火鍋放題22間推介！任食海鮮／任飲清酒$68起　有間任夾流水蝦

火鍋放題｜打邊爐任飲任食一向深受食客歡迎，《香港01》「好食玩飛」編輯部為大家精選全港22間人氣火鍋放題店，最平$68起任食長腳蟹、黑毛牛、手打丸、各式海鮮、鴨血、燒乳鴿，以及任飲清酒等，選擇遍及旺角、尖沙咀、銅鑼灣、將軍澳等多個地區，即睇香港火鍋打邊爐推薦！（菜單及價格資訊以發稿日為準）



「天鳥居酒屋」供應日式火鍋放題（圖片來源：天鳥居酒屋）

部份火鍋放題，更供應海鮮拼盤（圖片來源：IG@0sob0_food）

火鍋放題推介【1】壹號漁船 —— 超豪海鮮火鍋放題$168 起 升級歎埋長腳蟹

主打海鮮自助的火鍋放題店「壹號漁船」，在大埔與旺角皆有分店。午市每位$108起，晚市$268起。雖2間分店收費不同，但內樣可任飲任食歎逾40 款自助食材，當中就有超過 20款海鮮，包括新鮮帶子、韓國生蠔、鯪魚滑以及手打墨魚滑等，連飲品、丸類、蔬菜、前菜小食以及甜品，一個價錢吃到飽！

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晚市套餐最著數還會按人頭送上「波士頓龍蝦海鮮盤」，供大家試勻波士頓龍蝦、鮑魚及生蠔等！此外，晚市市段的壹號餐，奉送客人每位半份波士頓龍蝦，更可以任食「鮑螺片雞煲」，價錢低至$168一位！

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壹號漁船

人均：$168起

營業時間：11:00-16:00、17:00-00:00

地址：

旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓A及B號舖；

大埔翠樂街8號富萊花園地舖及1樓A號舖



火鍋放題推介【2】天鳥居酒屋 —— $168起任食日式小食、任飲清酒

日式小店「天鳥居酒屋」不但有日式小食，更供應日式放題火鍋。餐廳4個套餐適合喜愛不同口味與味道的朋友，包括五花腩豚肉套餐、美國牛頸脊套餐、極上安格斯牛小排套餐以及日本A5宮崎和牛套餐。

所有套餐還包括任點即炸響鈴、日式手打烏冬及拉麵等37款火鍋配料包括，以及太卷、三重芝士大蝦飯卷、芝士年糕、吉列蝦等20款的小食可供任點。大家亦可以在100分鐘內任飲清酒，非常適合愛吃日本菜的朋友。

天鳥居酒屋

人均：$168起

營業時間：12:00 - 17:00；17:30 - 22:30

地址：天水圍T town 2樓北翼N212號舖



火鍋放題推介【3】禾牛薈火煱館 —— 花膠/海參湯底 即點即劏生猛海鮮放題

禾牛薈火煱館是人氣高企的海鮮火鍋放題店，在尖沙咀及九龍城都有分店！店內自設魚缸養殖生猛海鮮，供客人即點即劏、無限任食，加上多款由花膠、海參等矜貴食材熬煮的中式湯底，開業多年，好評不斷！

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店家家必點肉食為至尊本地封門柳和頸脊，前者牛味較重，後者肉嫩，口味各有千秋！至於火鍋配料，必食豬潤、魚卜、牛胸爽、魚蛋、鴨血、凍豆腐等，當中魚蛋是九龍城直送的馳名手打丸，非常鮮甜彈牙！

禾牛薈火煱館

人均：$201起

地址：

尖沙咀金馬倫道48號中國保險大廈1樓及2樓（金馬倫道店）；

九龍城南角道36號地舖（南角道）



火鍋放題推介【4】三公台灣料理 —— 1個鐘內任食溫體牛

全港首間溫體牛專門店「三公台灣料理」推出溫體牛火鍋優惠。2人$368便可選擇2款牛肉部位的牛盛盤、1 份蔬菜拼盤、1份烏冬或冬粉，以及2杯台式飲品。而每人追加$33，便可以享用台牛放題，在60分鐘內任食3款指定部位的台灣牛肉。

