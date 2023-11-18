火鍋放題全港10間推介！任食黑毛牛、海鮮、任飲清酒　最平$118起

火鍋放題｜打邊爐任飲任食｜《香港01》好食玩飛記者為精選全港10間人氣火鍋放題店，最平$118起任食牛肉、手打丸、各式海鮮、鴨血等等，選擇遍及旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳等多個地區，即睇香港火鍋打邊爐推薦！



天氣轉源，是時候瘋狂食火谷！（圖片來源：IG@0sob0_food）

火鍋放題推介【1】牛站（駅）——任食燒乳鴿皇 任飲日本酒

牛站主打120分鐘放題套餐，設有美國精選牛、SRF美國極黑和牛片，以及特上牛小排等三個不同價位放題套餐，任客人按需要選擇。除牛肉外，餐廳還可任食西班牙豬五花片、手打墨魚滑、手切封門柳、帆立貝及象拔蚌片等，熟食還有一航火鍋店較為少有的燒乳鴿皇，而且是任食！如喜歡小酎兩杯，放題套餐還包本地及日本啤酒、清酒、梅酒任飲，最適合好酒好肉的朋友！

牛站（駅）麻辣火鍋放題

人均：$248-$338

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:00

地址：旺角彌敦道601號創興廣場2樓



火鍋放題推介【2】阿爺八鮮鍋——豪華海鮮任食

喜歡海鮮的朋友，可以去阿爺八鮮鍋！餐廳主打2.5小時豪華海鮮放題，入座即送時令海鮮大併盤，包括龍蝦、大蝦、鮑魚、蟶子、蟹及帶子等，之後還可無限追加8款精選海鮮。除海鮮，餐廳的放題餐也可任食雞煲，無限追加各式配料，如河鮮、手工餃、手打丸、豬牛雞及蔬菜等，選擇多多。

阿爺八鮮鍋

人均：$368-$398

營業時間：17:00 - 00:00

地址：旺角登打士街43H號登打士廣場3樓



火鍋放題推介【3】牛大人——任食台灣直送豬血糕、花枝丸

牛大人主打台式火鍋放題，向來以CP值爆標著稱。餐廳設有3個不同規格的120分鐘放題套餐，最平$208即可任食上腹牛五花、紐西蘭羊肉卷、西班牙豬梅肉、花雕酒雞、各式台灣直送手打丸及小食、粉麵飯、甜品及飲品，CP值爆標！此外，餐廳也設有10款湯底可供選擇，當中以台灣鳳梨雞鍋及薑母鴨鍋最受歡迎！

牛大人台灣火鍋吃到飽

人均：$208-$328

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:45

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期5樓（銅鑼灣店）



火鍋放題推介【4】18樓雞煲火鍋專門店——先食雞煲後打邊爐

18樓雞煲火鍋裝修以港式舊戲院為主題，玩味十足！食物方面，餐廳主張提供3款火鍋套餐，大家可以按個人喜好選擇適合的套餐，最平$178起食到！雞煲醬汁香辣濃郁，雞件雞肉嫩滑皮薄，質素不錯！打邊爐又可任食美國雪花肥牛、豚肉片、羊肉片、鮮蝦及花膠等等，用手機落單，配料很快送齊，上菜速度快也獲得網民讚賞。

18樓雞煲火鍋專門店

人均：$178-$298

營業時間：17:00 - 03:00

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心18樓



火鍋放題推介【5】新南苑私房菜——打卡熊仔湯底 麻辣雞煲

新南苑私房菜主打麻辣雞煲火鍋放題，同樣先食雞煲，後打邊爐，並設有多款120分鐘及180分鐘的火鍋放題套餐，有著逾30款的肉類及魚類配料供應，午市還可食小菜套餐及日式丼飯。新南苑最抵食便是開心餐放題套餐，平至$208食到，任食極上和牛、西班牙豚肉粒、鴨血、黑椒豬肉腸、酒釀雞件、灌湯小籠包…等！火鍋湯底還製成熊仔或Minion公仔造型，如南瓜公仔蜆湯會勁得意，打卡後才倒湯打邊爐，食飯同時打卡，氣氛十足！

