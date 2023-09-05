Uniqlo減價｜9月特價3大減價亮點　 男女裝上衣/褲/背心內衣$39起

Uniqlo減價！又到月初1連7日Uniqlo特價的時間！男女裝上衣、大熱UT、連身裙、Tee恤、長褲、防走光裙、吊帶背心、內衣等全都有割價，最平低至$39起！Uniqlo減價期由即日開始，仲有2日就完，粉絲們要把握掃貨機會！



今次9月月初大特價，仲包埋連身裙！（圖片來源：Uniqlo官方網站）

暑假已經結束，不過香港天氣焗熱，年年例牌熱到去11月，繼續入手夏衣都不遲！如果你在尋找舒適且實惠的夏季服裝，不妨看看Uniqlo的夏末特價優惠！由男女裝上衣、大熱UT、卡通Ｔ恤、長褲、防走光裙、以至親膚內衣等都有割價，最平$39起買到。

+ 16

Uniqlo減價亮點【1】男女T恤、童裝UT、AIRism打底一律$39

出街點少得百搭的 T 恤？是次Uniqlo特價，最注目莫過於男女 U 圓領通用 T 恤、棉質寬鬆條紋 T 恤、童裝UT及女裝 AIRism U 領 T 恤及吊帶背心打底一律$39！顏色多、尺寸齊，甚廚年齡層及身形的人都找到心頭好！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【２】大熱UT一律$59起

Uniqlo的UT系列一直以來都是受歡迎的，是次聯乘了人氣卡通「龍珠」和迪士尼系列都有特價，一律$59~$79起。這些T恤款式豐富多樣，讓人在夏季中展現活力個性和時尚品味，喜歡的朋友都不妨去Uniqlo把握這個特價優惠！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價亮點【3】休閒長褲 $79起

今次Uniqlo特價，休閒長褲一律$79起！長褲有兩款大熱單品有得平，首先是尼龍超彈性窄腳長褲，採用高彈性尼龍面料，修身剪裁，舒適又具有良好的彈性，讓人腿部線條更加突出，原價$199，現在特價只需$149；其次是泡泡紗輕便休閒短褲，採用輕盈的泡泡紗面料，帶來涼爽舒適的穿著體驗，非常適合休閒時尚的造型，原價$99，現在特價只需$79！

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

（圖片來源：Uniqlo官方Facebook）

Uniqlo減價 9月優惠

日期：即日起至9月7日

官方網址：https://www.uniqlo.com.hk/