人均：$401起

營業時間：12:00 - 22:00

地址：旺角西洋菜南街2T號添置商業中心1樓



火鍋放題推介【5】鬍鬢佬 —— $68起勁抵！

將軍澳寶琳的火鍋店「鬍鬢佬」，供應任食放題。餐廳於午市、宵夜時段更特設優惠，最平只要$68起，大家便可以在1小時內任飲啤酒、任食魷魚、牛栢葉、蔬菜、雜丸等30多款火鍋配料以及獲得鮮肉1客。餐廳更免收加一服務費，網民亦對此表示「抵到爛」。

餐廳的地址、營業時間，可參閱下文：

火鍋放題推介【6】麻辣小聚 —— 適合無辣不歡的朋友！

喜歡麻辣感覺的朋友，不要錯過「麻辣小聚」的2小時「川辣海鮮火鍋放題」。只要$238，大家便可以在2小時內，無限量任食麻辣小龍蝦、鮑魚雞煲、烤魚鍋、水煮魚鍋、生猛海鮮以及澳洲M5和牛等美點。大家若與3位或更多的朋友同行，更可以得到香辣大海生蝦1份。

麻辣小聚

人均：$238起

營業時間：11:00 - 23:45

地址：

旺角彌敦道575號Ladder Dundas 6樓；

觀塘偉業街93號93WYS 19樓



火鍋放題推介【7】斗滾 —— 打邊爐之餘仲可以蒸海鮮、煮雞煲！

嫌淨打邊爐欠新意的朋友，可以到「斗滾」一趟。「斗滾」不但提供雞煲以及讓大家之後加湯後一併打邊爐，更有器皿讓大家即蒸時令海鮮，相當豐富。只要低至$268，便能一次過滿足喜歡不同口味的朋友。

（圖片來源：斗滾）

斗滾

人均：$268起

營業時間：17:00 - 00:00

地址：

石塘咀山道54-66號適安大廈地下A號舖及1樓AB號舖；

尖沙咀山林道38號銀座38 12樓



火鍋放題推介【8】一鍋堂 —— 一人鍋低至$68

「一鍋堂」主打「一人一鍋」，即使一個人打邊爐，也不用怕尷尬、食物份量太多。「一鍋堂」的葵芳分店與豉油街分店近日更推出了「午市半自助火鍋放題」，只要$68，大家便能選擇10多款湯底、 10多款涼菜以及10多款配料，價錢低，選擇多。此外，一鍋堂在晚市亦有任食套餐，$168起。

一鍋堂

人均：$68起

營業時間：分店眾多，個別分店的開放時間可參閱 https://www.epot.com.hk/

地址：分店眾多，所有分店的位置可參閱 https://www.epot.com.hk/



火鍋放題推介【9】肉蒲團火鍋放題 —— 歎澳洲M5和牛、Cocktail

旺角的「肉蒲團火鍋放題」，引入了澳洲A5和牛，更有多達15款不同部位的肉類可供選擇，適合各位「食肉獸」。餐廳更有「Cocktail塔」，讓大家與三五知己盡情暢飲。多款放題均為無限時，最平$248便可享用。

肉蒲團火鍋放題

人均：$248起

營業時間：11:30 - 16:00；17:00 - 23:30

地址：旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈2樓A號舖



火鍋放題推介【10】味火鍋 —— 無限時！最盡可以食7個鐘

怕放題時間太短而讓人掃興的話，可以選到「味火鍋」。「味火鍋」不設入座時限，最長可以享用7小時。每人$359，便有多達10款湯底可供選擇，當中包括沙嗲鍋、大排檔豬骨鍋、特濃喇沙海鮮鍋花膠竹絲雞鍋等。而打邊爐前，餐廳更會供應頭盤，有佛跳牆、芝士龍蝦、生蠔、雞煲、酸菜魚。

味火鍋

人均：$359起

營業時間：18:00 - 01:00

地址：旺角通菜街1A-1L號威達商業大廈2樓A號舖



火鍋放題推介【11】火水爐冰室火鍋 —— 懷舊風設計！

旺角的「火水爐冰室火鍋」以懷舊的「老香港」風格設計，相當有格調。大家在店裡可以一邊欣賞製成店名以及懷舊金曲歌詞霓虹燈、舊式馬賽克地磚，一邊任食安格斯牛肉、蠔、海蝦等美食。餐廳供應3款放題，最平$298起。

