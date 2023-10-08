8號風球｜茶記收+1茶樓收假日價　網民熱討趁風打劫？係良心呀！

當打到8號風球時，香港有部份餐廳食肆仍然照常營業，但可能會加收服務費， +1、+2甚至+3 ，以前+2+3比較常見，現在經營環境有變，最多見到只剩+1，尤其在茶樓及茶餐廳這些現象更為普遍。至於網民對於餐廳食肆在打風期間收假日價或加收服務費，意見是如何呢？



（圖片來源︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

可能有不少市民選擇到茶樓，茶樓同樣徵收+1服務費。有不少網民認為，打風返工，應該要加一點津貼給夥計，合情合理：「這個是有良心的、加價比返員工無問題、這樣公道啊！收貴少少我都信公司會有颱風津貼比員工，如果有收貴，我真係唔多信老闆會額外畀錢出嚟做津貼！唔反對用假日價計算，但老闆都唔可以虧待員工，係員工冒險依然返工幫老闆去賺錢。」

但有不少網民跳出來指，加收服務費大多數可能只落了老闆的口袋裡，員工可能沒有受惠：「落老闆袋、如果真係加畀員工就好、坦白講，加價無問題，但我覺得如果加咗價之後賺嘅錢可以分俾員工就最好，員工先係最慘，打風返工，無風無雨都話呀，橫風橫兩都要照返，賺就公司賺，做就員工做…」

按圖有網民留言︰

+ 4

當然凡事都有雙面刃，有網民暗串食肆在8號風球下加收服務費：「業主漏夜加租？ 臨時加人工？水電費突然貴咗？」他們覺得打風加價或加收服務費，如同趁風（火）打劫：「唔好怪香港人，8號風球到北上消費。每次打風假期都是這樣，真心香港物價真的越來越貴，還是以前跟親戚在打風天或假期打牌好啊，在家吃健康又便宜，現在+2或假日費用，賺了，他們賺了。唔好幫襯，現在啲老關係搶錢世代。」

然而，有網民旋即反駁，餐廳表明了打風加收服務費，如果客人仍然選擇光顧，是你情我願，沒有趁風打劫：「咁又唔好話人打劫，你情我願，又冇人攞刀逼你食、我覺得無問題，又講到明 ，唔啱咪唔好食、嫌貴可以不吃，人哋都返工，放工時十號風球都無得走。」大家又覺得打風期間，餐廳食肆加收服務費是否合理呢？