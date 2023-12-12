聖誕到會外賣8大推介｜早鳥優惠人均$98起！原隻火雞／送紅酒甜批

聖誕到會2023推介！除了出街食聖誕大餐外，留家慶祝聖誕都有很多到會美食選擇，《香港01》好食玩飛記者為大家介紹7間必食聖誕到會套餐，不僅有適合兩人的套餐，還有多達十多人的套餐可供選擇，想在家中與另一半共度浪漫時光，或一大班朋友歡度聖誕都能滿足需求，更有早鳥優惠！（本文將持續更新聖誕到會推介）



聖誕留家慶祝，齊齊食好西一樣好有氣氛！（圖片來源：小紅書@SummerTraveller）

聖誕到會2023【1】Market Place——奢華派對聚會美食 各款美酒及香檳85折優惠

聖誕節日期間，想與三五知己歎豐富的聖誕大餐，不妨下訂Market Place的奢華派對聚會美食，由傳統火雞、斧頭扒、T骨牛扒、煙火雞、聖誕蛋糕、士的糖都有，直送回家，讓大家共享佳節滋味！此外，如想大顯身手，Market Place也提供了一系列聖誕大餐食材，加上全線紅酒、白酒、汽酒及香檳買6支都有85折優惠，美酒佳餚，在家隨時chill 都可以！Market place 今年更邀請三位同樣對細緻執著的飲食界星級大師合作，會不定時在Market Place 社交平台上分享他們的小貼士；三位分別為隱世私房菜老闆 Ellie，正宗法國餐廳主廚 Romain，以及屢獲殊榮調酒師Taki。

+ 7

Market Place

Ali Oli 聖誕璀璨盛宴價錢：8至10人份量，$3,928



聖誕到會2023【2】豐食FEAST —— 香草烤原隻火雞釀肉餡

踏入年尾，迎來多個重要節日如感恩節及聖誕節，豐食FEAST炮製多款賣相精緻且配搭豐富的到會套餐，可按不同人數作出選擇，令大家輕鬆安排節日美食！當中，必食烤火雞西式到會套餐，6至8人份量備有香草烤原隻火雞釀肉餡、配以火雞肉汁及紅苺醬，另有石榴小米沙律、大蝦伴綠女神醬及墨西哥粟米片、香焗蘑菇忌廉法邊豆及煙肉酸忌廉焗薯。至於12至16人份量，除備有上述的各款美食，更特別備上慢燉美國Prime牛肋骨配南瓜蓉及香烤墨西哥粟米，在聚餐上分享快樂的滋味最適合不過。

豐食FEAST

烤火雞西式到會套餐價錢：6至8人份量，原價$2,480，預訂價$2,232；12至16人份量，原價$4,980，預訂價$4,482



聖誕到會2023【3】La Casa —— 早鳥9折

聖誕派對要滿足不同人的食物喜好，的確是一大挑戰！今個聖誕，La Casa推出了多款聖誕餐飲套餐，並加入了精彩節日菜餚，包括典堂級聖誕火雞配金巴利汁、法式燒豬腩卷配蘋果洋蔥及燒汁等，讓大家盡慶狂歡。此外，在11月15日前預訂La Casa的聖誕自助餐到會、雞尾酒會、派對套餐均可享多種早鳥優惠，想試朋友不可錯過！

La Casa

價錢：$98-$480/位*

早鳥優惠：即日起至11月15日前預訂La Casa的聖誕自助餐到會可享9折。

*此價錢包括布置⽤品如枱布、⻝物托盤、熱爐、銀⻝物篏、⻝物標⽰牌、聖誕裝飾及可重⽤餐具



聖誕到會2023【4】香港 JW 萬豪酒店——自選配搭送紅酒1瓶

香港 JW 萬豪酒店推出一系列餐饗到會盛宴，讓人安坐家中享受一系列滋味派對美食。JW 節日外賣套餐會附送一瓶精選紅酒，自選美食包括2款主菜如香烤肉眼扒或香草羊架，以及四款配菜，另外可從焦糖碧根果仁批、蘋果餡批或南瓜餡批中揀選1款，適合六人分享。此外，大家亦可預訂外賣香烤原隻火雞及蜜汁火腿，2款皆伴有自家製配菜如香滑薯蓉、糖漬番薯及烤甘筍等，並奉送甜批一個。

