

茶皇殿團圓鮑魚盆菜（圖片由店家提供）

茶皇殿團圓鮑魚盆菜

6-8位用：HKD$1,188（原價：HKD$1,288）

10-12位用：HKD$1,767（原價：HKD$1,888）

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