麻辣雞煲火鍋放題

人均：$208-$498

營業時間：12:00 - 15:00；17:00 - 02:00

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場2樓1號舖



火鍋放題推介【6】大將——日式一人火鍋放題 任食鹿兒島黑毛和牛

大將主打食日式一人火鍋，提供90至150分鐘火鍋放題套餐，期間可任食鹿兒島黑毛和牛、美國SRF和牛、安格斯牛小排、Prime牛肩肉、西班牙黑毛豬同海鮮等，還設有自助區，提供有炸物類、蔬菜、丸頪、甜品及飲品等，低至$118食到！

大將

人均：$118-$468

營業時間：11:30 - 16:30；17:30 - 23:00

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn 1 1樓F10號舖（將軍澳店）



火鍋放題推介【7】好呷台灣火鍋——任食過100款火鍋配料

好呷台灣火鍋的放題套餐，出名配料特多，牛雞豬、海鮮及丸類不在話下，還有一系列台灣直送的麻辣鴨血湯、夜市小吃、甜品及手搖飲品等，吃到飽離場，最平$198已歎到！至於湯底方面，好呷台灣火鍋供應9款湯底，當中必點麻辣鴨血湯、酸菜白肉湯等，啖啖滑嫩的鴨血，鮮甜入味！另外，沙茶豬筒骨湯和薑母鴨湯則滋補暖胃，香濃撲鼻，好適合冬季享用！

好呷台灣火鍋

人均：$198-$368

營業時間：12:00 - 23:00

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓17-20號舖（旺角店）



火鍋放題推介【8】泰金鍋——泰式仼食火鍋 任夾流水蝦

香港火鍋大多數以台式、港式或日式為主，泰金鍋則主打120分鐘泰式主題火鍋！餐廳供應著8種泰式湯底，如冬陰功、青檸椰奶雞湯、檸檬香茅鍋、泰麻辣鍋等等，當中最出名為青檸椰奶雞湯，酸甜清新好獨特！泰金鍋除一系列牛雞豬配料，另一特色是可任夾任食生猛流水蝦，夾起冰鎮再煮，非常新鮮美味！

人均：$188-$338

營業時間：12:00 - 23:00

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓（旺角店）



火鍋放題推介【9】美滋鍋——滋補美容鍋 另設室內兒童遊樂場

美滋鍋火鍋店來自新加坡，主打夢幻的粉紅主題，餐廳內還有室內兒童遊樂場，大人打邊爐，小朋友也有地方玩樂，好適合一家大小餐聚！此外，美滋鍋湯底分日式、四川麻辣及台灣藥膳等，當中必點膠原蛋白養顏美容鍋，清甜養生，簡直是女性恩物。至於配料方面，餐廳供應美國肥牛、美國板腱牛、安格斯風門柳等不同牛部位，入座時還會附送時令刺身拼盤和蔬菜綜合盤，不夠可再點，任食120分鐘，整體質素備受好評。

美滋鍋

人均：$198-$288

營業時間：17:00 - 02:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖（旺角店）



火鍋放題推介【10】牛陣——抵食日本和牛壽喜燒放題

如果喜歡壽喜燒，必要試試牛陣的和牛壽喜燒放題！湯底為特製的壽喜燒汁，還有特上穀飼牛、北海道四元豚、牛舌、蟹籽蝦滑、原隻魷魚仔、墨魚等逾30款肉食及海鮮，非常豐富！嫌未夠喉，可到自助吧夾各式野菜、丸類、烏冬、拉麵等，重點甜品區還有任食Haagen-Dazs 雪糕，最平$149任食60分鐘，相當抵食！

牛陣

人均：$149-$289

營業時間：12:00 - 22:30

地址：九龍灣偉業街33號德福廣場1期地下G99-100號舖（德福廣場1期店）

