iHerb優惠碼2023｜《HK01》獨家優惠碼全線75折　3熱賣補健品推介

iHerb優惠碼2023｜都市人生活緊張，飲食不均衡，而且休息時間不足，令身體長期處於亞健康的狀態。維他命C、Omega 3、補鐵；補鋅等的營養補充劑成了不少人每天的必需品。iHerb聯乘《HK01》推出最新獨家優惠碼，登入iHerb網店之後，可以優惠價購買心水保健產品。



11月iHerb有不少折扣活動。（網站截圖）

HK01獨家優惠碼2023

【《 香港01》獨家】全網75 折（每名用戶最多可使用1次）

優惠期：即日起至11月13日 至 11月28日

優惠碼：HK01N25

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優惠期：2023年11月13日 至 11月28日

優惠碼：HK01N22

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優惠期：2023年11月30日 至 12月31日

優惠碼：HK01D20

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Omega-3魚油丸 補腦護心臟

iHerb的膳食補充品十分多元化，其中Omega-3（奧米加3）魚油產品更是不少都市人必買產品之一。Omega是一系列多元不飽和脂肪酸，為人體所需要的必需脂肪酸，人體自身無法合成，必須從飲食中攝取。而Omega-3可以促進心臟、腦部、眼睛、神經系統和腎臟的正常運作，維持身體健康。在魚油& Omegas（EPA DHA)及Omega-3 魚油）中均排名第1的是California Gold Nutrition, Omega-3 優質魚油。

California Gold Nutrition, Omega-3優質魚油，180 EPA/120 DHA，100粒魚明膠軟凝膠

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價錢：$78

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維他命D3 提升鈣吸收維持骨骼健康

都市人關注個人的身體健康，除了多做運動之外，過後亦要適量補充流失的營養。而維他命D是維持身體骨骼健康最重要的成分之一。其中維他命D3除了可以增進鈣的吸收之外，亦可以穩定生理機能、提升活力等，台灣有醫生指出，維他命D3可以維持體內維他命D穩定含量，更有效令身體吸收鈣質，令身體更健康。

Sports Research, 維生素 D3 K2，植物基，60 粒素食軟凝膠

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價錢：$231

購買連結：iHerb

能量棒 6款口味隨時為身體注能量

零食唔一定無益，含乾果、杏仁、黑朱古力的零食棒，最適合運動前後補能量。California Gold Nutrition零食棒有6種口味：野生藍莓和杏仁、蔓越橘和杏仁、椰子和杏仁、摩卡堅果、花生和黑巧克力塊、黑巧克力、堅果和海鹽。好味又富營養。在網站中的零食棒/營養棒排名中都是第1。

California Gold Nutrition, FOODS，多種口味零食棒，12 根，每根 1.4 盎司（40 克）

California Gold Nutrition, FOODS，多種口味零食棒，12 根，每根 1.4 盎司（40 克）

價錢：$108.86

購買連結：iHerb

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