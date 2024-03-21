01獨家｜恒大許家印尖沙咀300呎「發迹屋」　遭中信旗下釘契抵債

恒大創辦人許家印，周一（18日）因公司年報造假，被罰終身禁入證券市場和4,700萬元人民幣。《香港01》發現他在香港最後「血脈」、1999年剛開始發迹時來港購買的300多呎洋樓單位，亦在同一日被釘契討債，涉及一筆60億元人民幣的債務。

這是許家印餘下唯一以私人名義持有的物業，記者發現單位門外擺放多對女裝鞋，但保安稱數月都未見有人入住。



《香港01》發現恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的300多呎洋樓單位被釘契討債。鐵閘及鞋架都被貼上阻塞走火通道告示。（梁祖饒攝）

1999年購入 曾申報居住

1996年許家印創業，翌年改名「恒大」涉足廣州的房地產生意，賺到第一桶金。1999年發迹後不久，親自來港簽署文件，以一筆過175萬元，購入尖沙咀柯士甸道144號祥景樓的中層單位，實用面積約375平方呎。

許家印曾經以該單位為住址，申報註冊公司。目前該單位市值約500萬元。

《香港01》發現恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的尖沙咀300多呎洋樓單位被釘契討債。（梁祖饒攝）

保安：數月未見有人入住

記者周三（20日）到許家印被釘契的洋樓單位，單位外擺放了鞋架，擺有多對女裝鞋。鐵閘及鞋架都被貼上阻塞走火通道告示。樓下的保安向記者稱，數月來都未見有人入住該個單位。

這個單位最終在本周一（18日）被釘契討債，與許家印因公司年報造假，被罰終身禁入證券市場和4,700萬元人民幣同一日。

《香港01》發現恒大創辦人許家印在香港剛開始發迹時來港購買的尖沙咀300多呎洋樓單位被釘契討債。（梁祖饒攝）

涉60億元人民幣欠款

釘契涉及恒大地產去年底公布的一宗深圳國際仲裁院裁決。仲裁申請人為中信集團旗下的「和信恒聚（深圳）投資控股中心（有限合夥）」，該公司於2016至2020年期間，向恒大地產增資50億元人民幣，以取得恒大地產約1.6%股權。但是，恒大地產終止相關的重組計劃，和信恒聚（深圳）要求恒大集團等人履行增資協議下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

深圳國際仲裁院裁定，中國恒大集團、旗下附屬公司廣州凱隆置業及許家印等成為被執行人，被執行的總額約60億元人民幣。

恒大地產去年底公布的一宗深圳國際仲裁院裁決。仲裁申請人為中信集團旗下的公司，要求恒大集團等人履行增資協議下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。（中國恒大公告）

深圳敗訴後無款還 債主到香港興訟

中信旗下的和信恒聚去年12月底到香港興訟，尋求高院執行上述仲裁結果，並將許家印尖沙咀「發迹屋」釘契。該案被告為恒大集團旗下公司廣州凱隆置業及許家印，案件將於4月5日聆訊。

許家印的住宅被「釘契」，是債權人向外間提示業主的財產涉及官司，正被追債。若債權人勝訴，法庭批准頒發「絕對押記令」，即出售的樓款要先償還債項，有餘款才交回業主。

2012年全國兩會，恒大主席許家印奔跑避開記者追訪，成為他的經典照片，他的愛馬仕皮帶更是焦點。（新華社）

許家印終身禁入證劵市場

此外，許家印以公司名義持有的三間山頂布力徑10號獨立屋，包括前妻丁玉梅曾住的10C屋，總值逾20億元，現已全部被債權人接管，部份更於市場放售。

恒大地產於周一（18日）發布收到中國證監會行政處罰事先告知書的公告，公告稱恒大地產於2019年及2020年年報造假，誇大收入逾數千億元人民幣。中證監採取多項懲罰措施，包括擬決定對恒大地產罰款近42億元人民幣；對時任恒大地產董事長許家印及時任中國恒大董事局副主席兼總裁夏海鈞採取終身證券市場禁入措施；對許家印罰款4,700萬元人民幣等。此外，恒大地產多名高管均受到處罰。