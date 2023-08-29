茶餐廳｜天價叉燒蛋飯$124 港女呻無炭火味　網嘆北上開飯實太抵

茶餐廳向來以平靚正聞名，是不少市民解決一日三餐的好去處。不過，近日就有網民分享去九龍城馳名食肆聯發吃了一碗天價炭火叉燒蛋飯，單售$98，連啡足足索價$124！重點是叉燒無燶邊，且無炭火香，質素撼比「$30蚊燒臘飯」！帖文一出即引發熱議，全網一致狠評餐廳「劏客」，更有人就炭火叉燒蛋飯無炭火，建議帖主報海關！最後樓主當然無舉報，不過也不禁直指「難怪港人要北上食好西」，並指香港店家應比啲誠意，香港餐廳才值得人撐下去。



有網民分享去九龍城聯發吃了一碗貨不對辦的天價炭火叉燒蛋飯。（截圖自香港茶餐廳及美食關注組）

茶餐廳天價叉燒蛋飯連啡$124 網民狠評「天價傻仔飯」

帖文一出即引發熱討，大量網民湧入留言，一致批評餐廳收費太貴，擺明「劏客」！大部分網民直指質素與定價不成正比「莫非要自備火槍」、「說好的炭火呢」、「街市都靚過你」！隨後帖主也更新帖文指，寫明「炭火」，至少「有些少黑色和燶燶哋」，光圖片就覺得無誠意，如同「$30蚊燒臘飯」。

帖主批香港餐廳無誠意 不能怪港人要北上「食好西」

帖主坦言無諗過出posts30分鐘已經過百留言，直指「本身諗住留港消費支持下香港點知結果係咁！係咪真係要北上消費？香港店家門比啲誠意出嚟香港先可撐下去」。有網民亦認同，表示「這價錢，這質素，振興了老闆的錢包，推動了我們北上的意欲！」也有有人將深圳和香港餐飲性價比作比較，同樣$124的價錢已可叫到成枱餸，理解為何很多香港人喜歡上深圳吃喝玩樂，內地吃飯確實比香港划算及豐富！

睇埋網民點睇▼▼▼