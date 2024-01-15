曼徹斯特酒店10間推介｜3分鐘到車站／鄰近足球博物館／人均$194

曼徹斯特酒店推介2024｜位於英國的曼徹斯特（Manchester），是匯聚購物、娛樂及商業中心的旅遊勝地，到處都是英國工業特色的酒店，不少鄰近熱門景點，如曼徹斯特藝術畫廊、同志村及科學工業博物館，《香港01》記者整合了多間平價及便利的高性價比酒店。想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com的優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

（維基百科圖片）

曼徹斯特酒店推介【1】曼徹斯特本土人酒店（Native Manchester）

位於曼徹斯特市中心的曼徹斯特本土人酒店 （Native Manchester），步行約5分鐘便能到達曼徹斯特藝術畫廊，酒店客房以英國工業風的紅色磚牆，揉合充滿現代感的家具設計，讓人時刻沉浸在曼徹斯特這個藝術之城的空間之中。另外，酒店亦設有健身中心及咖啡店等休憩設施，適合享受慢節奏旅行的人。

曼徹斯特本土人酒店（Native Manchester）

房價：人均HKD$228起（開放式客房）

地址：Warehouse, Ducie St, Manchester M1 2TP英國

交通：曼徹斯特皮卡迪利站（Manchester Piccadilly station）步行4分鐘

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曼徹斯特酒店推介【2】美居曼徹斯特皮卡迪里酒店（Mercure Manchester Piccadilly Hotel）

美居曼徹斯特皮卡迪里酒店 （Mercure Manchester Piccadilly Hotel），步出大堂便是市中心步行街，到處都是大型商場及餐廳，尋找美食及購物也非常方便。附近的皮卡迪利花園有由日本建築師安藤忠雄設計的音樂噴泉，配合周遭的中古舊建築及晚間昏黃的街燈，十分適合晚上打卡，在日間遊歷完景點返回酒店時也不會錯過。客房環境富現代感，浴室空間寬闊，設有浴缸方便浸浴。酒店內亦有酒吧，在晚上和旅伴小酌一杯，欣賞曼徹斯特的夜景也是個不錯的選擇。

美居曼徹斯特皮卡迪里酒店 （Mercure Manchester Piccadilly Hotel）

房價：人均HKD$315起（經典雙人房）

地址：Piccadilly Plaza, Portland Street, 曼徹斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M1 4PH

交通：曼徹斯特皮卡迪利站（Manchester Piccadilly station）步行3分鐘

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曼徹斯特酒店推介【3】曼徹斯特市中心萊昂納多酒店（Leonardo Hotel Manchester Central）

曼徹斯特市中心萊昂納多酒店地理位置優越，有交通直達徹斯特城球場，相信來曼徹斯特的旅客對這個世界著名的足球場並不陌生。從酒店步行6分鐘，便可以乘搭曼徹斯特輕鐵直達該足球場。客房價錢實惠，房間採用簡約歐陸風格，房窗採光感十足。酒店設有餐廳、酒吧及咖啡廳，無論是想享受聚餐，還是獨自放鬆也適合不過。

曼徹斯特市中心萊昂納多酒店（Leonardo Hotel Manchester Central）

房價：人均HKD$194起（經典雙人房）

地址：56 Great Bridgewater St, Manchester M1 5LE英國

交通：曼徹斯特牛津路站（Manchester Oxford Road railway station）步行8分鐘

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曼徹斯特酒店推介【4】維多利亞站曼徹斯特英迪格酒店（Hotel Indigo Manchester）

維多利亞站曼徹斯特英迪格酒店坐落於曼徹斯特市中心，從維多利亞火車站步行到酒店只需三分鐘。無論是前往足球博物館、雅邦塔樓還是足球之家都在附近。酒店外觀充滿復古感，讓你輕易沉浸在英國中古時期的氣氛。客房裝飾講究，以現代設計揉合復古元素，浴室外牆充滿藝術感。另外，酒店附近亦有人氣的下午茶茶室Richmond Tea Rooms，是來英國必嘆的美食之一。

維多利亞站曼徹斯特英迪格酒店（Hotel Indigo Manchester）

房價：人均HKD$347起（標準房）

地址：56 Great Bridgewater St, Manchester M1 5LE英國

交通：維多利亞火車站（Victoria station）步行3分鐘

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曼徹斯特酒店推介【5】宜必思曼徹斯特中心96波特蘭街酒店（Ibis Manchester Centre 96 Portland Street）

宜必思曼徹斯特中心96波特蘭街酒店鄰近曼徹斯特藝術畫廊和曼徹斯特大學，同樣是來曼徹斯特的平價之選。酒店位於市中心，附近便有交通直達阿提哈德球場，想感受熱鬧的足球比賽氣氛的旅客，實在不容錯過。客房以充滿浪漫情調的家具設計，設有淋浴間及完善的隔音功能，讓你自然放鬆心情。另外，酒店亦設有酒吧及餐廳，環境同樣充滿情調，讓旅客很自然地融入浪漫氣氛之中。

