談到聖誕節的重點人物——耶穌，大家都知道他是馬利亞在「聖靈感孕」後，在伯利恆一個馬槽所生的。不過，許多人不知道聖誕節另一位主要人物——聖誕老人的由來。其實聖誕老人的雛型早在16世紀經已形成。記者整合了一些資料，帶大家更認識這位看似熟悉，又帶點陌生的聖誕人物。

聖誕老人起源及冷知識！曾經唔著紅衫、形象冷酷 有多頭住家？

聖誕老人的由來有多個傳說，其中一個認為聖誕老人的雛型可以追溯到16世紀。英格蘭國王亨利八世在位期間，重視聖誕節並會大肆慶祝。當地民眾會於12月穿著長袍，裝扮成鑲有毛皮的大個子（模彷古代樂善好施的主教——聖尼古拉的形象），為他人帶來和平、歡樂的感覺。當時的聖誕老人多被稱為「Father Christmas」。

聖尼古拉（資料圖片）

聖誕老人冷知識【1】初代聖誕老人並不穿紅色衣服

16世紀期間，聖誕老人已成為戲劇界中受喜歡的喜劇角色。當時的聖誕老人多穿著綠色大衣演出，與現代聖誕老人穿著紅色衣服大相逕庭。16至17世紀，民眾普遍認為綠色能夠帶來好運並且驅趕寒冬，以綠色作為聖誕老人的衣物，令他更配合傳統。直至19世紀，仍然有畫作描繪了穿綠衣的聖誕老人。此外，也有古畫曾繪有穿啡色或黃色大衣的聖誕老人。

聖誕老人冷知識【2】初代聖誕老人並不和藹可親

在多套16世紀的戲劇中，聖誕老人的形象冷酷。著穿綠色衣服、並戴著怪異的面具和假髮的聖誕老人會在劇場四處橫衝直撞、大叫大嚷。他更會揮舞著一根大棍子，「威嚇」觀眾要守規矩，與現代人覺得聖誕老人和藹可親、愛錫小孩的形象南轅北轍。

《聖誕頌歌》（1843年出版）中的插畫（資料圖片）

聖誕老人冷知識【3】擁有多個別稱

除了聖誕老人一名，他亦會被稱作耶誕老人或聖誕老公公（台灣常用）。而在西方，聖誕老人起初被廣泛稱為「Father Christmas」，不過隨後有更多移離歐洲的民眾改用由聖誕老人荷文「Sinterklaas」演化而成的「Santa Claus」來稱呼聖誕老人，並將此稱呼帶到世界各地，令更多人不再使用「Father Christmas」。

台灣人慶祝聖誕時之盛況（圖片來源：Unsplash@Winston Chen）

聖誕老人冷知識【4】可口可樂撤底改變聖誕老人形象

中世紀期間，聖誕老人的扮演者並不一定是胖胖的大叔，偶有消瘦的聖誕老人。現代的聖誕老人之所以擁有胖胖及身穿紅衣的形象，源於1931年起可口可樂所製作的聖誕廣告，由該年起，可口可樂於聖誕前都會在宣傳品印上身穿紅衣、帶有白鬚且胖胖的聖誕老人，吸引民眾購買。

隨著可口可樂於環球各國擴充業務，帶有上述形象的聖誕老人深入各地。據傳，1931年可口可樂聖誕廣告製作人哈登．桑德布洛姆用紅、白色作為聖誕老人的衣服，是為了配合可樂罐上的顏色。

聖誕老人冷知識【5】聖誕老人有多個「家」

聖誕老人居所的所在地，一直充滿著爭議。有人認為聖誕老人居於北極，亦有人認為他源於芬蘭或格陵蘭。冰島甚至有傳說認為聖誕老人有13個，性格各異並住在不同地方。雖然在第40屆世界聖誕老人大會上，格陵蘭被議定成聖誕老人的居所所在地，但仍然有不少人相信聖誕老人實際住在其他地方。