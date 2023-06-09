香港手信︳懷舊豆沙餅缽仔糕糯米糍　5大老餅家內地旅客力推必掃

內地人喜歡的香港手信！內地朋友熱捧的手信，往往令人估唔到！繼前陣子爆買便利店烏龍茶及樓上零食後，原來一系列港式懷舊糕點都登上小紅書熱買手信名單。當中有不少老餅家連本地人都喜愛，不再一味掃珍妮曲奇。即睇內地遊客熱捧的5大老餅家，未知當中有沒有你的心頭好？



自從兩地通關後及在「小紅書」加持下，不少香港特色美食都成了手信推介，而懷舊港式糕餅都旋即成了「爆款」推薦。

中式糕點店 5大高人氣老餅家推介

綜合網民介紹，香港5大高人氣老餅家推介▼▼

【1】旺角 奇趣餅家

位於旺角花園街的奇趣餅家，多年來專賣各款懷舊糕餅，而且價錢實惠，深受不少食客歡迎！餅家以紅豆燒餅最具人氣，餅面上灑有些少芝麻，外層糯米皮煙韌，豆沙餡份量適中且口感綿密，每件售價$5！另外餅家亦有香蕉糕、皮蛋酥、雞仔餅、西樵大餅、公仔餅等，種類豐富，本地或內地自由行朋友，經過旺角也不妨買來一嘗。

奇趣餅家

地址：旺角花園街135號地下

營業時間：08:00 - 20:00（星期一至日）

電話：2394 1727



【2】深水埗 生隆餅家

在深水埗扎根逾20年的人氣老字號餅店—生隆餅家，這家種類豐富，各款舊式唐餅深受食客歡迎，包括有人氣必吃的$10/3粒花生糯米糍、迷你紅豆缽仔糕、白糖糕、香蕉糕等，被小紅書博主譽為「糯嘰嘰愛好者天堂」。

生隆餅家

地址：深水埗北河街地下（榮華舖位）

營業時間：07:00 - 19:00（星期一休息）

電話：2360 1359



【3】深水埗 八仙餅家

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

營業時間：07:30 - 19:45（星期一至日）

電話：2729 9440



【4】元朗驊記糕點屋

元朗的傳統糕點店「朗驊記糕點屋」，主打超足料花生糯米糍，招牌花生糯米糍的糯米皮又薄又軟，而且裏面放滿餡料，除了有大大粒花生，餡料亦混入烤芝麻及砂糖，一咬下去大量花生餡湧出，並充滿烤花生香氣，整體也不算太甜。這兒的糯米糍均即叫即製，每粒更只售$5！非常抵食，深受元朗人喜愛，經常都大排長龍。

元朗驊記糕點屋

地址：元朗安寧路20-24號利群樓地下

營業時間：10:00-19:00（星期一、星期日休息）



【5】大角咀 雞仔餅大王

數到懷舊中式糕餅，雞仔餅必然榜上有名。大角咀的雞仔餅大王主打手工雞仔餅，味道集鹹、香、甜、酥於一身，十分滋味。此外，店內有售各式中式糕點，如椰汁糕、芝麻糕、杞子桂花糕、紅棗桂花糕、清甜桂花糕等，大大件僅售$20/5件，還可自搭口味，整體性價比高。

雞仔餅大王

地址：大角咀合桃街1號褔昌工廠大廈11樓B室

營業時間：09:00 - 19:00（星期一至日）

電話： 2394 0068