火水爐冰室火鍋

人均：$298起

營業時間：15:00 - 00:00（週一至五）；14:00 - 00:00（週六、日）

地址：旺角煙廠街33號朗廷軒1樓



火鍋放題推介【12】相馬日式火鍋 —— 無限時龍蝦雞煲火鍋放題！

「相馬日式火鍋」的價錢稍後，但供應多種美國、日本精彩食材。例如美國特選牛肩胛、日本水產等。而3月31日前，餐廳更推出「無限時無限時龍蝦雞煲」放題，大家享用龍蝦與雞後，便可以開始打邊爐，價錢低至$388。

相馬日式火鍋

人均：$388起

營業時間：12:00 - 15:30；17:00 - 23:00

觀塘成業街10號電訊一代廣場1樓B2號舖；

火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓9號舖；

荔枝角長義街10號昌隆工業大廈1樓B-C號舖

西營盤德輔道西321號瑧璈1樓2B號舖



火鍋放題推介【13】牛站（駅）—— 任食燒乳鴿皇、任飲日本酒

牛站主打120分鐘放題套餐，設有美國精選牛、SRF美國極黑和牛片，以及特上牛小排等三個不同價位放題套餐，任客人按需要選擇。除牛肉外，餐廳還可任食西班牙豬五花片、手打墨魚滑、手切封門柳、帆立貝及象拔蚌片等，熟食還有一航火鍋店較為少有的燒乳鴿皇，而且是任食！

如喜歡小酎兩杯，放題套餐還包本地及日本啤酒、清酒、梅酒任飲，最適合好酒好肉的朋友！

牛站（駅）麻辣火鍋放題

人均：$248起

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:00

地址：

旺角彌敦道601號創興廣場2樓；

尖沙咀加連威老道2-6號愛賓商業大廈1樓102號舖；

銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期11樓；

觀塘道414號1亞太中心6樓



火鍋放題推介【14】阿爺八鮮鍋 —— 豪華海鮮任食

喜歡海鮮的朋友，可以去阿爺八鮮鍋！餐廳主打2.5小時豪華海鮮放題，入座即送時令海鮮大併盤，包括龍蝦、大蝦、鮑魚、蟶子、蟹及帶子等，之後還可無限追加8款精選海鮮。除海鮮，餐廳的放題餐也可任食雞煲，無限追加各式配料，如河鮮、手工餃、手打丸、豬牛雞及蔬菜等，選擇多多。

阿爺八鮮鍋

人均：$368起

營業時間：17:00 - 00:00

地址：旺角登打士街43H號登打士廣場3樓



火鍋放題推介【15】牛大人 —— 任食台灣直送豬血糕、花枝丸

牛大人主打台式火鍋放題，向來以CP值爆標著稱。餐廳設有3個不同規格的120分鐘放題套餐，最平$208即可任食上腹牛五花、紐西蘭羊肉卷、西班牙豬梅肉、花雕酒雞、各式台灣直送手打丸及小食、粉麵飯、甜品及飲品，CP值爆標！此外，餐廳也設有10款湯底可供選擇，當中以台灣鳳梨雞鍋及薑母鴨鍋最受歡迎！

牛大人台灣火鍋吃到飽

人均：$208起

營業時間：12:00 - 16:00；17:00 - 23:45

地址：分店眾多，所有分店的位置可參閱 https://masterbeef.hk/mk1-2/



火鍋放題推介【16】18樓雞煲火鍋專門店 —— 先食雞煲後打邊爐

18樓雞煲火鍋裝修以港式舊戲院為主題，玩味十足！食物方面，餐廳主張提供多款火鍋套餐，大家可以按個人喜好選擇適合的套餐，最平$128起食到！雞煲醬汁香辣濃郁，雞件雞肉嫩滑皮薄，質素不錯！打邊爐又可任食美國雪花肥牛、豚肉片、羊肉片、鮮蝦及花膠等等，用手機落單，配料很快送齊，上菜速度快也獲得網民讚賞。

18樓雞煲火鍋專門店

人均：$128起

營業時間：17:00 - 03:00

地址：

荃灣眾安街55號大鴻輝中心18樓；

旺角彌敦道593號-601號創興廣場18樓



火鍋放題推介【17】新南苑私房菜 —— 打卡熊仔湯底 麻辣雞煲

新南苑私房菜主打麻辣雞煲火鍋放題，同樣先食雞煲，後打邊爐，並設有多款120分鐘及180分鐘的火鍋放題套餐，有著逾30款的肉類及魚類配料供應，午市還可食小菜套餐及日式丼飯。

