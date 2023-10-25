廣州特色酒店5間推介！超美懸崖泳池、鄰近國家公園　人均¥109起

廣州特色酒店5間推介！不想次次都去深圳玩，廣州市是一個好選擇，從西九龍坐高鐵直達不過1.5小時，既有國家級森林公園、大量特色美食及遊樂設施。《香港01》「好食玩飛」記者為大家推介5大廣州/廣東特色打卡酒店，當中有些更鄰近國家森林公園、擁270度山景的懸崖泳池、以及抵住私人風呂等，最平人均¥109！

此外，訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

廣州也有不少精緻酒店，如廣州三英温泉度假酒店，令人有置身外國的感覺！（圖片來源：小紅書@雅小途精选旅行）

廣州酒店推介【1】廣州三英温泉度假酒店（Sanying Spa Resort Hotel）

廣州三英温泉度假酒店位於派潭鎮高灘村温泉路，地處白水寨省級風景名勝區，位居羣山之中，融大自然為一體。酒店緊鄰白水仙瀑，背倚南崑山、石門山等國家森林公園，可讓人同時享受私家温泉及來自天然的大氧吧，遠眺窗外名山仙瀑，縱情徜徉天地間！酒店以温泉養生、健康水療為主題，光是室內外温泉理療浸泡區和室外温泉池已多達70多個，主題客房也擁有10種不同風格，令人身在廣州都有國身外國的體驗。

廣州三英温泉度假酒店（Sanying Spa Resort Hotel）

房價：人均HKD$374（雅韻雙床房）

地址：廣州增城區派潭鎮高灘村温泉路2號

交通：從廣州市站可搭乘直達白水寨接駁車，於三英路口下車即可到達。

廣州三英温泉度假酒店搶先預訂👉🏻 Trip.com｜永安旅遊

廣州酒店推介【2】海陵島北洛秘境洛悅酒店（Beiluo Secret Land Luoyue Hotel）

酒店位於「中國十大最美海島」之一的國家5A級風景區海陵島上，坐擁綿長的粵西生態海岸線，綠意環繞，可俯瞰南中國海的壯美景緻。酒店擁有400多間客房和套房，特色是客房含有270度觀景陽台，飽覽浪漫海岸的美景。此外，酒店必訪270度的懸崖泳池，坐南朝北，北倚山戀，附近還有約8公里臨海棧道及山體公園等等網紅打卡點，遊樂設施好豐富。

海陵島北洛秘境洛悅酒店（Beiluo Secret Land Luoyue Hotel）

房價：人均HKD$199（海悦海景大床房，1房1廳）

地址：廣東陽江江城區閘坡鎮北洛灣大道保利順峯北洛祕境4幢文化中心

交通：自駕前往。

海陵島北洛秘境洛悅酒店搶先預訂👉🏻 Trip.com

廣州酒店推介【3】廣州十甫voco酒店（voco Guangzhou Shifu）

十甫voco為洲際酒店集團旗下的輕奢品牌，坐落在荔灣區，鄰近上下九商業步行街，以繽紛的燕雀、貓頭鷹、火烈鳥等吉祥物元素點綴裝潢，演繹出老廣州的時尚新活力。酒店所有房間都採用全景落地窗，廣州老城風景盡收眼眸！另外，位於頂樓的皓玥庭，連接露天花園及泳池，非常打卡！

廣州十甫voco酒店（voco Guangzhou Shifu）

房價：人均HKD$350（高級房）

地址：廣州荔灣區第十甫路188號

交通：距離地鐵8號線華林寺站E出口，步行820m。

廣州十甫voco酒店搶先預訂👉🏻 Trip.com｜永安旅遊｜Booking.com

廣州酒店推介【4】廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

酒店座落於廣州市增城區派潭鎮內，緊鄰AAAA級白水寨風景名勝區，並與南崑山緊緊相連！酒店採用東南亞設計風，帶有濃濃海島風情，區內設有水上威尼斯泳道，住在一樓的人在客房門前推門，即可躍進泳池暢泳！此外，酒店配套中西餐廳，都可嘆到一系列特色廣州及fusion美食。配套齊全，足不出外都可慢活度假。

廣州森林海温泉度假酒店（Skov River Resort）

房價：人均HKD$630（房車區-湖岸小墅觀景房1樓）

地址：廣州增城區派潭鎮白水寨101號

交通：自駕前往

廣州森林海温泉度假酒店搶先預訂👉🏻 Trip.com｜永安旅遊

廣州酒店推介【5】安謐度假酒店（Imin Hotel）

位於廣州的安謐度假酒店，以温馨的雪國小鎮為主題，整體裝潢明亮、簡約、樓底高，令人感到舒適。 此外，酒店位於融創茂對面，去雪世界和水上樂園等主題樂園只需4分鐘步程，唯一美中不足是樓下在修整鐵路，白天在酒店可能會有點吵耳。

安謐度假酒店（Imin Hotel）

房價：人均HKD$109（特價房）

地址：廣州花都區鳳凰北路76號融創文旅城7棟25樓大堂

交通：廣州北站坐的士前往，車程約20分鐘。

廣州森林海温泉度假酒店搶先預訂👉🏻 Agoda.com｜Trip.com｜Booking.com