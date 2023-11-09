佛山酒店10間推介｜鄰近清暉園／穿梭巴士直上廣州／人均$110起

佛山酒店推介10間抵住酒店介紹！佛山作為歷史文化名城，是短假期旅遊的熱點，本文精選10大佛山酒店推介，最近樓下就可以直到地鐵站，而且有穿梭巴士可以直上廣州玩，極之方便，順道更可遊覽祖廟、西樵山等人氣景點，最平人均$116起。大家不妨可順道留意廣州酒店推介、中山酒店推介、江門酒店推介以及最新酒店Promo Code。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

佛山酒店推介【1】佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）

佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）於2023年全新開幕，雖然距離地鐵站較遠，鄰近千燈湖及AI公園等景點，酒店內設有高檔購物中心，即使不出遠門生活配套亦相當齊全！酒店客房採用典雅設計，寬敞舒適，客房均配備浴缸，部分客房亦有露台，讓你可以無時無刻欣賞絕美景色！此外，酒店亦有健身中心及室內泳池等配套設施，泳池更非常高檔奢華，打卡able之餘亦可以邊看城景邊游泳，非常寫意！

佛山萬豪酒店（Foshan Marriott Hotel）

房價：人均HKD$286起（特大床豪華房）

地址：佛山南海區桂城街道海八東路38號

交通：金融高新區站步行15分鐘

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佛山酒店推介【2】佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）

佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）於2022年落成開業，由世界知名的奧克伍德管理，酒店地理位置優越，坐落於著名的南海千燈湖畔，鄰近亦有購物中心、餐廳、公園等，生活機能相當完善。酒店房型分為公寓及客房房型，公寓房型配備小廚房及露台，亦明確劃分客廳、飯廳及房間，而全部客房均有景觀窗，可以俯瞰整個佛山的城市景色！酒店更有酒吧、兒童區域及健身室等設施，貼心照顧每位住客的需要！

佛山奧克伍德華庭酒店公寓（Oakwood Residence Foshan）

房價：人均HKD$365起（高級單人房）

地址：佛山南海區桂城街道海八東路38號

交通：金融高新區站步行15分鐘

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佛山酒店推介【3】佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）

佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）地理位置極佳，除了鄰近地鐵站以外，佛山順德華僑城歡樂海岸PLUS、瑪雅海灘水公園等著名玩樂景點亦非常近，附近亦有峯山公園，清暉園，寶林寺等相對悠閒的景點。酒店大堂有如一個大型圖書館，放置過千本不同種類的藏書，住客可以24小時隨時在靜謐的環境閱讀。客房方面則偏向現代時尚風格，部分客房更設有一整面弧形落地大玻璃窗，採光度十足之餘景觀同樣十分不錯！

佛山順德歡樂海岸亞朵酒店（Atour Hotel Shunde Happy Coast Foshan）

房價：人均HKD$204起（雅緻大床房）

地址：佛山順德區歡樂大道3號歡樂海岸廣場4棟

交通：地鐵順德歡樂海岸站步行約4分鐘

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佛山酒店推介【4】佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）

佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）位於順德大良，雖然並非在佛山市中心，但隔壁便是清暉園，鄰近更有澄漪亭、惜陰書屋、華蓋路步行街、西山廟等景點，購物中心及超級市場亦在步行可達的距離，擁有非常便利的配套設施！酒店客房設計古色古香，融合了不少中國傳統特色設計在其中，非常有氣派！酒店對於家庭客亦照顧周到，除了2位未滿17歲小童可免費入住外，亦有配備兒童設施的家庭房。酒店更設有室外游泳池，在黃昏或者晚上暢泳可以飽覽順德的璀璨夜色，無論一家人還是朋友情侶入住都必定樂而忘返！

佛山順德香雲紗園林酒店（Xiang Yun Sha Garden Hotel）

房價：人均HKD$248起（大床精品房）

地址：佛山順德區大良清暉路25號

交通：地鐵東樂路站步行4分鐘

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佛山酒店推介【5】佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）

佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）位於當地傢俱城核心地帶，距離佛山火車站約29分鐘車程，毗鄰祖廟、嶺南天地、南風古灶、西樵山等旅遊景點。酒店裝潢奢華精緻，提供現代、後現代、新中式和法式風格客房，各傢俱及裝飾配件相當具質感，全因通通都可向顧客出售，看中後隨時都可以付費購置，酒店更設有法國餐廳、意大利餐廳、天際酒吧等、Spa水療中心、游泳池，配套完善！

