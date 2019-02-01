【葵芳快餐】Outback新開澳式快餐副線　漢堡包、牛扒外賣都得！

香港人對Outback這間扒房不會陌生，但食牛扒一般都要坐低慢慢鋸慢慢歎，不過最近它就把旗下的快餐副線帶到來香港，讓客人有更為輕鬆的用餐環境，亦可以外賣帶走西冷扒、漢堡或新地等小食。 攝影：鄧倩螢

Aussie Grill by Outback全球首間分店上月中在沙地阿拉伯開幕，而剛於1月31日開幕的香港分店，則成為全球第二間分店，與Outback走截然不同風格，價錢也較為貼地。不過兩者最大的分別，是Aussie Grill主打「快速慢食」，在保持即叫即製、食材上乘的同時，亦可追求效率。

餐廳以醒目的橙色為主，並採用摩登工業風格，用餐氛圍比傳統扒房較為輕鬆自在。（餐廳提供）

從取餐處外，可看到員工製作漢堡的情況。（鄧穎琪攝）

另外也看到芝士漢堡扒出爐。（鄧穎琪攝）

開業當日，品牌的高級營運總監Timothy Hayes亦專誠來港，他說新餐廳主打的是”Quick Casual” 路線，價錢較親民大眾化，希望大家感受到澳洲風情，也能無拘無束地用餐。

牆上大大句標語寫住”Devour more daringly.” ，正好代表餐廳理念「食就係『咁』」。

餐牌上的食品共分為6類，分別是漢堡、沙律、小食、主食、甜品和飲料等，其中主食和漢堡也可加錢加配菜。每次去Outback必吃的就是牛扒，這間新店都一樣有，分別就是已經切成薄片，客人可以用叉子逐片吃。另一樣Outback的王牌是炸洋葱花，而Aussie Grill by Outback的洋葱花則已如炸薯條般逐條逐條分散，拿起1條沾醬就是了。

按下圖睇Aussie Grill by Outback的食品和價錢！

美國和牛切片西冷 $118｜牛扒上碟前經已切好，雖然不能選幾成熟，但仍見到肉質軟嫩帶粉紅。

+ 10 + 9 + 8

在取餐處附近有一個自助醬料吧，讓客人加添醬汁和取餐具。

電子餐牌一目了然。

Aussie Grill

地址：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓109號舖

電話：3168 1600