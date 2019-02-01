【小店年貨特集】茶記味曲奇懷舊糖果養生茶...11個本土品牌晒冷

農曆年就到，辦年貨是少不了的環節。每年總是送大品牌的曲奇餅、酒店出的禮盒……難免有點「行」。其實坊間有許多小店都出產了自家的產品，包括：茶餐廳風味曲奇、傳統懷舊肉乾、養生燉檸檬等，全部送禮自用兩皆宜，更是香港製造。距離農曆新年只剩幾天，要快點作最後衝刺，部分貨品經網購的話更提供送貨服務！

（1）曲奇、蛋卷及餅乾類

過年想送禮，一盒盒的曲奇或餅乾禮盒永遠最大方得體，以下幾款禮盒有曲奇、蛋卷、蝴蝶酥等，個人認為最具特色就是港式茶餐廳口味曲奇，別擔心是甚麼「鬼五馬六」的味道，其實是檸檬茶及阿華田等口味，不少人試完都大讚，買完一年又一年。

Glory Bakery港式茶餐廳曲奇 $320｜口味破格之餘不失本土特色，有檸檬茶、阿華田杏仁、好立克夏果仁及咖啡朱古力等口味，每盒30塊，重點是全手工製作，不含泡打粉、梳打粉、防腐劑、豬油、動物油及蛋，即使是接受奶製品的素食者都可享用。（圖片來源：士多）

+ 6 + 5 + 4

（2）糖果及零食類

過年一定要有糖果，包裝精美的，適合用來送禮；另外有些較為實而不華的款式，也可買定幾包放在全盒裡頭招呼朋友，另外還可添幾包懷舊零食，一邊拜年一邊跟親友分享。記者首推的一定是人氣鳥結糖店，店主作風低調，從不接受訪問，但其鳥結糖卻享負盛名，不少朋友都會跨區去購買。

多多朱古力脆心鳥結糖 $140/盒｜多多的鳥結糖多達10幾款口味，並以神來之筆般的米紙包著，人氣最高的非朱古力味莫屬。（圖片來源：士多）

+ 7 + 6 + 5

（3）養生茶飲、茶包及果醬

過年除了要吃飽，還要飲些健康茶飲來消滯，以下就有些養生的陳皮燉檸檬，以及茶飲禮盒，除此之外也可要些清新的手工果醬，Jam Story特地為新年製作出特調的「金玉滿堂」果醬，搽麵包、沖水飲都冇問題，正好給自己Refresh一下！

Jam Story金玉滿堂果醬 $88/150克｜這款果醬非常滋潤，有雪梨、雪耳、桃膠、食用金箔、桂花等，賣相喜慶卻不會庸俗，反而非常清新。（圖片來源：Jam Story）