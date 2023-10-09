NET-A-PORTER優惠｜Converse$295！名牌鞋/手袋/運動服/內衣勁減

NET-A-PORTER時尚網購平台正進行大減價，愈看愈心動！因為有過千衫、褲、鞋、袋、運動服、家居品、首飾、美容、配件等大減價。HK$400以下已經有好多好選擇，由於好物太多，揀選以下幾款百搭、易襯、減幅大的時尚單品來推介。



先講NET-A-PORTER有過百款精選貨品，包括美容護膚品、內衣、上衣、運動服、太陽眼鏡等有限時8折優惠，最平HK$120起，減價日期由10月9日15:00起至10月16日16:00止。購物連結︰NET-A-PORTER

下圖是部分限時8折優惠貨品︰

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再睇其他特惠貨品，邊睇邊心動，當中品牌不單更為人熟悉及有親切感，而且件件設計都靚！平日不捨得買的時尚單品，現時有特價，最多減至2折，80%OFF！

Converse平底鞋HK$295 天鵝絨製獨一無二

Converse平底鞋一直有不少捧場客，除了舒適亦散發時尚味，例如這款標誌性「Chuck 70」 運動鞋，用倫敦古著品牌Beyond Retro的剩餘天鵝絨製成，每雙都有不同。而橡膠鞋底也用上環保物料，是用回收廢料製成的。此外，鞋裡有OrthoLite®氣墊，即時長時間走路也有舒適穿著感。折扣後賣HK$295（5折後 原價HK$500），尺碼有UK3（EU 35）至UK9（EU 42.5）。購買連結︰NET-A-PORTER

Converse Chuck 70平底鞋HK$295（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

Converse高筒鞋HK$335 百年歷史永不過時

Converse 的高筒鞋也是「常青樹」，此款「Chuck 70」運動鞋已經推出近100年，至今依舊是摩登及有型，不顯過時。用結實耐磨的帆布製造，配亮澤厚實的橡膠鞋底，可以俏俏「增高」，拉高身型比例，復古星星貼花攻更是品牌的標誌性手筆。折扣後賣HK$335（5折後 原價HK$670），3色選擇（棕、淺紫、淺黃），尺碼有UK3（EU 35）至UK9（EU 42.5）。購買連結︰NET-A-PORTER

Converse Chuck 70高筒鞋HK$335（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

adidas高筒鞋HK$395 暢銷款近斷碼

高筒鞋的另一選擇，找到adidas Originals 這款「Nizza 2」牛巴革運動鞋，鞋身側面壓印產品名稱。靈感源自品牌典藏庫中的70年代籃球鞋，鞋面顏色與鞋頭、厚底對比強烈，並有同色系皮革邊飾，搭配牛仔褲或寬褲等各色衣物也很不錯。折扣後賣HK$395（5折後 原價HK$790），尺碼有UK3（EU 35）至UK9（EU 42.5），此款暢銷，不少尺碼已斷。購買連結︰NET-A-PORTER

adidas高筒鞋HK$395（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

人造漆皮半身裙HK$308 時尚大氣修長雙腳比例

這款半身裙用柔滑亮澤的人造漆皮剪裁就，有彈力所以不會有侷促感，修身裁剪可以令雙腳比例更修長，加配短T恤，輕鬆營造易carry的時尚大氣。濃鬱的棕色調，與黑色一樣經典百搭。折扣後賣HK$308（6折後 原價HK$770），尺碼有XS至L。購買連結︰NET-A-PORTER

人造漆皮半身裙HK$308（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

間條短身T恤HK$173 6色選擇牛仔褲長裙百搭

T恤是日常穿搭好物，可以襯牛仔褲、長裙等非常百搭。短T恤可以拉高身型比例，令雙腳看來更修長。這款橫條短T恤，用純棉平紋布，寬鬆衣身設計，有慵懶感覺卻顯得落落大方。折扣後賣HK$172.9（7折後 原價HK$576.46），6色選擇，尺碼有XS/S、M/L。購買連結︰NET-A-PORTER

間條短身T恤HK$173（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

瑜伽運動緊胸衣HK$118 XXS至XXXL尺碼多

做瑜伽、跑步或平日穿搭，不少女士鍾情穿緊胸衣、運動上衣，這款棕色運動上衣折扣後賣HK$118.50（7折後 原價HK$395），比起不少運動名牌更抵穿，而且裹胸的範圍更廣，更有安全感及舒適感。布料由11個膠水瓶回收再生製成，是環保衣料。尺碼有XXS至XXXL。建議可搭配高腰超緊身運動褲或單車短褲。購買連結︰NET-A-PORTER

瑜伽運動緊胸衣HK$118（圖片︰NET-A-PORTER官網截圖）

Calvin Klein內褲HK$80 CK ONE大碼系列

Calvin Klein Underwear一直推祟時尚、性感、舒適三合一的穿著感，這款三角褲以柔軟的棉和混紡有料（MODAL）而成，布料中混有少許彈性纖維，可確保穿著靈活自如。單品腰頭處織有經典CK Logo，品牌辨識度高，建議配同系XL至XXL。購買連結︰NET-A-PORTER

配送詳情︰

日間優先配送 —— 150港幣

• 一星期七天，中午12點至下午5點之間配送

• 早上10點前下單當天送達

• 安排兩小時的配送時段

• 最多提前6天指定配送日期

夜間優先配送 —— 150港幣

• 下午5點至晚上9點之間配送（週一至週五）

• 下午2點前下單當天送達

• 安排兩小時的配送時段

• 最多提前6天指定配送日期

隔日送達 : 香港地區100港幣

• 訂單超過 HKD 3000 可免費享有隔日送達服務

• 下午5:30點前下單，享有訂單下一個工作天送達

• 周一至周五上午9點至下午5點之間送達

• 周五和周末下午5:30點後的訂單將於下一個週二送達