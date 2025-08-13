明洞酒店15間推介｜1分鐘到地鐵／近明洞商圈／人均$213起

明洞酒店推介2025！明洞是首爾年輕人及遊客的核心購物區，是首爾著名的觀光熱點之一，明洞商圈集服飾、彩妝、紀念品店、餐廳等應有盡有！附近更有明洞聖堂、景福宮、南大門市場、南山谷韓屋村等熱門旅遊景點，旅客出行亦非常方便！記者這次整合了150間明洞酒店，各有各的風格與特色，最平人均只需$213！



明洞酒店推介【1】首爾明洞艾美酒店（Le Méridien Seoul, Myeongdong）

首爾明洞艾美酒店（Le Méridien Seoul, Myeongdong）於2022年開業，鄰近首爾泡菜文化體驗館、南山纜車、韓際新世界免税店、明洞聖堂等景點。酒店擁有200間客房，房間均位於高層，景觀開揚、空間寬敞，可容納3人入住。酒店同時配備室內恆溫游泳池、健身室、咖啡室、3間餐廳、酒吧等設施。

首爾明洞艾美酒店（Le Méridien Seoul, Myeongdong）

房價：人均HK$773起（城景豪華客房；3人入住）

地址：首爾中區明洞8街38號

交通：明洞站步行1分鐘

首爾明洞艾美酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

明洞酒店推介【2】首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）於2020年開業，鄰近明洞商圈、南山谷韓屋村、Wiggle Wiggle明洞旗艦店等。酒店擁有375間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室、超大落地窗等，部分房型亦設有露台。酒店另設健身室、洗衣間、餐廳、酒吧等設施。

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Josun, Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$522起（高級雙人房）

地址：首爾特別市中區三一大路10街36

交通：乙支路3街站步行2分鐘

首爾明洞朝昕福朋喜來登酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

明洞酒店推介【3】L7明洞酒店（L7 Myeongdong）

L7明洞酒店（L7 Myeongdong）於2018年開幕，步行10分鐘可抵達明洞商圈、南大門市場、韓際新世界免税店、Wiggle Wiggle明洞旗艦店等景點，吃喝玩樂都方便！酒店共有251間客房，房間舒適、採光良好、設備齊全，在衛生方面更獲得9.3/10的高評分！酒店另提供足浴、Spa、洗衣間、餐廳、酒吧等設施。

L7明洞酒店（L7 Myeongdong）

房價：人均HK$509起（標準雙床房）

地址：首爾特別市中區退溪路137

交通：明洞站步行1分鐘

L7明洞酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

明洞酒店推介【4】明洞28酒店（Hotel28 Myeongdong）

明洞28酒店（Hotel28 Myeongdong）於2016年開業，鄰近有樂天百貨、新世界免税店、明洞聖堂、明洞商圈等景點，地理位置優越。酒店擁有153間客房，房間空間非常大，配備半開放浴室及浴缸、免費迷你吧、特大睡床等設施，且提供相連房。酒店同時設有健身室、餐廳及酒吧。

明洞28酒店（Hotel28 Myeongdong）

房價：人均HK$524起（小型豪華雙人房）

地址：首爾特別市中區明洞7街13

交通：乙支路入口步行3分鐘

明洞28酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

明洞酒店推介【5】首爾德壽宮UH套房酒店（UH Suite Seoul Deoksugung）

首爾德壽宮UH套房酒店（UH Suite Seoul Deoksugung）於2024年全新開幕，鄰近首爾廣場、首爾市立美術館、德壽宮、明洞商圈等景點。酒店共有8間客房，提供4人房、6人家庭房及8人住宅房房型。客房空間寬敞舒適，劃分了臥室、飯廳及起居空間，房間採光良好，電視還可以觀看Netflix、Youtube等，8人房亦提供私人桑拿，CP值非常高！

