【超市減價】4月限定！無印、惠康、AEON、HKTVMall優惠行程

步入4月，有不少超市、百貨等進行限時優惠。各位精明眼，為你選了4大超市減價行程，先有AEON年度會員減價優惠，再有無印良品週間、連惠康、HKTV Mall都有再減價和開倉優惠，即刻跟貼情報掃平貨！ 圖片來源：官方圖片

$8即食麵、$9蛋卷！限時七天無印良品週間

近年多了減價優惠的無印良品，有限時一星期的「無印良品週間」，春夏服裝、生活用品和食品等通通有折，會員擁有基本的9折優惠外，有不少指定貨品會有折上折優惠，當中最低再6折，夾心餅等零食$9起、食物盒$15起，無印fans不要錯過！

按圖睇「無印良品週間」有咩抵買！

限定7天的「無印良品週間」，當中會員有基本的9折外，還有折上折優惠。

+ 15 + 14 + 13

除了食物，其他家品、衣服都有減價，當中有香薰噴霧機、旅行用掛勾袋，行李箱等，即睇有咩買！

+ 10 + 9 + 8

無印良品週間

日期：4月3日至9日

銅鑼灣分店地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺3樓及4樓

其他分店地址：http://www.muji.com/storelocator/?c=hk

Café&Meal MUJI 地址：https://www.muji.com.hk/cafemeal/shop.html

限定4日會員再9折！AEON購物日

AEON超市每逢星期三都有特價，蔬果、肉類、海產、糧油雜貨、零食飲品，還有麵包、熟食等都有減價，價錢由$3起，亦有$5、$10、$15的雜貨，可以為家中糧倉作儲備。四月限定4日，會員再有折，掃貨人流第一輪通常是朝早八時半、九時，多為工人姐姐、家庭主婦們；中午時段相對地人潮減退；之後收工時段，約晚上六時至八時，一眾上班族收工或晚飯後想逛逛街的朋友們，會展開第二輪搶貨行動，日常品、熟食、罐頭類貨品會被一掃而空。

按圖睇各種減價貨品！

晚上大概八時開始就有另一批人潮掃平貨。(唐家儀攝)

+ 3 + 2

AEON吉日購物日詳情：

日期：即日起至4月2日

備註：照價有折上折優惠，低至8折

AEON STYLE康怡分店地址：鰂魚涌康山道2號康怡廣場(南)

其他分店地址：https://www.aeonstores.com.hk/shop_info/map

$10兩天快閃價！惠康超級市場

雖然惠康常常都有減價，今次限期兩天快閃減價，指定貨品減至$10！當中有米、紙包飲品、打邊爐的竹輪卷、啤酒等，精明眼是時候出動為家中糧倉補貨！

按圖睇「惠康」減價有咩平貨！

限定2日快閃優惠。

惠康超級市場

優惠詳情：即日起至4月4日

地址：香港卑路乍街46A隆基大厦 G/F

分店網站：https://www.wellcome.com.hk/wd2shop/zh/html/customer-services/store-locator.html#

低至1折！HKTV Mall每月1號開倉日

HKTVMall每月1號限定的優惠，低至1折。

想安在家中Shopping，HKTV Mall也是一個選擇，網內集多個機構提供不同範疇的貨品，今期推出每月1日開倉大優惠，日常家電、衣服、食物雜貨通通有減價，低至1折！

趁機選購價格本身較高的海鮮，即睇有咩買！

HKTVMall開倉日詳情：

日期：每月第一日

網址：https://cloud.marketing.hktvmall.com/clearanceday?openinapp=true

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c9de0d32f812a07ddfe3dfe

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV