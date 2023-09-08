方榮記牛肉米粉$250碗引網民開眼界　1原因成碗牛肉米近原封不動

九龍城方榮記牛肉米粉$250碗一度成熱話，《好食玩飛》記者觀察到網民在「香港茶餐廳及美食關注組 」Facebook上熱議後，迅速將消息傳開，大眾莫不對$250牛肉米嘖嘖稱奇。近日再有網民到店見識$250牛肉米真身，反應比之前帖主所持的意見大相逕庭，今趟事主覺得「啲牛肉好似柴皮一樣」，並附圖片一張作實。



(圖片截圖：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組)

事主同樣將親身經歷上傳到「香港茶餐廳及美食關注組 」Facebook，原文：「九龍城方榮記牛肉米粉二百五十元一碗，星期一看到報紙，不約而同約到三個朋友一齊去食，食完後嘅感覺有啲被欺騙嘅感覺，啲牛肉好似柴皮一樣......朋友食完之後，大部分都冇食完，成碗牛米粉放返響度......」上次帖主大讚$250牛肉配米粉是絕配，竊喜萬分。今次事主的食後感及遭遇似乎不甚滿意。相關文章：方榮記牛肉米粉埋單$250碗港男讚好味 網民驚呆：是我窮吃不起

(圖片截圖：Facebook@香港茶餐廳及美食關注組)

網民依舊熱烈地討論$250牛肉米值不值得去吃：「首先邊個人同你講呢碗250蚊既牛肉米係好食先？佢賣得貴而你自己一廂情願地以為好食，走咗去幫襯，咁其實佢冇欺騙過你喎。」「講真如果佢真係比靚牛靚部位，咁嘅份量$250一啲都唔過分，正常你食塊好少少嘅牛扒都要，只不過佢將塊牛扒碎上放上碗麵度出俾你...」「牛係靚嘅，不過烚過龍；仲有邊個教你新鮮牛會淋㗎？要淋食急凍肉冰鮮肉。」

網民留言：

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有不少網民反建議$250可以有更多選擇：「過對面馬路買250元雪花牛肉，回家『暑』碗湯米粉，人生一樂、買和牛/奧牛返去煮公仔麵食算數、日本食A5黑毛$350一個人、聽到250蚊一碗係香港人都唔會去食、深圳東門30元人仔一碗，超好味。呢個圈（牛肉火鍋圈）才218人仔。」相關文章：深圳美食｜潮汕牛肉火鍋店近地鐵附地址‎ 牛肉巨陣圍爐火鍋¥84起

有網民不明$250牛肉米魅力何在，為何要嘗試，並加感慨可能是有錢人玩意：「都唔明點解會有人話抵食、250碗，食左會飛、有錢可以任性、$250一碗，3人3碗即$750 、之前有個食完比人笑左成個星期，呢次係咪笑足一個月。我就唔會笑 ，我就佩服師兄佢去得都唔在乎$250。」