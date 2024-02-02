英國遊學｜曼徹斯特10大好去處　球迷必訪主場球場／巴士免費任搭

曼徹斯特遊學好去處2024！曼徹斯特是英國北部最大城市，世界頂尖學府曼徹斯特大學及曼徹斯特都會大學亦坐落於此，有豐富遊學資源和配套。曼徹斯特更以足球聞名，對於足球迷來說是不能錯過的旅遊目的地！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合曼徹斯特遊學10大好去處及交通住宿資訊，來一趟曼徹斯特深度遊！



🎟️歐洲之星倫敦來往巴黎火車票，比官網平近3成 👉🏻立即訂票

🎟️Eurail 歐鐵全境火車通行證暢遊33國，比官網最高慳$252 👉🏻立即訂票 香港機場快綫優惠車票🚄👉 預訂優惠

曼徹斯特2大主要交通工具 免費巴士任搭遊熱門景點

曼徹斯特主要交通工具為輕鐵Metrolink及巴士。Metrolink總共有8條線路連接整個大曼徹斯特區域，主要車票分為單程、來回、一日票及七日票。每個車站均設購票機，單程票由£1.40起，視乎移動區域（Zone）而定。至於一日票及七日票，分別£1.90及£10.6起任搭，一日票亦設有家庭票選項。如果一天內會來往多個景點觀光或者停留時間較長，購買一日及七日票會較為划算。

曼徹斯特巴士並非由官方營運，主要兩間巴士公司為Stage Coach 及 First Bus，巴士路線遍布整個城市，車票一般為單程£2、一日票£21、七日票£21。此外，曼徹斯特亦設有3條免費巴士線，沿途會行經巿內大多的觀光點，對於遊客來說絕對是一大「恩物」！

曼徹斯特遊學10大好去處 朝聖球隊主場／曼徹斯特大學

曼徹斯特遊學好去處【1】曼徹斯特城球場（Etihad Stadium） 曼聯迷必到！

曼徹斯特城球場（Etihad Stadium）是英格蘭足球超級聯賽的堡壘，也是曼徹斯特城足球俱樂部（簡稱：曼城）的主場，更成為英國國內最受歡迎球場的第二位！球場現代化的超級俱樂部，可以參觀其最先進的體育場及展覽空間，了解球場和球隊歷史。在球場旁邊亦有超大型的紀念品店，除了可以買喜歡的球員球衣外，紀念品店更展出了球隊過往的獎盃等展品，曼聯球迷絕對要到訪！

曼徹斯特城球場（Etihad Stadium）

如何前往👉🏻搭乘輕鐵到「Etihad Campus」站下車步行2分鐘

曼徹斯特遊學好去處【2】老特拉福德球場（Old Trafford Stadium）英國第2大球場

老特拉福德球場（Old Trafford Stadium）為曼徹斯特聯足球俱樂部（簡稱：曼聯）的主場，同時亦是英國第二大的球場，承辦歐洲冠軍聯賽及歐洲國家盃的決賽。球場看台其中三層是曼聯的博物館，館內擺放了獎盃合照、球場及球隊歷史、歷代球衣及主帥等展品。在球場外亦有大型紀念品店，售賣各種球隊的周邊及球衣等產品。

老特拉福德球場（Old Trafford Stadium）

如何前往👉🏻搭乘輕鐵到「Wharfside」站下車步行7分鐘

👉🏻 英超門票2024｜熱刺曼城車路士逾30場賽事門票$744起 附搶票攻略

曼徹斯特遊學好去處【3】國家足球博物館（National Football Museum）免費參觀

國家足球博物館（National Football Museum）擁有超過14萬件與足球有關的物品，包括獎杯、紀念品、著名球員穿過的球衣以及英格蘭的足球歷史上最重要比賽的足球。博物館除了可以免費入場參觀外，亦有額外付費的互動區域，融入了互動式科技元素，球迷可以嘗試射罰球、在龍門區測試反應、訓練傳球技巧、甚至化身足球評述員「講波」！

國家足球博物館（National Football Museum）

如何前往👉🏻 搭乘Freebus 2號線到「Victoria Rail Station (Stop NW)」站下車步行1分鐘

曼徹斯特遊學好去處【4】曼徹斯特大學（The University of Manchester）看恐龍化石展

曼徹斯特大學（The University of Manchester）是世界頂尖學府，始建於1824年是英國著名「紅磚大學」其中之一。曼徹斯特大學的主教學樓採用傳統英倫風格的教堂式建築，藝術氣息濃厚！大學內亦設有曼徹斯特博物館（Manchester Museum）及惠特沃斯美術館（Whitworth Art Gallery）。前者主要展出考古學、人類學和自然史的展品，可以看到恐龍骨架及化石展；後者則展出紡織品、刺綉、繪畫、雕塑等來自不同國家的藝術家作品，亦有極具歷史價值的舊收藏！

