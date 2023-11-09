佛山酒店10間推介｜鄰近清暉園／穿梭巴士直上廣州／人均$110起

撰文：陳映蓉 溫藹紅
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佛山酒店推介10間抵住酒店介紹！佛山作為歷史文化名城，是短假期旅遊的熱點，本文精選10大佛山酒店推介，最近樓下就可以直到地鐵站，而且有穿梭巴士可以直上廣州玩，極之方便，順道更可遊覽祖廟、西樵山等人氣景點，最平人均$116起。大家不妨可順道留意廣州酒店推介中山酒店推介江門酒店推介以及最新酒店Promo Code。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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佛山酒店推介【1】佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）

佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）於2023年全新開幕，雖然距離地鐵站較遠，鄰近千燈湖及AI公園等景點，酒店內設有高檔購物中心，即使不出遠門生活配套亦相當齊全！酒店客房採用典雅設計，寬敞舒適，客房均配備浴缸，部分客房亦有露台，讓你可以無時無刻欣賞絕美景色！此外，酒店亦有健身中心及室內泳池等配套設施，泳池更非常高檔奢華，打卡able之餘亦可以邊看城景邊游泳，非常寫意！

佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）
房價：人均HKD$286起（特大床豪華房）
地址：佛山南海區桂城街道海八東路38號
交通：金融高新區站步行15分鐘
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佛山酒店推介【2】佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）

佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）於2022年落成開業，由世界知名的奧克伍德管理，酒店地理位置優越，坐落於著名的南海千燈湖畔，鄰近亦有購物中心、餐廳、公園等，生活機能相當完善。酒店房型分為公寓及客房房型，公寓房型配備小廚房及露台，亦明確劃分客廳、飯廳及房間，而全部客房均有景觀窗，可以俯瞰整個佛山的城市景色！酒店更有酒吧、兒童區域及健身室等設施，貼心照顧每位住客的需要！

佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）
房價：人均HKD$365起（高級單人房）
地址：佛山南海區桂城街道海八東路38號
交通：金融高新區站步行15分鐘
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佛山酒店推介【3】佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）

佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）地理位置極佳，除了鄰近地鐵站以外，佛山順德華僑城歡樂海岸PLUS、瑪雅海灘水公園等著名玩樂景點亦非常近，附近亦有峯山公園，清暉園，寶林寺等相對悠閒的景點。酒店大堂有如一個大型圖書館，放置過千本不同種類的藏書，住客可以24小時隨時在靜謐的環境閱讀。客房方面則偏向現代時尚風格，部分客房更設有一整面弧形落地大玻璃窗，採光度十足之餘景觀同樣十分不錯！

佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）
房價：人均HKD$204起（雅緻大床房）
地址：佛山順德區歡樂大道3號歡樂海岸廣場4棟
交通：地鐵順德歡樂海岸站步行約4分鐘
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佛山酒店推介【4】佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）

佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）位於順德大良，雖然並非在佛山市中心，但隔壁便是清暉園，鄰近更有澄漪亭、惜陰書屋、華蓋路步行街、西山廟等景點，購物中心及超級市場亦在步行可達的距離，擁有非常便利的配套設施！酒店客房設計古色古香，融合了不少中國傳統特色設計在其中，非常有氣派！酒店對於家庭客亦照顧周到，除了2位未滿17歲小童可免費入住外，亦有配備兒童設施的家庭房。酒店更設有室外游泳池，在黃昏或者晚上暢泳可以飽覽順德的璀璨夜色，無論一家人還是朋友情侶入住都必定樂而忘返！

佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）
房價：人均HKD$248起（大床精品房）
地址：佛山順德區大良清暉路25號
交通：地鐵東樂路站步行4分鐘
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佛山酒店推介【5】佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）

佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）位於當地傢俱城核心地帶，距離佛山火車站約29分鐘車程，毗鄰祖廟、嶺南天地、南風古灶、西樵山等旅遊景點。酒店裝潢奢華精緻，提供現代、後現代、新中式和法式風格客房，各傢俱及裝飾配件相當具質感，全因通通都可向顧客出售，看中後隨時都可以付費購置，酒店更設有法國餐廳、意大利餐廳、天際酒吧等、Spa水療中心、游泳池，配套完善！

佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）
房價：人均HKD$406起（高級特大床間）
地址：佛山順德區樂從河濱南路3號
交通：佛山火車站約29分鐘車程
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佛山酒店推介【6】佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）

佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）位於佛山南海區，同時臨近廣州，並供免費穿梭巴士輕鬆來回廣州南站，方便一眾想去佛山，又從廣州出發的朋友。酒店鄰近廣州番禺長隆動物世界、平洲玉器街、佛羅倫薩小鎮等景點，出遊便利。酒店屹立於文翰湖旁，裝潢設計結合濃郁嶺南氣息，客房摩登雅緻，更擁有全景落地玻璃窗，內部更配有獨立的兒童樂園、嬉水區及游泳池，親子出行最方便！

佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）
房價：人均HKD$280起（標準房）
地址：佛山南海區環島南路20號
交通：廣州南站約13分鐘車程，三山新城北地鐵站約6分鐘車程
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佛山酒店推介【7】世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）

世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）位於順德區商業區中心位置，最近地鐵站為魁奇路，並提供免費泊車服務，附近雖然未有太多大型商場，但相鄰傢俱展覽中心、傢俱會展、羅浮宮傢俱展覽中心、樂從文化公園等熱點。酒店客房設計簡約，空間尚算寬敞，亦有景觀窗可以瞭望城市景色，配套設施完善，絕對是平價之選！

世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）
房價：人均HKD$116起（精品房(大床)）
地址：佛山順德區樂從鎮325國道佛山大道南186號
交通：佛山火車站約24分鐘車程
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佛山酒店推介【8】佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）

佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）於佛山禪城區標誌性區域新DNA商圈，酒店電梯直達新DNA商場、地鐵魁奇站、佛山公交總樞紐站，地理位置得天獨厚，而且步行約5分鐘就可達佛山至廣州白雲機場穿梭巴士站，方便一眾順道去廣州的朋友！酒店毗鄰各名勝古蹟，與佛山世紀蓮體育中心、祖廟、嶺南新天地商圈等亦相當之近。酒店整體設計風格時尚，帶有商務感，客房明亮舒適，並會提供24小時自助洗衣房、免費自助早餐等，而且價格適中，性價比極高。

佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）
房價：人均HKD$177起（園景標準房(特大床)；包早餐）
地址：佛山禪城區魁奇一路9號2座
交通：地鐵魁奇路站直出，佛山站火車站約20分鐘車程
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佛山酒店推介【9】佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）

佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）距離廣佛地鐵祖廟站需步行約8分鐘，從客房大陽台望出去已經是嶺南新天地、祖廟等人氣景點，而且附近有商場、文青歷史打卡商業街等，同時更是美食集中地，是觀光客的不二選擇。酒店每間客房都設有私人露台，可眺望佛山市中心景致，部分客房更有小廚房可供煮食，而且寬敞舒適。酒店更設有室內游泳池，高CP值！

佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）
房價：人均HKD$296起（高級房(特大床)）
地址：佛山禪城區人民路97號
交通：佛山火車站約15分鐘車程，地鐵祖廟站步行約8分鐘
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佛山酒店推介【10】佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）

佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）位於祖廟路、蓮花路和親仁路交匯處，周邊交通便利，距離祖廟地鐵站步行約16分鐘，周邊更有祖廟、嶺南天地、梁園、黃飛鴻紀念館、南風古灶、西樵山（5A景區）等，非常方便！酒店曾是以粵西標誌性建築改建而成，現仍為佛山地標建築之一，整體設計採用嶺南風格，大堂設有黃飛鴻雕像、客房配有各類武術類飾品，客房寬敞，更設有玻璃窗欣賞自然景色，同時設有自助早餐廳，亦是不錯的選擇。

佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）
房價：人均HKD$110起（標準大床房）
地址：佛山南海區祖廟祖廟路1號
交通：佛山火車站約11分鐘車程，地鐵祖廟站步行約16分鐘
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