【優惠】吉野家$20早餐、火鍋送肥牛截圖即用！溫野菜推茶市火鍋

網民愛店吉野家，最近又推出一系列優惠劵，優惠包括早餐、午餐、免費加大等等，截圖即可使用。 資料圖片：官方圖片、Instagram

8款電子優惠券登場

今次推出的優惠劵總共8款，涵蓋早、午、晚三個時段，如$20早餐、玉子牛肉飯免費加大等，而備受歡迎的火鍋套餐也有照顧到，不過就需要惠顧兩客火鍋，才能免費多享一款肉類。優惠券使用日期由即日起至4月30日，只需以手機截圖，於櫃枱展示即可使用。

按圖看各款優惠劵及截圖：

新一輪的優惠券總共有8款，可以手機截圖，惠顧時以手機展示即可。

+ 7 + 6 + 5

吉野家各分店

備註：優惠不適用於香港站及中港薈分店

温野菜推火鍋下午茶 $69食壽喜燒

另一日式連鎖食店温野菜，最近也推出全新下午茶套餐，當中三款都為一人火鍋，價錢最平有$69的夀喜燒牛肉鍋，客人可以選擇廚師做好的牛肉飯，或是嘗試自己動手DIY：先將洋蔥煮至透明，就可放入牛肉灼熟，簡單快捷。另有野菜牛肉鍋、海鮮鍋，價錢就較貴，而且普遍火鍋分量都較的骰，男士們未必能吃得飽。

按圖看最新下午茶款式及價錢：

溫野菜推出全新的下午茶，當中三款也是一人火鍋，全部也附送鹽醬麻香椰菜及飲品一杯。

温野菜全線分店（銅鑼灣店除外）

供應時間：星期一至五2:30pm-5pm（尖沙咀LCX分店：3pm-5pm）

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