曼徹斯特大學（The University of Manchester）

如何前往👉🏻 搭乘巴士15號線到「University of Manchester」站下車步行3分鐘

曼徹斯特遊學好去處【5】切薩姆圖書館（Chetham's Library）六百年歷史哈利波特圖書館

切薩姆圖書館（Chetham's Library）已經有近六百年歷史，是英國歷史最悠久並且免費對公眾開放的圖書館。圖書館保留了中世紀建築，館內亦收藏有眾多珍貴的畫作以及書籍，在10萬冊書籍中更有6萬冊出版於1851年之前！此外，館內的風格亦較為陰暗，書架的陳列、雕刻鑲版和傢俱有別於一般圖書館，更被譽為是具有哈利波特風格的圖書館！

切薩姆圖書館（Chetham's Library）

如何前往👉🏻 搭乘Freebus 2號線到「Victoria Rail Station (Stop NW)」下車步行1分鐘

曼徹斯特遊學好去處【6】Hatch Courtyard 文創小店酒吧的「貨櫃」購物中心

Hatch Courtyard 坐落在橋底，雖然非常不顯眼，但卻是個由貨櫃改造而成的購物中心，是年輕人及大學生經常會去的地方！Hatch Courtyard 有許多文創小店、餐廳及酒吧，工業風格的設計別具特色，其燈飾及藝術裝置更非常值得打卡留念！此外，Hatch Courtyard 亦並非熱門的旅遊景點，遊客可以在這裡靜靜享受，探索不一樣的曼徹斯特！

Hatch Courtyard

如何前往👉🏻 搭乘15號巴士到「Mancunian Way」站下車步行1分鐘

曼徹斯特遊學好去處【7】利文舒姆市場（Levenshulme Market）日/夜市集欣賞現場音樂表演

利文舒姆市場（Levenshulme Market）由該社區居民為振興經濟與中小企業發展而自發發起的市集，市集分為日間市集及夜市，日間市集以手工藝品、二手服裝、珠寶等為主，亦有許多美食攤位及售賣新鮮農產品的攤檔；每月第三個星期五則會有夜市，現場設有美食攤位，由英國菜到異國風味料理統統都有，更可以一邊欣賞現場音樂表演一邊品嘗美食！

利文舒姆市場（Levenshulme Market）

如何前往👉🏻搭乘150號巴士到「Levenshulme Station」站下車步行4分鐘

曼徹斯特遊學好去處【8】Bury Market 370個攤檔集齊手工藝品/特色小食

Bury Market是一個位於曼城北部、擁有500年歷史的著名市集，市集仍保留著1960年代的英國舊式市場風格，逢星期三、五、六、日開放營業。市集內有超過370個攤檔，售賣手工製作的珠寶、陶瓷、服飾、日常用品等，亦有傳統英式美食及當地特色小吃，吃喝玩樂一應俱全！此外，由港人開設的無聊聊士多（Moliuliu's Store）亦成為首間進駐Bury Market的店舖，主要售賣港式醬料及乾貨，亦有不少港人會在市集擺檔，在市集都可以找到香港味道！

Bury Market

如何前往👉🏻搭乘輕鐵到「Bury」站下車步行1分鐘

曼徹斯特遊學好去處【9】北角（Northern Quarter） 另類工業風文青朝聖地

北角（Northern Quarter）被譽為是「曼城蘭桂坊」，是時下年輕人及「文青」經常到訪的地方。北角主打另類工業風格，建築佈滿街頭塗鴉藝術。在北角除了可以品嚐精釀啤酒，更有售賣別具特色的服裝及配件、懷舊漫畫、藝術品、黑膠唱片等，亦有舊式小型購物中心Afflecks，整個社區都散發著80年代的復古氣息！藝術手作集中地Manchester Craft & Design Centre亦坐落於此，可以參與工作坊製作屬於自己的飾品，非常特別！

北角（Northern Quarter）

如何前往👉🏻搭乘輕鐵到「Piccadilly Gardens」站下車步行5分鐘

曼徹斯特遊學好去處【10】科學工業博物館（Museum of Science and Industry）世上現存最古老火車站

科學工業博物館（Museum of Science and Industry）位處在世界上現存最古老的火車站，高架鐵路、鐵橋和巨型倉庫等雖然已經有很久的歷史但仍然保存完好。博物館共有12個展區，展示了紡織業黃金時代的水蒸汽驅動機器、1904 Rolls Royce勞斯萊斯、第一架成功飛行的英國飛機等。館內亦設有互動體驗，可以操作模擬飛行的飛機等。

科學工業博物館（Museum of Science and Industry）

如何前往👉🏻搭乘Freebus 1號線到「Lower Byrom Street」站下車步行3分鐘

曼徹斯特酒店10大推介 人均$194起／3分鐘到車站

曼徹斯特到處都是英國工業特色的酒店，記者是次亦整合了多間平價及便利的高性價比酒店，部分鄰近曼徹斯特藝術畫廊、同志村及科學工業博物館等熱門景點，而且最快3分鐘就到車站，出門超方便！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Trip.com優惠碼2024 或 Booking.com優惠碼2024

👇🏻詳情可以瀏覽以下文章👇🏻

曼徹斯特酒店10間推介｜3分鐘到車站／鄰近足球博物館／人均$194