佛山順德羅浮宮索菲特飯店（Sofitel Foshan Shunde）

房價：人均HKD$406起（高級特大床間）

地址：佛山順德區樂從河濱南路3號

交通：佛山火車站約29分鐘車程

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佛山酒店推介【6】佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）

佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）位於佛山南海區，同時臨近廣州，並供免費穿梭巴士輕鬆來回廣州南站，方便一眾想去佛山，又從廣州出發的朋友。酒店鄰近廣州番禺長隆動物世界、平洲玉器街、佛羅倫薩小鎮等景點，出遊便利。酒店屹立於文翰湖旁，裝潢設計結合濃郁嶺南氣息，客房摩登雅緻，更擁有全景落地玻璃窗，內部更配有獨立的兒童樂園、嬉水區及游泳池，親子出行最方便！

佛山南海利泰皇冠假日酒店（Crowne Plaza Foshan Nanhai）

房價：人均HKD$280起（標準房）

地址：佛山南海區環島南路20號

交通：廣州南站約13分鐘車程，三山新城北地鐵站約6分鐘車程

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佛山酒店推介【7】世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）

世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）位於順德區商業區中心位置，最近地鐵站為魁奇路，並提供免費泊車服務，附近雖然未有太多大型商場，但相鄰傢俱展覽中心、傢俱會展、羅浮宮傢俱展覽中心、樂從文化公園等熱點。酒店客房設計簡約，空間尚算寬敞，亦有景觀窗可以瞭望城市景色，配套設施完善，絕對是平價之選！

世紀星連鎖艾尚酒店佛山樂從家具城店（Aishang Hotel Lecong Furniture Mall, Foshan）

房價：人均HKD$116起（精品房(大床)）

地址：佛山順德區樂從鎮325國道佛山大道南186號

交通：佛山火車站約24分鐘車程

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佛山酒店推介【8】佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）

佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）於佛山禪城區標誌性區域新DNA商圈，酒店電梯直達新DNA商場、地鐵魁奇站、佛山公交總樞紐站，地理位置得天獨厚，而且步行約5分鐘就可達佛山至廣州白雲機場穿梭巴士站，方便一眾順道去廣州的朋友！酒店毗鄰各名勝古蹟，與佛山世紀蓮體育中心、祖廟、嶺南新天地商圈等亦相當之近。酒店整體設計風格時尚，帶有商務感，客房明亮舒適，並會提供24小時自助洗衣房、免費自助早餐等，而且價格適中，性價比極高。

佛山禪城智選假日酒店（Holiday Inn Express Foshan Chancheng）

房價：人均HKD$177起（園景標準房(特大床)；包早餐）

地址：佛山禪城區魁奇一路9號2座

交通：地鐵魁奇路站直出，佛山站火車站約20分鐘車程

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佛山酒店推介【9】佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）

佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）距離廣佛地鐵祖廟站需步行約8分鐘，從客房大陽台望出去已經是嶺南新天地、祖廟等人氣景點，而且附近有商場、文青歷史打卡商業街等，同時更是美食集中地，是觀光客的不二選擇。酒店每間客房都設有私人露台，可眺望佛山市中心景致，部分客房更有小廚房可供煮食，而且寬敞舒適。酒店更設有室內游泳池，高CP值！

佛山嶺南天地馬哥孛羅酒店（Marco Polo Lingnan Tiandi Foshan）

房價：人均HKD$296起（高級房(特大床)）

地址：佛山禪城區人民路97號

交通：佛山火車站約15分鐘車程，地鐵祖廟站步行約8分鐘

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佛山酒店推介【10】佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）

佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）位於祖廟路、蓮花路和親仁路交匯處，周邊交通便利，距離祖廟地鐵站步行約16分鐘，周邊更有祖廟、嶺南天地、梁園、黃飛鴻紀念館、南風古灶、西樵山（5A景區）等，非常方便！酒店曾是以粵西標誌性建築改建而成，現仍為佛山地標建築之一，整體設計採用嶺南風格，大堂設有黃飛鴻雕像、客房配有各類武術類飾品，客房寬敞，更設有玻璃窗欣賞自然景色，同時設有自助早餐廳，亦是不錯的選擇。

佛山市新旋宮酒店（Fu Shang Shi Xin Xuan Gong Hotel）

房價：人均HKD$110起（標準大床房）

地址：佛山南海區祖廟祖廟路1號

交通：佛山火車站約11分鐘車程，地鐵祖廟站步行約16分鐘

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