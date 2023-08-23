深圳美食｜潮汕牛肉火鍋店近地鐵附地址　牛肉巨陣圍爐火鍋¥84起

深圳美食推介！大灣區美食推介！深圳潮汕牛肉火鍋推介！深圳除了酸菜魚，同樣流行食潮汕牛肉，近期就有一間潮汕牛肉火鍋店備受討論，主打可歎齊6款牛肉巨陣之外，其中「大過塊臉」的手工牛丸，更是不少食客爭相打卡的單品之一，人均最平人民幣¥84起，即看餐廳詳情。



深圳牛肉巨陣（官方圖片）

深圳潮汕牛肉火鍋店推介

深圳潮汕牛肉火鍋同樣出名好食，隨著不少新店冒起，火鍋店選擇亦愈來愈多，其中潮汕牛肉火鍋店「就犟牛肉火鍋」最近就火速爆紅，並於網上引起熱烈討論，全因其「呼啦圈」式牛肉火鍋，一大圈牛肉排場圍繞湯鍋，不止帶來極震撼的視覺效果，食客更可以360度歎足6款牛肉，絕對稱得上是「食肉獸」的天堂。

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「就犟牛肉火鍋」主打自家農場直供的牛肉，標榜肉質新鮮，店內最有趣是有一個半透明的廚房，食客可以隨時看到師傅即場現切牛肉，睇足手工製作全個過程，而且環境乾淨及衞生。餐廳最出名的就是「就犟大團圓」，一大圈色澤鮮亮的牛肉擺上枱，讓人食慾大開！嫩肉、吊龍、肥牛、匙仁、胸口油及牛舌各個部位，薄薄的涮幾下就可開吃！牛骨湯底尚算入味，每份售¥198元人民幣，配甜品團購價亦僅售¥238元人民幣，份量十足，算抵食！

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至於最叫座的有「一丸飽」牛肉丸，體積極其巨大！不少網民都形容手打牛丸「大過塊臉」、「大過拳頭」等，份量相當誇張。有食客表示，牛丸口感彈牙，一咬開肉汁爆滿口腔，味道則與一般牛丸未有太大分別，不過愛吃火鍋丸的朋友，對此份量肯定滿足！

目前「就犟牛肉火鍋」在深圳設有2間分店，主要位於南山區，分別是深圳灣創新科技中心，及海王銀河科技大廈店，餐廳亦提供各款午市火鍋、團體火鍋等抵食套餐，最平人均¥84元人民幣起就可以歎到，大家不妨留意一下！

深圳美食推介｜就犟牛肉火鍋 深圳分店詳情

就犟牛肉火鍋（深圳灣創新科技中心店）

地址：深圳南山區高新南九道深圳灣創新科技中心1棟A座B1層20、23-26號舖

營業時間：11:30 - 21:30

交通方法：深圳地鐵2號綫科苑站C出口

就犟牛肉火鍋（海王銀河科技大廈店）

地址：深圳南山區粵海街道科技中三路1號海王銀河科技大廈一樓108商舖

營業時間：

11:00 - 14:00，17:00-21:30（星期一至五）

11:00 - 21:30 （星期六至日）

交通方法：深圳地鐵1號綫深大站A3出口

