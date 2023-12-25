聖誕燈飾2023全港7大推介！尖東燈海打卡／西九聖誕樹水上煙火

【聖誕燈飾2023｜聖誕好去處】要感受濃厚的聖誕氣氛，怎能不看看炫麗的聖誕燈飾？除了維多利亞港、尖東商業區等必到的賞燈好去處，今年亦有聖誕好去處裝上過千盞燈並化成歐洲聖誕小鎮、架設了20米高聖誕樹以及上演聖誕無人機表演。即睇各賞燈好去處的地點、展出日期！



尖沙咀東商業區今年的燈飾（廖雁雄攝）

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聖誕燈飾2023

過往民眾欣賞燈飾時的盛況（張維浩攝）

聖誕燈飾2023【1】香港迪士尼樂園 —— 燈飾結合無人機表演超震撼

香港迪士尼樂園今年聖誕將會舉辦「A Disney Christmas」節慶活動。一如以往，美國小鎮大街會設置聖誕樹以及裝上燈飾。今年更會上演全新的無人機表演「夢想成真聖誕樹亮燈禮」。

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表演期間，無人機會發出不同顏色的光，拼砌出不同的聖誕圖案，予人震撼的感覺。

A Disney Christmas

地點：香港迪士尼樂園

日期：即日起至2024年1月1日（「夢想成真聖誕樹亮燈禮」於晚上18:15開始演出）



聖誕燈飾2023【2】維多利亞港 —— 「維港遊」賞兩岸最繽紛燈飾

維多利亞港兩岸許多摩天大廈每年都會在外牆裝上聖誕燈飾，是本地最經典、最著名的賞燈好去處。除了在星光大道、中西區海濱長廊、灣仔金紫荊廣場等沿海景點欣賞對岸燈飾，大家亦可以選搭渡輪「維港遊」、途經維多利亞港海濱的開篷巴士，欣賞海港每個角落的燈飾。

維多利亞港近年的燈飾：

若想欣賞到海港最斑斕、最耀眼的狀態，可於12月中旬才到訪。

維多利亞港燈飾

地點：維多利亞港兩岸

展出日期：即日起至2024年1月



聖誕燈飾2023【3】尖沙咀東商業區 —— 懸浮燈飾如星河 爬天台聖誕老人

在星光大道、紅磡海濱長廊欣賞完維港燈飾的朋友，可以沿著海傍走，到尖東商業區繼續感受節日氣氛。東尖沙咀地產發展商聯會於區內主辦「閃爍尖東耀香江」活動，以燈飾點亮商業區。

除了裝上大廈外牆的燈飾，區內還有吊在道路上、懸浮在空中的燈飾，構成星河般的美色，夢幻感十足。另外，九龍香格里拉酒店的牆外還有正爬上天台的充氣聖誕老人，適合大家打卡！

閃爍尖東耀香江

地點：尖沙咀梳士巴利道、摩地道、摩地廣場一帶

展出日期：即日起至2024年1月1日



聖誕燈飾2023【4】 西九文化區—— 臨海20米聖誕樹水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再辦「香港繽紛冬日巡禮」並再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了繼續會20米高的巨型聖誕樹、聖誕小屋、閃爍的節日裝飾，更會有冬日水上煙火表演。

煙火會在12月時的指定日子施放，把維港夜空燃亮。既溫馨，又浪漫！

香港繽紛冬日巡禮

地點：西九文化區藝術公園

日期：即日至2024年1月1日（煙花發放日子為：12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日和26日，於晚上20:00開始發放）



聖誕燈飾2023【5】愉景灣 —— 歐洲風小鎮賞燈飾

愉景灣多處在今年聖誕期間將會化成具歐洲風情的聖誕小鎮，地標建築——愉景北鐘樓會變成13米高的意式教堂。而教堂外，亦有4組3米高的天使燈飾裝置，讓人猶如走進了意大利小鎮。

愉景北鐘樓已變成13米高的意式教堂（圖片來源：愉景灣）

另外，廣場中心設有6米高巨型聖誕樹，由12層鍛帶形狀的金屬構成，底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身長達8米，帶來豐富及震撼視覺效果。廣場兩側的建築物及心鎖長廊以逾千個LED燈泡點綴，晚上亮燈後，更賦浪漫感。

而愉景廣場及臨海露天美食區D'Deck亦可以欣賞到極富特色的聖誕裝飾，包括6米高巨型聖誕樹及8組2米高的天使燈飾裝置。在愉景灣各處徜徉，也可感受到冬日氣氛。

愉景灣 Christmas Wonderland

地點：愉景灣愉景北商場、愉景廣場及臨海露天美食區D'Deck

日期：即日起至2024年1月1日（「夢想成真聖誕樹亮燈禮」於晚上18:15開始演出）



聖誕燈飾2023【6】大館 —— 12米高聖誕樹聳立歷史城區

作為古蹟的大館，今年會在檢閱廣場設置12米高的聖誕樹，讓大家在充滿歷史氣氛的城區裡歡度聖誕。此外，營房大樓外牆亦已掛上了LED燈條，增添大館在冬日期間的色彩。

大館聖誕樹的展出日期以及大館的其他聖誕活動，可參閱下文：

聖誕燈飾2023【7】太平山頂 —— 居高臨下睇全城燈飾

想從另一角度賞燈飾的朋友，可以到太平山頂，以居高臨下的姿態俯視港、九的燈飾。聖誕期間，在山上的觀景台、商場向北眺望，可以看到維港兩岸色彩斑斕的燈飾之餘，更可以看到西九文化區的巨型聖誕樹在九龍海邊熠熠生光，場面壯觀。

地點：太平山山頂廣場、凌宵閣、山頂公園一帶

展出日期：即日起至2024年1月

