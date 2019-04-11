Starbucks全線即日起停用塑膠飲管！新推鈦合金環保套裝

繼大家樂、KFC等多間連鎖店走飲管後，連鎖咖啡店 Starbucks 亦宣布，全線分店將會停用塑膠飲管，為環保盡一分力。 資料圖片：官方圖片

香港澳門即日生效 轉派紙飲管

為配合品牌全球性的減廢承諾，Starbucks 宣布由即日起（4月11日），香港及澳門200多間分店都會停用塑膠飲管，並轉而派發紙飲管及木製攪拌棒，並期望可以在2020年底，將店舖生產的塑膠廢物減少30%。香港及澳門星巴克總經理 Andrew Hui 就表示：「減塑並非只是推出一項措施，而是一個長遠的承諾，其背後更需要我們的夥伴及顧客身體力行的支持。」當然，若然客人也不需要紙飲管的話，也可主動告知店員。

Starbucks 由即日起，將會轉而派發紙飲管及木製攪拌棒。

新推環保飲管套裝 鼓勵自攜

Starbucks 向來都鼓勵自攜餐具，現時客人若自攜飲品杯光顧的話，即可享折扣優惠。而品牌因應停用塑膠飲管措施，即日起亦會推出一系列環保飲管套裝，全以鈦合金製成，配以保護套，方便攜帶，不過價錢就較市面環保飲管貴，主攻熟客市場。

按圖看品牌環保飲管套裝及新產品：

+ 4 + 3 + 2

Starbucks 全線分店

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