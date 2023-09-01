12蚊店｜衣櫃收納神器3款衣架掛衫量急增3倍！折疊型去旅行超啱用

12蚊店好物推介！即便蝸居只要學會活用家裡的「死角位」，借助一些實用的收納工具，也可變出更多儲物空間，營造乾淨整潔的居家環境！家居收納中，最惱人必然是衣櫃，今次記者篩選出了3款來自12蚊店的衣櫃收納神器，全部毋須鑽孔，不必破壞牆面，輕鬆助大家將衣櫃變得井井有條！



示意圖（資料圖片）

12蚊店3款特製衣架 掛衫量急增3倍！

12蚊店都有平價衣櫃收納神器！Aeon旗下12蚊店包括Living Plaza及Daiso Japan，就有多款平價特製衣架出售，當中涵蓋不同的造型設計。本文整理3款平價，兼備受好評的特製衣架，包括去旅行都啱用的可折疊型衣架、Ｕ型衣架及圓框型掛勾，均獲日本、台灣及本地等網民推介，$12就可以買到。

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12蚊店衣櫃收納神器【1】折疊式衣架

記者翻查12蚊店Daiso Ｈong Kong官方Facebook，品牌不時推出特色衣架！近來大熱新品莫過於猶如變形金剛後可褶疊的衣架，系列分3個款，如A型可掛日常衣服、B型可掛西裝等較重服飾，而C型就連衣夾，可掛領呔、腰帶等配飾！不用的時間，折起來大概只有一隻手掌般大小，好小巧，去旅行或居家使用一流！

（圖片來源：Daiso Hong Kong官方Facebook）

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12蚊店衣櫃收納神器【2】Ｕ型衣架

除了折疊式衣架設計外，Daiso亦有推Ｕ型衣架系列，衣架中間的乘重鐵支上有大量U型設計，可以一口氣掛大量衣物，掛衫量足足比平常衣架增3倍！不少網民讚好用兼實際，收納內衣及毛巾一流！

12蚊店衣櫃收納神器【3】圓柱型衣架

U型衣架雖然收納量驚人，不過因一排過設計，較難掛不規則形狀的服飾配件！如你也有這煩惱，又可揀Daiso另一款被受網民推介的圓柱型衣架，可以靈活調整勾盤，隨心調整好適當的長度，大部分服飾配件都可輕鬆「上勾」！此外，圓柱型衣架還有乘重力強的優惠，掛大量服飾配件都不會變型！