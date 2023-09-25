深水埗生隆餅家1款月餅受捧場　網民不識寶號問「咩料」反被取笑

有網民在社交平台貼圖提問，何解深水埗這間餅家咁多人排隊，究竟咩店？隨即有不少網友留言，此餅家都唔識，問發帖者是不是香港人？該餅家平日最出名是砵仔糕、燒餅、香蕉糕及光穌餅等土炮香港小吃，每到新年也有很多人排隊買過年油器，一到中秋，買月餅要排長龍，最出名的是陳皮豆沙月。



深水埗北河街生隆餅家（圖片截圖︰Facebook@香港茶餐廳及美食關注組）

因為此店有太多人光顧的關係，令該位發問的網民感到好奇，在Facebook@香港茶餐廳及美食關注組分享所見所聞。

網民紛紛在下方留言：「生隆都唔識？你唔係香港人所以唔識佢？」多人排隊全因為「好食囉，我舊年試過之後都再去買多幾次，仲要基本上係即整即賣。看起來很普通，但很不錯。陳皮豆沙月最好味。白蓮蓉都正，啖啖口感似豬油糕，鹹蛋又出油。價錢都可以，唔太貴。」

網民留言︰

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亦有網民覺得：「我買過，唔覺特別，也唔覺得好食。好普通沒有驚喜。」「單黃要55蚊個，月餅其實都幾貴。」之後有人反駁，不少老字號賣到差唔多$400盒有四個，生隆$398盒平一截。」相關文章︰深水埗老字號餅家逾10款新年油器！必食芋蝦/豆沙角 網民讚食上癮

生隆餅家

地址：深水埗北河街地下（榮華舖位）

營業時間：07:00 - 19:00（星期一休息）

電話：2360 1359



其實，港式懷舊糕點不止香港人喜歡，連內地旅客也會來港掃貨，隨即登上小紅書熱買手信名單。內地遊客熱捧的5大老餅家，未知當中有沒有你的心頭好？相關文章︰香港手信︳懷舊豆沙餅缽仔糕糯米糍 5大老餅家內地旅客力推必掃

香港高人氣老餅家推介

【1】旺角 奇趣餅家

位於旺角花園街的奇趣餅家，多年來專賣各款懷舊糕餅，而且價錢實惠，深受不少食客歡迎！餅家以紅豆燒餅最具人氣，餅面上灑有些少芝麻，外層糯米皮煙韌，豆沙餡份量適中且口感綿密，每件售價$5！另外餅家亦有香蕉糕、皮蛋酥、雞仔餅、西樵大餅、公仔餅等，種類豐富，本地或內地自由行朋友，經過旺角也不妨買來一嘗。

奇趣餅家

地址：旺角花園街135號地下

營業時間：08:00 - 20:00（星期一至日）

電話：2394 1727



【2】深水埗 八仙餅家

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

營業時間：07:30 - 19:45（星期一至日）

電話：2729 9440



【3】大角咀 雞仔餅大王

數到懷舊中式糕餅，雞仔餅必然榜上有名。大角咀的雞仔餅大王主打手工雞仔餅，味道集鹹、香、甜、酥於一身，十分滋味。此外，店內有售各式中式糕點，如椰汁糕、芝麻糕、杞子桂花糕、紅棗桂花糕、清甜桂花糕等，大大件僅售$20/5件，還可自搭口味，整體性價比高。

雞仔餅大王

地址：大角咀合桃街1號褔昌工廠大廈11樓B室

營業時間：09:00 - 19:00（星期一至日）

電話： 2394 0068

