iHerb 雙11優惠｜ 75折入手健康食品：輕鬆助燃卡路里 減肥好物

減肥｜作為女生的終生職業之一，當然就是減肥瘦身，不論是瘦腰、瘦手臂、瘦大腿或是瘦肚腩，大家都在一直尋求方法以達致完美身形。俗語有云：「減肥瘦身三分靠運動，七分靠飲食」，除了自律節食、吃低卡路里減肥餐外，難道就別無他法了嗎？



其實減肥又並非一味介口的！想吃得健康又過到口癮，不妨參考以下iHerb健康食品推薦，連網友都力推！想順便買低卡零食，亦可以看看iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼：布朗尼脆餅。乘著iHerb 雙11的時機，全場貨品低至75折，大家千萬不要錯過入手好時機！

要飲食上減肥，除了飲食均衡外，我們亦可以挑選的健康有機，對減脂有幫助的食品，不論你是注重天然飲食、想改變自己的飲食習慣或是在進行減肥瘦身、低碳飲食的女生，連網友「杏子媽媽」力推的iHerb健康食品，你就更加不能錯過，一起由日常生活中著手，輕鬆瘦下來吧！

iHerb健康食品推介 1. La Tourangelle 有機高級初榨橄欖油 500ml

購買方法：iHerb官網（HK$87.08）

常聽說減肥的女生要戒口，油份、糖份、鹽份都要戒掉，但原來攝取適當含不飽和脂肪酸的「好油」，才能有助抗老、減脂、降低壞膽固醇，維持身體健康。這款來自西班牙的橄欖油，屬於無鈉、無麩質、全素的冷榨橄欖油，比起普通橄欖油更清澈輕盈。

iHerb健康食品推介 2. La Tourangelle 清淡可口酪梨油 500ml

購買方法：iHerb官網（HK$111.83）

除了橄欖油外，酪梨油亦是「好油」之一，而酪梨油所含的維他命E含量更高於橄欖油的2.5倍，美容、抗老功用更為高！另外，酪梨油的燃點高達255度，日常生活的蒸、炒、煮、炸都可以用到，網友都大讚為「生活中常備的煮食油」！

iHerb健康食品推介 3. Nature's Way 有機中鏈甘油三酯油 480ml

購買方法：iHerb官網（HK$167.20）

原來油類不單止可以入菜，更可以加入日常飲品當中？網友分享道會將有機中鏈甘油三酯油加入飲品當中，例如咖啡、果汁等。因為中鏈甘油三酯油除了熱量較低，消化方式與其他油類不同，可以以4倍速度被身體吸收分解、不易變成脂肪堆積；服食它更可以提高身體代謝率，幫助燃燒更多卡路里。

iHerb健康食品推介 4. Pure Indian Foods 全有機草食原始酥油 425g

購買方法：iHerb官網（HK$152.03）

除了日常下廚、日常食油之外，弄甜點、酥皮糕點的時候，難道只有牛油、豬油等，沒有更健康的選擇？當然不是，網友分享指這款全有機草食原始酥油（GHEE）則可以替代牛油，因為GHEE成分當中含有更好的脂肪、有助消化及抗氧化，令皮膚彈性更好。

iHerb健康食品推介 5. Peanut Butter & Co. 古典酥脆全天然顆粒花生醬 454g

購買方法：iHerb官網（HK$42.44）

不少女生對於油膩膩的口感相對抗拒，不妨多攝取含「好油」成份的成品，例如堅果、奇亞籽、雞蛋等，堅果中更含有豐富食物纖維、不飽和脂肪酸、蛋白質。這款花生醬更是全素、無麩質，無添加糖，只用鬆脆的花生碎混合制成，口感分明，十分合適愛吃油膩零食作為替代品，又或者打算增肌減重的女生。

健康食品推介 6. Barney Butter 去皮杏仁醬 284g

購買方法：iHerb官網（HK$60.15）

除了花生醬外，杏仁醬亦是一個營養價值高、抗氧化之選，這款杏仁醬沒有多餘的顆粒，無添加糖、鹽，以全杏仁成份做成。不過大家都要注意，食月時不要添加過多，要不然熱量也是會過高的。

iHerb健康食品推介 7. Really Raw Honey 未加工蜂蜜 226g

購買方法：iHerb官網（HK$82.70）

減肥就要將糖份全戒掉嗎？其實適當、天然的糖份反而有助減肥的，例如蜂蜜就是一種優質糖份，它熱量低，可以燃燒人體能量，例如日本早前大熱的「蜂蜜減肥法」、韓國女星金喜善的「三日蜂蜜斷食減肥法」等，可見蜂蜜的營養價值很高，亦是不少減肥女生之選！這款未加工蜂蜜是生蜂蜜，從來沒有經過桶裝、加熱、過濾等程序，這樣的蜂蜜不易變質，可以更好的保存。

iHerb健康食品推介 8. Comvita 未加工麥盧卡蜂蜜 250g

購買方法：iHerb官網 (HK$169.45)

