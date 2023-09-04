麥當勞咖啡9月4晚6點告別停止供應！網民嘆：可以唔使再去食早餐

麥當勞在社交平台上突然宣佈停止供應所有咖啡，包括凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡。這項決定在今天（2023年9月4日）晚上6時起生效。許多網友紛紛留言表示，麥當勞的咖啡是他們早餐必喝的選擇，對此感到非常惋惜。



麥當勞在其Facebook專頁上宣布，他們的咖啡將正式與顧客道別。凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡將供應至今天的18:00。對於那些想趕緊品嚐一杯麥當勞咖啡的朋友，把握最後機會，今天去享受一杯吧。

此項官宣，麥當勞即磨咖啡粉絲們頓感晴天霹靂：「吓🥺即磨係最好飲喎、即磨都停？又趕絕一班長者、會減少很多客量、還我即磨咖啡、我接受唔到囉、吓😱為左杯咖啡先去食早餐。」

(圖片來源：小紅書）

部份網民覺得即磨咖啡退場，可能不再去麥當勞食早餐：「早餐加到 4x 重要無咖啡，好野～、無即磨，McDonald 已經不再吸引！一間連鎖飲食快餐店連咖啡都無、可以唔使再食、無咖啡唔洗我再幫襯早餐，後會無期、早餐已經冇咗煙肉蛋漢堡，依家仲要存埋即磨咖啡，真係可以唔使幫襯。」

網民留言：

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亦有網民猜想麥當勞，這次決定是否想提升McCafe的銷量；不過卻令網民有點質疑：「但有d舖係無mccafe 架喎、人哋係汰弱留強，而今次麥當奴係淘汰多人鍾意嘅即磨咖啡。咁做真係可以挾持到 Mccafe 銷量提升？如果品質冇改善，我覺得個決定太草率。」