首爾德壽宮UH套房酒店（UH Suite Seoul Deoksugung）

房價：人均HK$213起（舒適城市雙床房；4人入住）

地址：首爾特別市中區世宗大路80

交通：市廳站步行3分鐘

首爾德壽宮UH套房酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

明洞酒店推介【6】Homes Stay Myeongdong

Homes Stay Myeongdong前稱Homes Namsan位於明洞的絕佳位置，可以看到首爾塔，房間採用深藍色及黑色的簡約設計，而且提供冰箱、微波爐及電磁爐可供煮食。想購買食材的話，酒店對面有便利店，若想外出用餐，距離酒店步程5分鐘便有人氣烤肉店—超飯食堂！雖然酒店距離熱門景點較遠，但南山谷韓屋村就在對面，而且酒店在地鐵站隔壁，無論去哪裡都方便！

Homes Stay Myeongdong

房價：人均HK$250起

地址：首爾中區忠武路3街43-1號

交通：忠武路地鐵站步行1分鐘、明洞地鐵站步行6分鐘、乙支路4街地鐵站步行7分鐘

Homes Stay Myeongdong搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Hotels.com

明洞酒店推介【7】明洞樂天城市酒店（LOTTE City Hotel Myeongdong）

明洞樂天城市酒店（LOTTE City Hotel Myeongdong）房間採用摩登設計，大玻璃窗可以俯瞰首爾城市景色，對面更有非常觸目的Signature Tower，無論日夜景色都讓人著迷！明洞樂天城市飯店距離明洞聖堂及明洞步行街僅8分鐘步程。酒店樓下更有不少道地餐廳，炭火燒烤、湯飯、酒吧、咖啡店，任君選擇！

明洞樂天城市酒店（LOTTE City Hotel Myeongdong）

房價：人均HK$494起

地址：首爾中區三一大路362號

交通：乙支路3街地鐵站步行2分鐘、乙支路1街地鐵站步行4分鐘

明洞樂天城市酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【8】明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）的客房走木質風格，有2人至4日房型，方法家庭及成班朋友一齊入住。房間內提供日式風呂的按摩浴缸兼位於窗前，讓你可以邊看著明洞街景邊浸浴，寫意之餘又舒服！明洞UH套房酒店位置非常方便，樓下便是明洞夜市及明洞地鐵站，更有射擊場可體驗實彈射擊，連GD甚至蕭敬騰都去過！

明洞UH套房酒店（UH Suite The Myeongdong）

房價：人均HK$342起

地址：首爾中區明洞8街47號

交通：明洞地鐵站步行2分鐘、乙支路3街地鐵站步行5分鐘

明洞UH套房酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【9】格拉斯麗首爾酒店（Hotel Gracery Seoul）

格拉斯麗首爾酒店（Hotel Gracery Seoul）房間簡約，客房床邊便是落地大玻璃窗，每天一睡醒就能看到絕美街景。酒店距離德壽宮僅8分鐘步程，身穿韓服更可以免費入場，距離崇禮門及南大門市場亦同樣只需8分鐘！從酒店出發步行2分鐘更可以品嘗到受當地人歡迎的日式居酒屋，更有「一人友善」的韓式湯飯會館，即使「獨遊」都冇有怕！

格拉斯麗首爾酒店（Hotel Gracery Seoul）

房價：人均HK$409起

地址：首爾特別市中區世宗大路12街12號

交通：市廳地鐵站步行2分鐘、會賢地鐵站(南大門市場)步行4分鐘

搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【10】世宗酒店 - 首爾明洞（Sejong Hotel Seoul Myeongdong）

世宗酒店 - 首爾明洞（Sejong Hotel Seoul Myeongdong）位處明洞地鐵站10號出口旁邊，樓下便是機場巴士站，交通超方便！酒店走傳統韓式風格，有SPA及健身室等設施，客房更可以看到首爾塔！穿過明洞地鐵站，步行10分鐘便可以乘坐南山纜車，登上觀景台即可從雲端俯瞰漢江美景，情侶們更可以在塔上留下愛情鎖，締造浪漫回憶！

世宗酒店 - 首爾明洞（Sejong Hotel Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$380起

地址：首爾中區退溪路145號

交通：明洞地鐵站步行2分鐘、忠武路地鐵站步行5分鐘

世宗酒店 - 首爾明洞搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【11】首爾明洞雅樂軒酒店（Aloft Seoul Myeongdong）

