灣仔碼頭免費派1萬包點心燒賣／流沙包／珍珠雞　附派發日期地點

灣仔碼頭免費派點心！10月9日開始，「灣仔碼頭」會一連三星期於港、九、新界街頭免費派發10,000包點心系列給大家試食。只要在網上完成簡單步驟，便可以免費得到或取相關優惠券。即睇試食包派發地區、時間及免費換取方法！



「灣仔碼頭」將會在一連三星期的其中8日，於港、九、新界街頭向大家免費派發10,000包點心系列試食包（圖片授權：灣仔碼頭）（圖片授權：灣仔碼頭）

灣仔碼頭免費派10,000包點心

灣仔碼頭10月9日開始，將會於港、九、新界多區進行「快閃免費派發活動」。在3星期內分8日進行，並在指定地點派發合共10,000包點心系列試食包及優惠券。

大家只要讚好及追蹤灣仔碼頭的Facebook專頁，便可免費獲取新推出的「爆汁流沙包」、「麻辣小籠包」或「手工珍珠雞」、「鮮蝦燒賣」、「灌湯小籠包」或其餘3款點心。

至於派發地點，灣仔碼頭表示將會於Facebook專頁上公佈。10 月 9、10 、11、12日，點心將於鰂魚涌、灣仔、觀塘、九龍灣4區派發；

灣仔碼頭點心 派發詳情：

日期：10月9日至12日（星期一至四）

時間：上午8點至9點半

10月9日（星期一）地點：鰂魚涌太古坊對出

10月10日（星期二）地點：灣仔天橋連接會展中心及灣仔港鐵站

10月11日（星期三）地點：觀塘駿業街 AIA Tower對出

10月12日（星期四）地點：九龍灣 Eastmark對出

*派發地點或會因應道路實際情況更改，請留意灣仔碼頭 Facebook同IG回應欄更新

而10 月 21、22、28、29日，點心則會於大圍、北角、屯門、荃灣另外4區派發。免費點心派完即止，於以上地區居住、上班或上學的朋友可以多加留意。

灣仔碼頭「快閃免費派發活動」

日期：2023年10月9、10、11、12、21、22、28、29日