麥盧卡蜂蜜相信大家都有所聽聞，來自新西蘭的麥盧卡蜂蜜，當中含有的天然化合物具有一定抗菌作用，更可以提高身體免疫力、預防感冒，這款蜂蜜已認證含有UMF™ 5+ ，至少 83 mg的甲基乙二醛 (MGO)，當UMF、MGO數值愈高，抗菌作用更佳！

iHerb健康食品推介 9. Dynamic Health 純蘋果醋 473ml

購買方法：iHerb官網（HK$36.78）

這款作為網友推薦的「初手都可以嘗試」的蘋果醋，因為當中含有麥盧卡蜂蜜，比起普通蘋果醋更添有一絲甜意。蘋果醋能夠控制食慾、有助消化、減少脂肪積存，在沙拉、蔬菜、零食中添加蘋果醋更有助瘦身減脂！

iHerb健康食品推介 10. Navitas Organics 有機可可粉 680g

購買方法：iHerb官網（HK$166.41）

除了水、黑咖啡之外，減肥真的要放棄其他飲料嗎？不妨試試被網友大讚「作為身體完美零食」的可可粉吧，雖然網友推薦款現正缺貨，不過iHerb上仍有不少可可粉選擇！這款無糖可可粉可以抑制飲食的脂肪被消化、減少卡路里吸收，研究指出純可可粉可以降低高三酸甘油脂、高胰島素抗性等風險，還能讓人不易發胖！除了沖泡飲用之外，更可以用可可粉製作甜品糕點之用！

健康食品推介 11. Bob's Red Mill 經典輾制燕麥 907g

購買方法：iHerb官網（HK$70.34）

對於無飯不歡的女生而言，燕麥會是個十分好的替代品，因為它能夠促進消化，另外燕麥是款低GI食物，比白米、糙米的升糖速度慢，能夠增長飽肚感。另外，這款燕麥是零麩質碾軋的全穀物燕麥片，女生們食用後不怕敏感或致肥！

健康食品推介 12. Eden Foods 有機鷹嘴豆 454g

購買方法：iHerb官網（HK$57.93）

有留意開超級食品的話，應該對鷹嘴豆愛不釋手！鷹嘴豆不單是款低GI食物，更是高植物性蛋白、高纖維的食物，有研究指出食用鷹嘴豆能夠減低飽和脂肪的攝取，更可以降低51%膽固醇量！

健康食品推介 13. Annie's Naturals有機番茄醬 680g

購買方法：iHerb官網（HK$50.34）

減肥路上貴在堅持，要維持一個健康生活習慣，除了食品上會注意的話，小細節又怎能輕視呢！例如平日煮食以及吃飯時，少不免醬汁的使用，用上有機認可、無麩質、全素的番茄醬就更能夠維持健康，另外這款Annie’s 番茄醬更是無高果糖玉米糖漿的，天然又有營養！

健康食品推介 14. Yogi Tea 綠茶康普茶 32g

購買方法：iHerb官網（HK$32.12）

茶葉與咖啡的作用類似，兩者都含有咖啡因，能夠刺激中樞神經系統產生醒神效果。茶飲中咖啡因含量較低，能夠溫和地阻隔了腺苷的神經系統傳送，增強警覺性及抗睡意，而綠茶更是含有豐富茶多酚，茶多酚具有抗氧化功效，女生多喝亦有益處。

健康食品推介 15. Yogi Tea 減壓茶 蜂蜜薰衣花草 29g

購買方法：iHerb官網（HK$32.12）

想維持健康，除了要認真挑選食品材料，適時補充營養亦是重要一環。這款減壓茶能夠以草本香氣舒緩身心，令你在繁忙日常中得以放鬆。

**價格以當日搜尋記錄根據而得，有機會因日子、優惠等浮動因素而造成價格不一**

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