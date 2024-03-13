塔斯曼尼亞9大必玩｜海鮮船嚐即撈龍蝦/遊大峽谷　旅行團勁減$400

澳洲塔斯曼尼亞這個心型島嶼，未去已經讓人充滿浪漫幻想。這裡除了可以飽覽絕美的自然景色，如威靈頓山、卡德奈特峽谷之外，還能吃到當地的新鮮海產，而且塔斯曼尼亞更是優質鮑魚的出產地！絕對是假日逃離繁囂的好去處。永安旅遊現更推塔斯曼尼亞精選7-8天旅行團，憑優惠碼每位即減$400，還可享用香港機場貴賓室，一定適合想去塔斯曼尼亞旅行又不想計劃行程的你！



最南端隱世小島 天然零污染水產

塔斯曼尼亞位於澳洲東南方，是個擁有「天然之州」的隱世小島，聽聞還是宮崎駿《魔女宅急便》的靈感來源。當地政府著力保護自然生態，令塔斯曼尼亞除了有秀麗的景色外，還坐擁無數自然保育區和世界自然遺產。在零污染的環境下，盛產不少新鮮優質的美味海鮮！

不少高質水產也是來自塔斯曼尼亞。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【1】首府荷伯特 坐海鮮遊船嘆即捕龍蝦海膽

荷伯特是塔斯曼尼亞州首府，也是最大的海濱城市，這裡聚集了不少藝術博物館、本土紅酒和特色市集。作為海濱城市，當然不能錯過它們的美麗海港。這個海域更是出名盛產優質海鮮，就連電視節目《十二道鋒味》中，謝霆鋒和張家輝也曾造訪。登上遊船出海，可一邊欣賞這片碧藍的海洋，呼吸新鮮的空氣，或閉上眼睛感受迎面而來的海風和鳥鳴，再等待專人從海洋中捕撈的新鮮海產。在這片豐富的海域裡，不但有鮑魚，還有龍蝦、海膽、貽貝及三文魚等，配上一杯當地釀製的紅酒或啤酒，定能讓你放鬆心情、身心滿足。

塔斯曼尼亞必玩推介【2】生蠔養殖場 即撈即食新鮮生蠔

塔斯曼尼亞這片豐饒的海域，孕育了不少新鮮的生蠔，當地的生蠔養殖場也很值得參觀。穿上防水裝備踏入濕潤、軟綿的蠔田，沿路可眺望這片寂靜的海岸，聽著當地導遊解釋生蠔的養殖過程。再回到陸上享受即場撈起的新鮮生蠔，一邊欣賞海景，一邊品嚐美食，實在是個不錯的體驗！

踩在軟綿的蠔田，隨手也能撈到新鮮生蠔，只要清理蠔上的沙石便能即開即食。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【3】威靈頓山 眺望荷巴特的繁華美景

位於荷巴特的威靈頓山，若駕車上山約30分鐘。沿著步道走到山崖邊，可以看到一望無際的風景，放鬆思緒，盡情沉浸在遼闊的山水之間。登上山頂還可看到荷巴特整個城市的景觀，別忘到它的地標尖塔打卡！若想眺望荷巴特小鎮萬家燈火的繁華景象，不少人會選擇晚上登山，觀賞香港難得一見的滿天繁星。不過要注意，晚上並不開放觀景台。

威靈頓山是塔斯曼尼亞必去的景點，無論是想輕鬆走走，還是駕車登山，也能欣賞到不同角度的大自然美景。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【4】卡德奈特峽谷 全球最長單軌吊椅俯瞰城市後花園

壯麗的卡德奈特峽谷位於朗塞斯頓西南方約1公里，被稱為「城市後花園」。不畏高的話，可乘坐全球最長的單軌吊椅進入峽谷。在廣闊的高空俯瞰吊橋和河流的美景，仿佛置身名畫當中。沿路還有機會遇到野生的孔雀和小袋鼠。累了附近有咖啡廳和餐廳可稍作休息，是一個不錯的體驗！