香港 JW 萬豪酒店（圖片來源：香港 JW 萬豪酒店官方網站）

香港 JW 萬豪酒店

JW 節日外賣套餐價錢：$3,988/6位

原隻香烤火雞淨價：$2,488/6-8位

應節香烤蜜汁火腿淨價：$2,888 元/8-12位

早鳥優惠：即日起至11月30日，於 JW 網上商店預訂外賣應節美食即可享85折優惠，可於12月16日至31日。於 Dolce 88預約提取。



聖誕到會2023【5】香港九龍東皇冠假日酒店 —— 15人派對美食套餐 網上預付85折

普天同慶之時，籌備一場又一場的公司聯歡、私人派對，搞手必定為挑選食物而費盡心思。香港九龍東皇冠假日酒店提供2款FUN享派對套餐，分別6至10人或10至15人，折實價每位低至$250，由頭盤、沙律、主菜、甜品以至餐酒都配搭妥當，三文魚刺身配日式芥末及豉油、凍肉芝士拼盤、蟹籽薯仔蛋沙律、燒澳洲西冷牛扒配香草燒薯、印度烤雞配薄荷乳酪、芝士肉醬意粉、紅桑子朱古力撻、聖誕栗子樹頭蛋糕、精選紅酒或白酒，現經網上商店預付外賣派對套餐或單點美食還可享有85折優惠！

香港九龍東皇冠假日酒店

派對套餐A：$3,988/6-10位

派對套餐B：$4,288/10-15位

聖誕火雞淨價：$900

蜜糖燒火腿配菠蘿淨價：$650

燒澳洲羊脾配燒南瓜 (1.5千克)淨價：$800

*現經網上商店預付享有85折優惠



聖誕到會2023【6】如心酒店 ——早鳥88折

聖誕佳節如心酒店推出全新尊貴聖誕美饌到會套餐，以及一系列特色佳餚及創意美食，讓大家在家也可嘗到不輸堂食的美味！套餐包括聖誕火雞、燒西冷牛扒、麵包布甸等，於11月30日前預訂更即享88折早鳥優惠！

如心酒店

尊貴聖誕美饌到會套餐價錢：$2,380/10位

烤火雞（4-5折）套餐：$1,688

楓糖蜜燒骨火腿（5-6公斤）：$2,888

早鳥優惠：即日起至11月30日，於如心酒店網上商店預訂外賣應節美食即可享88折優惠。



聖誕到會2023【7】IKEA ——傳統北歐聖誕食品85折優惠

想在家中與親朋好友舉辦聖誕派對，卻難以準備多人份量的食物？IKEA設有全新的聖誕派對套餐，套餐適合6至8人享用，餐單由經典主菜到滋味瑞典小食及甜品應有盡有，讓你盡享應節美食。

IKEA聖誕派對套餐（圖片來源：IKEA）

此外，今年IKEA推出限定聖誕食品，由12月1日起至12月27日推出，主打一系列傳統北歐口味小食，如聖誕薑餅屋、薑餅味牛奶朱古力及瑞典傳統紅酒等，還備有85折扣優惠！此外，想在佳節在前為安樂窩增添節日色彩，IKEA也推出全新VINTERSAGA聖誕限定家品，讓大家輕鬆打造具有北歐夢幻感的聖誕家居，與家人和朋友共求溫馨時光。

IKEA

IKEA聖誕派對套餐（6-8人份）：$1027

以下取貨日子可享額外優惠價：$739（11月16日至12月22日、12月27日至2024年1月1日）

以下指定日子取貨優惠價：$839（12月23日至26日）

———————————————————————

傳統北歐口味小食

迷你聖誕薑餅屋：$43

薑餅味牛奶朱古力：$15

瑞典傳統紅酒：$69

優惠：由12月1日起至12月27日入手可享85折優惠



聖誕到會2023【8】大家樂——Payme有折扣優惠

大家樂於今年以海陸滋味薈萃為靈感，呈獻「聖誕派對盛宴」，有冬日佳節必備的原隻燒火雞及肉質鮮甜的波士頓龍蝦。波士頓龍蝦更有2款滋味食法，「原隻龍蝦海鮮拼盤」和「芝士焗龍蝦．海鮮龍蝦汁海鮮意粉」！

大家樂（圖片來源：大家樂官方）

大家樂「聖誕派對盛宴」有多款套餐選擇，除了大熱推介的「原隻燒火雞套餐」及「雙龍蝦派對套餐」之外，更有適合9-12人、18-22人及28-35人聚會的聖誕套餐等。用PayMe付款滿$2,500或以上更可尊享$250折扣！

大家樂 聖誕派對盛宴

原隻燒火雞套餐：$1,329

優惠：PayMe或滙豐信用卡尊享價$899（68折），優惠價：$969

雙龍蝦派對套餐：$1,829

優惠：PayMe或滙豐信用卡尊享價$1,239（68折），優惠價：$1,329

9-12人狂歡派對套餐：$2,329

優惠：PayMe或滙豐信用卡尊享價$1,589（69折），優惠價：$1,819

18-22人普天同慶套餐：$4,399

優惠：PayMe或滙豐信用卡尊享價$2,999（69折），優惠價：$3,429

28-35人快樂聖誕套餐：$5,999

優惠：PayMe或滙豐信用卡尊享價$3,999（68折），優惠價：$4,689