宜必思曼徹斯特中心96波特蘭街酒店（Ibis Manchester Centre 96 Portland Street）

房價：人均HKD$228起（宜必思甜蜜雙人間）

地址：96 Portland Street, 曼徹斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M1 4GX

交通：曼徹斯特牛津路站（Manchester Oxford Road railway station）步行7分鐘

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曼徹斯特酒店推介【6】維爾德公寓酒店-曼徹斯特聖彼得廣場（Wilde Aparthotels by Staycity Manchester St. Peter's Square）

維爾德公寓酒店-曼徹斯特聖彼得廣場（Wilde Aparthotels by Staycity Manchester St. Peter's Square），客房將家庭和酒店融為一體，擁有設備齊全的小廚房，如電磁爐、微波爐和各種餐具，無論是想獨自享受用膳，還是二人世界的人，都適合不過。而且房間設計以奧斯卡王爾德作為靈感，增加了不少高級室內裝飾，包括天然木地板、定製細木工製品和藝術品等等，環境優雅舒適。對厭了傳統酒店格局的人，不妨嘗試這間充滿家居感覺的公寓酒店！

維爾德公寓酒店-曼徹斯特聖彼得廣場（Wilde Aparthotels by Staycity Manchester St. Peter's Square）

房價：人均HKD$257起（王爾德無障礙單房公寓）

地址：3 Dickinson Street, 曼徹斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M1 4LF

交通：曼徹斯特牛津路站（Manchester Oxford Road railway station）步行7分鐘

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曼徹斯特酒店推介【7】曼徹斯特城Moxy酒店（Moxy Manchester City）

曼徹斯特城Moxy酒店 （Moxy Manchester City）坐落於市中心，步行一分鐘便能到達曼徹斯特歌劇院，且靠近阿戴爾購物中心，無論是想感受文藝之旅還是休閒購物都能一應俱全。酒店設有遊戲室、酒吧及夜店，可以盡情享受不同的娛樂需要。客房以簡約風格為主，木紋牆身配搭現代家具，配搭柔和燈光，助你在每日愉快的旅程過後，放鬆身心。

曼徹斯特城Moxy酒店 （Moxy Manchester City）

房價：人均HKD$293起（王爾德無障礙單房公寓）

地址：8 Atkinson Street, 曼彻斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M3 3HH

交通：索爾福德中央火車站（Salford Central）步行9分鐘

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曼徹斯特酒店推介【8】曼徹斯特Dean校區的YOTEL酒店（Yotel Manchester Deansgate）

曼徹斯特Dean校區的YOTEL酒店（Yotel Manchester Deansgate）鄰近約翰．萊蘭茲圖書館及聖瑪麗教堂，對於想欣賞曼徹斯特的哥德式建築為行程目標的旅客便是明智之選。酒店坐落在市中心，交通、飲食及購物方便。客房以白色和橙色作為基調，房間印有富藝術感的現代壁畫，讓你在充滿活力及藝術感的空間中自然醒來。酒店提供酒吧、餐廳及KTV等娛樂設施及乾洗服務，方便旅客不同需要。另外，酒店亦會提供免費早餐。

曼徹斯特Dean校區的YOTEL酒店（Yotel Manchester Deansgate）

房價：人均HKD$267起（簡約客房）

地址：2 John Dalton Street, 曼彻斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M3 2NW

交通：索爾福德中央火車站（Salford Central）步行8分鐘

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曼徹斯特酒店推介【9】曼徹斯特聯排別墅（The Townhouse Manchester）

曼徹斯特聯排別墅（The Townhouse Manchester）地理位置優越，坐落在市中心，除了鄰近唐人街外，附近亦有很多景點，如：國家足球博物館、曼徹斯特市政廳及同志村等等，加上交通方便，從酒店出來便是巴士站和地鐵站，方便遊歷各個景點。酒店內設有酒吧及餐廳，附近有不少本地及各國的餐廳。如果想享受安靜環境用膳，酒店亦有提供英國菜的餐廳及免費早餐服務。

曼徹斯特聯排別墅（The Townhouse Manchester）

房價：人均HKD$205起（經典雙人房）

地址：101 Portland Street, 曼彻斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國, M1 6DF

交通：曼徹斯特牛津路站（Manchester Oxford Road railway station）步行8分鐘

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曼徹斯特酒店推介【10】曼徹斯特市中心智選假日酒店 （Holiday Inn Express Manchester City Centre）

曼徹斯特市中心智選假日酒店 （Holiday Inn Express Manchester City Centre）鄰近曼徹斯特藝術畫廊及曼徹斯特市政廳，坐落於市中心，方便購物、飲食及購買日用品。客房以富有現代感的簡約設計，房窗採光感十足，浴室以黑白色為主調，簡單企理，酒店亦提供早餐。

曼徹斯特市中心智選假日酒店 （Holiday Inn Express Manchester City Centre）

房價：人均HKD$212起（標準房）

地址：2 Oxford Road, 曼彻斯特城市中心, 曼徹斯特, 英國 M1 5QA

交通：曼徹斯特牛津路站（Manchester Oxford Road railway station）步行約10分鐘

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