塔斯曼尼亞必玩推介【5】搖籃山國家公園 環湖漫步適合一家大小

搖籃山國家公園位於塔斯曼尼亞荒野世界遺產區，擁有一片翠綠的鴿子湖和壯闊的山景。沿著鴿子湖環湖步道走，便能俯瞰到湖的全貌，廣闊的天空、山峰及全湖拼成的壯麗景色盡收眼底。而且步道平坦，沿路空氣清新怡人，一邊走一邊聊聊天，是個老少咸宜的郊遊路線。

一片翠綠的鴿子湖，讓人看著看著便會沉醉其中。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【6】莫爾溪克斯特國家公園 探索億年歷史鐘乳石洞

朗塞斯頓是塔斯曼尼亞第二大城和北部的出口，位於塔瑪河山谷，以華麗的維多利亞時代建築和景觀聞名，當中不得不提它的大型地質公園：莫爾溪克斯特國家公園，園內外型奇特的鐘乳石洞，有近3.5億年歷史，是當地居民都引以為傲的自然生態，也是來到朗塞斯頓必定不能錯過的景點之一。只要抬頭仰望，便會看到滿佈水滴形的鐘乳石，還能聽到地底河流的水流聲，甚至有機會欣賞到南半球特有的螢火蟲聚集在一起的奇觀，在漆黑的洞穴探索，感覺就像與大自然融為一體。

觀賞外形奇特的鐘乳石洞，感受渾然天成的大自然藝術。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【7】酒杯灣 全球十大美麗海灘之一打卡最啱

酒杯灣是塔斯曼尼亞最知名的景點，是全球十大美麗海灘之一。放慢腳步走在半月形海灘的耀眼白沙上，眺望湛藍的海水，旁邊便是略帶粉灰色的花崗岩群峰，隨手一拍都是美麗明信片，非常適合散心和打卡！

與另一半漫步酒杯灣，聽聽海浪聲，打打卡，非常愜意。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【8】果園農莊 摘水果看趕羊體驗傳統農牧文化

來到擁有「天然之洲」稱譽的塔斯曼尼亞，當然不能錯過參觀他們的果園，感受這裡人和天然土地連成一線的大自然生活氣息，體驗當地傳統農牧文化。在傳統的澳式農莊，一年四季都有水果豐收，在3-4月，可以摘到黑莓、藍莓、梨、蘋果及士多啤梨，除了可以親自嘗試摘水果之外，還可以了解到傳統剪羊毛技術、牧羊狗趕羊表演和吃到充滿風味的燒烤餐。

當地果園一年四季都有不同的水果豐收。（圖片由永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必玩推介【9】鮑魚工廠 品嚐澳洲新鮮鮑魚

塔斯曼尼亞是全世界出產野生鮑魚最多的地方，而且出品優質。參觀鮑魚工廠，可以現場看到專業人員處理新鮮野生鮑魚的過程，還可即場試食他們盛產的青邊鮑及乾鮑，喜歡的話也歡迎現場購買，在水質優越的塔斯曼尼亞，吃鮑魚可以說是必試的體驗！

塔斯曼尼亞是著名的優質鮑魚盛產地，喜歡吃鮑魚的更不容錯過！（來源：永安旅遊提供）

塔斯曼尼亞必去景點那麼多，要計劃好這場大自然之旅，少一點心力都不行。又要安排交通，又要規劃好路線，若非自駕遊更需更多準備！如果是參加旅行團就方便得多，毋須左計右計，拖個喼就行得！

塔斯曼尼亞精選旅行團優惠 優惠碼減$400兼享澳洲航空貴賓室

永安旅遊現推出塔斯曼尼亞精選旅行團優惠，讓你在7-8天輕鬆暢遊各個景點，最快可由3月3日（待確認，視乎出版日期）成團。景點囊括塔斯曼尼亞兩大熱門城市：朗塞斯頓、荷伯特，以及全球十大美麗海灘之一酒杯灣。只要憑優惠碼UP400L，用銀聯信用卡網上報名塔斯曼尼亞旅行團，即可享每位減$400優惠。選乘澳洲航空之澳洲旅行團，還可獲邀於出發當天享用香港國際機埸候機室內的澳洲航空貴賓室，在起飛前嘆到盡！

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