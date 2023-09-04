麥當勞咖啡真退休？3大預測1件事獲官方證實！免費升級加1招冧客

麥當勞今日拋出震撼彈，陪伴香港市民多年的麥當勞咖啡，包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，9月4號晚6點起「退休」，官宣告別。網民蜂擁到麥當勞官方Facebook專頁留言。不過，不少網民估是否有咖啡新產品、可能係市場部新招…粗略地分析3個原因令麥當勞咖啡說拜拜。《好食玩飛》記者到麥當勞元朗分店查證。此外，麥當勞咖啡其實有幾種，普通、即磨、Mc Cafe咖啡，三者間有何分別？



麥當勞咖啡（張旭珠攝）

香港麥當勞與捷榮其實合作多年，捷榮一直為麥當勞提供多種咖啡及茶產品材料。對麥當勞咖啡有少少研究的網民，可能知道麥當勞中的普通（優質濃香）、即磨咖啡、Mc Café咖啡（美式咖啡之類）之間的分別並向大眾分享。

．普通咖啡（優質濃香）＝咖啡粉、熱水煲，煲完之後長擺在咖啡壺加熱，香味易失，澀味較多。

．即磨咖啡＝全自動咖啡機、植脂淡奶，因為即沖咖啡香很多！

．Mc Cafe＝半自動機、捷榮豆成espresso，加打好的維記鮮奶，味道跟其他大連鎖店相似。



9月4日一大早，麥當勞官宣【重大消息 麥當勞咖啡退休喇 】麥當勞咖啡*喺今晚6點正式道別並暫停供應，感謝大家多年支持 ！*停售包括凍/熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡。消息一出，網民反應極大，尤其連即磨咖啡也停止供應，紛紛指難以置信，表達惋惜、愕然、失落，去麥當勞食早餐為杯醒神咖啡咋喎！停止供應猶如停售早餐般「玆事體大」。

（麥當勞官方Facebook專頁）

3大預測麥當勞咖啡真退休？

不過，有不少網民揣測，麥當勞此舉太突然，猜想可能是市場另類推銷手法。網民在網上繼續議論紛紛，粗略估算麥當勞將麥當勞咖啡「退休」的原因︰

1/ 谷Mc Café咖啡產品或可能變相加價？



網民留言︰ 「逼人飲Mc Café？侷轉Mc Café？升級Mc Café美式咖啡，加$1先有奶，唔加飲齋啡。」然而，懸念卻至少有3個，包括︰「好多麥當勞沒有Mc Café，即係完全冇咖啡飲？」、「老人家係唔係免費添飲？」、「平日6:00去食早餐，Mc Café未開，邊有咖啡飲呀？」

網民留言︰

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2/ 麥當勞咖啡銷量麻麻？



網民留言︰「麥記咖啡本身難飲、有咩可惜？」不過有不少人反駁指即磨好飲。

網民留言︰

3/ 麥當勞出新咖啡產品取締麥當勞咖啡？



網民留言︰「舊唔去、新唔嚟、聽日有新嘢？樓下間M記最近換新咖啡機，九成有新嘢代替。M記，香港人好認真，呢啲廣告唔你畀你玩…搞大龍鳳，原來轉咖啡豆。公關災難？今朝好多人睇咗廣告好反感，已激嬲好多人。轉豆都唔同味，同一隻豆唔同沖法已不一樣。」

網民留言︰

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《好食玩飛》記者再到麥當勞店（元朗教育路店）查證，分店經理暫時回覆今日開始陸續停即磨咖啡，因為咖啡機轉新設定，會轉豆，之後有返即磨咖啡。不過，普通咖啡（優質濃香）就停止供應。由於此店提早停止供應即磨咖啡，現場有市民鼓譟。一石激起千重浪，大家正觀望麥當勞全新即磨咖啡何時出爐。

（張旭珠攝）

咖啡豆升級 套餐飲品免費升級至 McCafé 即磨黑咖啡

有網民到麥當勞店發現有廣告宣傳「麥當勞咖啡 免費升級 轉用Mc Café咖啡」。《好食玩飛》記者就事年查詢麥當勞公關，已有回應。麥當勞咖啡雖宣布退休，McCafé 咖啡將「接棒」，事實是「暫停供應麥當勞咖啡 12 小時，以全面升級餐廳咖啡機及咖啡豆」，為確保 McCafé 咖啡順利「接棒」，由 9 月 4 日晚上 6 時起暫停供應麥當勞咖啡 12 小時，以全面升級餐廳的咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練。到9 月 5 日起全線逾 250 間麥當勞套餐飲品免費升級至 McCafé 即磨黑咖啡。

此外，9 月 5 日早上起，顧客可免費升級套餐飲品為 McCafé 熱細杯裝即磨黑咖啡（Americano）；或以$2優惠價*轉配 McCafé 熱細杯裝即磨白咖啡（White Coffee），或用$5 優惠價轉配 McCafé 熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte）；另外一連四日（9月5-8日）早上 11 時前 推出早餐試飲價$10 歎 McCafé Latte（即磨熱鮮奶咖啡）細杯裝。