新南苑最抵食便是開心餐放題套餐，平至$298食到，任食極上和牛、西班牙豚肉粒、鴨血、黑椒豬肉腸、酒釀雞件、灌湯小籠包…等！火鍋湯底還製成熊仔或Minion公仔造型，如南瓜公仔蜆湯會勁得意，打卡後才倒湯打邊爐，食飯同時打卡，氣氛十足！

麻辣雞煲火鍋放題

人均：$298起

營業時間：12:00 - 15:00；17:00 - 02:00

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場2樓1號舖



火鍋放題推介【18】大將 —— 日式一人火鍋放題 任食鹿兒島黑毛和牛

大將主打食日式一人火鍋，提供90至150分鐘火鍋放題套餐，期間可任食鹿兒島黑毛和牛、美國SRF和牛、安格斯牛小排、Prime牛肩肉、西班牙黑毛豬同海鮮等，還設有自助區，提供有炸物類、蔬菜、丸頪、甜品及飲品等，低至$208食到！

大將

人均：$208起

營業時間：11:30 - 16:30；17:30 - 23:00

地址：

將軍澳唐賢街9號PopCorn 1 1樓F10號舖；

旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place地庫FoodYum R1號舖



火鍋放題推介【19】好呷台灣火鍋 —— 任食過100款火鍋配料

好呷台灣火鍋的放題套餐，出名配料特多，牛雞豬、海鮮及丸類不在話下，還有一系列台灣直送的麻辣鴨血湯、夜市小吃、甜品及手搖飲品等，吃到飽離場，最平$238已歎到！至於湯底方面，好呷台灣火鍋供應9款湯底，當中必點麻辣鴨血湯、酸菜白肉湯等，啖啖滑嫩的鴨血，鮮甜入味！另外，沙茶豬筒骨湯和薑母鴨湯則滋補暖胃，香濃撲鼻，好適合冬季享用！

好呷台灣火鍋

人均：$238起

營業時間：12:00 - 23:00

地址：

旺角亞皆老街8號朗豪坊7樓17-20號舖；

銅鑼灣羅素街8號銅鑼灣英皇鐘錶珠寶中心3樓



火鍋放題推介【20】泰金鍋 —— 泰式仼食火鍋 任夾流水蝦

香港火鍋大多數以台式、港式或日式為主，泰金鍋則主打120分鐘泰式主題火鍋！餐廳供應著8種泰式湯底，如冬陰功、青檸椰奶雞湯、檸檬香茅鍋、泰麻辣鍋等等，當中最出名為青檸椰奶雞湯，酸甜清新好獨特！泰金鍋除一系列牛雞豬配料，另一特色是可任夾任食生猛流水蝦，夾起冰鎮再煮，非常新鮮美味！

人均：$188起

營業時間：12:00 - 23:00

地址：旺角彌敦道601號創興廣場6樓（旺角店）



火鍋放題推介【21】美滋鍋 —— 滋補美容鍋 另設室內兒童遊樂場

美滋鍋火鍋店來自新加坡，主打夢幻的粉紅主題，餐廳內還有室內兒童遊樂場，大人打邊爐，小朋友也有地方玩樂，好適合一家大小餐聚！此外，美滋鍋湯底分日式、四川麻辣及台灣藥膳等，當中必點膠原蛋白養顏美容鍋，清甜養生，簡直是女性恩物。至於配料方面，餐廳供應美國肥牛、美國板腱牛、安格斯風門柳等不同牛部位，入座時還會附送時令刺身拼盤和蔬菜綜合盤，不夠可再點，任食120分鐘，整體質素備受好評。

美滋鍋

人均：$198起

營業時間：17:00 - 02:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓803號舖（旺角店）



火鍋放題推介【22】牛陣 —— 抵食日本和牛壽喜燒放題

如果喜歡壽喜燒，必要試試牛陣的和牛壽喜燒放題！湯底為特製的壽喜燒汁，還有特上穀飼牛、北海道四元豚、牛舌、蟹籽蝦滑、原隻魷魚仔、墨魚等逾30款肉食及海鮮，非常豐富！嫌未夠喉，可到自助吧夾各式野菜、丸類、烏冬、拉麵等，重點甜品區還有任食Haagen-Dazs 雪糕，最平$179任食60分鐘，相當抵食！

牛陣

人均：$179起

營業時間：12:00 - 22:30

地址：分店眾多，所有分店的位置可參閱 https://tajimaya.com.hk/brands/gyujin_details.html