首爾明洞雅樂軒酒店（Aloft Seoul Myeongdong）位於市中心位置，客房簡約俐落，可以看到城市景色，酒店亦附有健身中心及高級酒吧。酒店除了鄰近多家大使館及大型商場外，只要過一條馬路便可以到達兩間特色博物館：韓國銀行貨幣博物館、首爾韓國郵票博物館，讓你可以遠離人群，認識韓國文化歷史！

首爾明洞雅樂軒酒店（Aloft Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$578.5起

地址：首爾中區南大門路56號

交通：明洞地鐵站、乙支路1街地鐵站步行4分鐘

首爾明洞雅樂軒酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【12】首爾明洞海茵娜酒店（Henn-na Hotel Seoul Myeongdong）

首爾明洞海茵娜酒店（Henn-na Hotel Seoul Myeongdong）充分採用創新科技，透過機械人提供服務，無論入住或退房均無接觸，非常新穎！客房以暖色為主調，浴廁分開，更提供免費早餐。酒店除了鄰近明洞商圈，步行10分鐘即可到達南山藝術中心或SBA首爾動漫中心，欣賞首爾表演文化及互動感十足的動漫旅程，感受旅行的另一種樂趣！

首爾明洞海茵娜酒店（Henn-na Hotel Seoul Myeongdong）

房價：人均HK$383.5起

地址：首爾特別市中區明洞8街59號

交通：明洞地鐵站步行3分鐘、乙支路3街地鐵站步行5分鐘

首爾明洞海茵娜酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【13】首爾萊斯蓋普酒店（L'Escape Hotel）

首爾萊斯蓋普酒店（L'Escape Hotel）富有特色，無論是客房或酒店設施均採用復古華麗的宮廷設計，連健身室、餐廳都貴氣十足，與IU主演的《德魯納酒店》中的酒店亦有幾分相似，非常適合打卡！酒店鄰近南大門商圈之餘，距離崇禮門亦只需10分鐘步程，要去明洞商圈的話，搭乘地鐵一個站便到！距離酒店步行6分鐘，更可品嘗最道地的紫菜包飯！

首爾萊斯蓋普酒店（L'Escape Hotel）

房價：人均HK$549起

地址：首爾特別市中區退溪路67號

交通：會賢地鐵站(南大門市場)步行2分鐘

首爾萊斯蓋普酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【14】忠武路G3酒店（G3 Hotel Chungmuro）

忠武路G3酒店（G3 Hotel Chungmuro）酒店設計偏向商務化，客房設計簡約寬敞，有2人至4日房型，而且更有免費早餐可供享用。酒店亦設有天台，可俯瞰首爾都市景色！酒店位處忠武路地鐵站旁邊，出入均非常方便，去北村韓屋村及景福宮等人氣景點只需搭乘15分鐘，無須轉乘換線。如果不想搭車，從酒店出發只需分別6及10分鐘，便可到達南山忠正寺及南山谷韓屋村！

忠武路G3酒店（G3 Hotel Chungmuro）

房價：人均HK$310起

地址：首爾中區忠武路7號

交通：忠武路地鐵站步行1分鐘、乙支路3街地鐵站站步行5分鐘

忠武路G3酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

明洞酒店推介【15】首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong）

首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong）位處明洞區的最中心地帶，酒店樓下便是明洞商圈，吃喝玩樂應有盡有，更可以欣賞明洞亂打劇場的韓國代表性表演！如果想來一點特別的體驗，可以前往距離酒店7分鐘步程的T.UM科學技術館，穿越時空沉浸式探索未來科技！

首爾明洞相鐵弗雷薩酒店（Sotetsu Fresa Inn Seoul Myeong-dong）

房價：人均HK$387起

地址：首爾特別市中區明洞街48號

交通：明洞地鐵站、乙支路1街地鐵站步行3分鐘

首爾明洞相鐵弗雷薩酒店搶先預訂優惠👉🏻Agoda｜Trip.com｜Booking.com

