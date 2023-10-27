烏來溫泉飯店8間推介｜私人溫泉／2分鐘到烏來老街／特大家庭房

烏來溫泉飯店推介2023！烏來位於新北市郊區，擁有瀑布、峽谷、櫻花林是北台灣天然資源豐富的風景區。由於烏來距離機場、市中心較遠，不少到訪烏來的遊客選擇於當地留宿。烏來許多酒店具備溫泉，鄰近區內知名景點，甚至擁有家庭套房讓多人同時入住。有興趣可以順道留意台中酒店介紹、高雄酒店推薦及Agoda/Trip.com/Booking.com/Klook酒店優惠碼。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

璞石麗緻溫泉會館超大木盆溫泉一定要試。（honey__0816@ig）

烏來溫泉飯店推介【1】璞石麗緻溫泉會館（Pause Landis Resort Wulai）

璞石麗緻溫泉會館是一座以簡約風格設計的溫泉旅館，融入於附近的山林，讓人入住的同時，感受到大自然的美。旅館設有溫泉浴場，讓人一邊欣賞溪畔風景，一邊泡湯。部份房間更設有私人浴池，讓人足不出戶已能享用溫泉。

璞石麗緻溫泉會館（Pause Landis Resort Wulai）

房價：$1,418起

地址：台灣新北市烏來區忠治里新烏路五段88號

交通：乘搭新店客運849號，於堰堤站下車

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烏來溫泉飯店推介【2】馥蘭朵烏來渡假酒店（Volando Urai Spring Spa & Resort）

處於南勢溪畔的馥蘭朵烏來渡假酒店的設計時尚，不論身處酒店的餐廳、房間、通道等多個角落，都可以欣賞到溪流的美色。酒店提供獨立男、女溫泉浴池，使大家盡情放鬆。另外，酒店距離區內著名景點烏來觀光大橋與烏來吊橋只需約5分鐘路程，相當便利。

馥蘭朵烏來渡假酒店（Volando Urai Spring Spa & Resort）

房價：$3,504起

地址：台灣新北市烏來區新烏路5段176號

交通：乘搭新店客運849號，於觀光大橋站下車

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烏來溫泉飯店推介【3】烏來Spring Spa溫泉山莊（Spring Spa Hotel）

烏來Spring Spa溫泉山莊同樣有日式與西式客房可供選擇，所有客房具備熱水浴缸或浴池，大家也可以選擇到浴場與鄰房的親朋一起泡湯。旅館亦附近桂山壩，可以看到與感受水壩排水時的壯觀及氣勢。

烏來Spring Spa溫泉山莊（Spring Spa Hotel）

房價：$680起

地址：台灣新北市烏來區新烏路5段66號

交通：乘搭新店客運849號，於堰堤站下車

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烏來溫泉飯店推介【4】山水妍溫泉會館 （Beauty Garden Resort）

山水妍溫泉會館擁有日式與西式客房，適合喜愛不同設計風格的朋友入住。日式客房擁有塌塌米，而西式客房則配備大床。2種浴池都設有浴池，而部份房間更分別設有冷池及熱池，一次過滿足喜歡感受不同溫度的朋友。

山水妍溫泉會館 （Beauty Garden Resort）

房價：$396起

地址：台灣新北市烏來區環山路125號

交通：搭乘新店客運849號，於烏來公車總站下車

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烏來溫泉飯店推介【5】明月溫泉（Fullmoon Spa）

明月溫泉是一間鄰近區內觀光勝地——烏來老街以及烏來泰雅民族博物館的溫泉酒店，從酒店走到該處只需約2分鐘。酒店採用大量由東主原先珍藏的檜木修建，予人溫暖的感覺。

明月溫泉（Fullmoon Spa）

房價：$826起

地址：台灣新北市烏來區烏來街85巷1號

交通：搭乘新店客運849號，於烏來公車總站下車

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烏來溫泉飯店推介【6】龍門溫泉（Longmun Hotspring）

龍門溫泉距離烏來老街不遠，只需要約5分鐘的路程。所有客人每天早上會獲得由職員直接送上客房的西式早餐。而旅館會特別為客人準備日式浴袍。部份浴池更配備電視機，讓大家雙料娛樂。

龍門溫泉（Longmun Hotspring）

房價：$900起

地址：台灣新北市烏來區溫泉街116號

交通：搭乘新店客運849號，於烏來公車總站下車

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烏來溫泉飯店推介【7】湯布苑溫泉館（Yufuin Hot Spring）

湯布苑溫泉館有日式、歐式2種客房可供選擇，住客會得到早餐、飲料。除了房間裡的浴池，大家亦可以另外租用湯房，體會在木桶裡浴缸的感覺。

湯布苑溫泉館（Yufuin Hot Spring）

房價：$620起

地址：台灣新北市烏來區溫泉街85號

交通：搭乘新店客運849號，於烏來公車總站下車

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烏來溫泉飯店推介【8】烏來足立司拉溫泉會館（Sla Ulay）

烏來足立司拉溫泉會館設有具2張特大雙人床的家庭房，適合一家大細一同入住。家庭房裡更有爐具，可讓大家一展廚技，分享烹飪的樂趣。除了溫泉浴池外，酒店設有泳池讓客人暢泳。

烏來足立司拉溫泉會館（Sla Ulay）

房價：$966起

地址：台灣新北市烏來區新烏路五段91號

交通：搭乘新店客運849號，於巨龍出莊站下車

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