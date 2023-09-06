Pricerite實惠優惠｜家電風扇家品$9.9起　傢具低至5折附減價日期

Pricerite實惠由即日起至10月2日，有全線優惠活動為期約1個月，多件傢俬、家品、大小家電有優惠，精選家品$9.9起、精選傢俬低至5折、其他傢俬有高達$５,000的即減折扣。即睇以下詳情。



Pricerite實惠（實惠官網）

Pricerite實惠4優惠亮點

【1】精選家品$9.9起

除塵轆套裝、纖維玻璃清潔抹布、塑膠連蓋儲物箱 6L、塑膠餐碗套裝等家品有特價。

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【2】精選家電$388起

優惠包括10"超強力風速3D循環扇、24"內置高清網絡電視、智能紫外光負離子空氣淨化機等。

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【3】精選傢具低至5折

包括兩座/三座位手動/電動雙彈鉸布藝梳化、三櫃桶雙層床/儲物架、木板屏油壓雙人床、岩板餐檯配四椅等。

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【4】早鳥優惠

Pricerite實惠傢俬部早鳥優惠活動，限時送出多張優惠券，9月18日前於傢俬部購物滿$2500可免費升級至金級會員（全年購物95折） 以及免費獲贈額外5,000 P-Coin會員積分（等同$50回贈）。優惠券數量有限。

Pricerite實惠【周年賞月】優惠活動

日期：9月5日至10月2日（共28天）

分店：全線分店、網店、手機APP

活動詳情：http://crmg.ly/1oa

