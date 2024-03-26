上水金記冰室被貼公告拍賣傢具　集團今年被入稟追討972萬元租金

上水新都廣場金記冰室周一（25日）被拍賣行貼上公告，將拍賣餐廳內的家具及設備，餐廳未有營業。《香港01》發現，金記餐飲集團旗下約20間餐廳今年首三月已被入稟追租超過32次，追討約972萬元。

金記冰室主席徐汶緯回覆記者查詢稱，上水分店因「壞爐頭」停業，將於周三重開，對拍賣行的公告不知情。集團上月因經營困難，關閉七間新界分店，強調其他分店不受影響。徐汶緯今年2月接受電台訪問曾指，內地遊客消費力仍薄弱，人均消費大減，「叫個菠蘿包，一杯熱奶茶就算數」。



金記冰室上水新都廣場分店周一（25日）無營業。

金記冰室上水新都廣場分店周一（25日）無開門，旁邊貼上拍賣行公司的公告，指根據法庭命令，將於周二（26日）拍賣該餐廳的傢俱及設備，更指明「法院所封者，當眾拍賣」。有關公告亦同日刊於《星島日報》。

▼金記冰室上水新都廣場分店的拍賣公告▼



記者翻查法庭紀錄，金記冰室上水分店自去年9月起，八次被業主新鴻基地產入稟追租，每次均追討一個月、37.2萬元租金。業主於今年2月26日，最後一次向法院入稟追租，拍賣行的公告稱是根據法庭於該次訴訟中頒布的財物扣押命令，拍賣餐廳的財物。

金記冰室為金記餐飲集團的其中一個品牌，集團旗下的餐廳自去年9月起捲多宗欠租案件，去年被入稟至少40次，追討共1,571萬元租金。今年首三月，集團旗下餐廳已捲32宗追租案件，被追討約972萬元租金。

今年「金記冰室」遭入稟至少20次

據集團網頁，金記冰室現有21間分店。《香港01》發現，除上水分店外，金記冰室至少10間都多次被業主入稟追租。單計今年1月至3月25日，金記冰室各分店被入稟追租至少20次，合共涉款約501萬元。

觀塘APM及馬鞍山新港城兩間分店最誇張，今年首三月份別被入稟追討約85萬及89萬元。觀塘APM分店被追討三個月租金，月租約28萬元。馬鞍山新港城同樣被追討三個月租金，月租約29.5萬元。

已結業的金記冰室粉嶺中心分店及屯門時代廣場，今年1月亦分別被業主入稟追討22.5萬元及76萬元欠租。

集團其他品牌亦有欠租

集團旗下的「亞金南洋茶室」，黃大仙中心、元朗廣場、觀塘Two Harbour Square、鯉魚門及將軍澳新都城分店，今年合共被業主入稟追討七次，總金額超過216萬元。

集團旗下的柴灣「麗香園冰室」，今年亦被業主三次入稟追租，合共涉款156萬元。

金記冰室主席徐汶緯回覆稱，集團上月有七間新界分店結業，被多次入稟追租是一時的周轉問題，強調其他分店不受影響。（資料圖片／何柏佳攝）

老闆回應：壞爐頭

金記冰室主席徐汶緯回覆稱，金記冰室上水分店是因壞爐頭，故周一閉店，指「沒有什麼特別」，該分店將於星期三（27日）重開：「你不相信的話，星期三我和你一起去（上水分店）吃早餐。」

問及上水分店門前貼上的拍賣行公告，徐汶緯反問：「真定假呀？是你到現場拍攝的嗎？還是有人傳給你們？」他稱不知公告真偽，着記者到現場求證。記者指出有關通告有刊於今日的報章上，徐汶緯只表示不知情。

金記集團旗下餐廳由去年起出現大量欠租紀錄，徐汶緯指去年的欠租都已解決：「去年9月欠租至今未交，我現在還做到生意嗎？」

徐汶緯稱金記冰室上水分店是因壞爐頭而暫停故營業，將於星期三（27日）重開。（徐汶緯提供）

「通關後不似預期」

徐汶緯指，現時經營是困難，集團上月有七間新界分店結業，主因是「通關後不似預期」。不過，他強調問題主要出在新界區，今年被多次入稟追租是一時的周轉問題，強調其他分店不受影響：「突然七間店結業，這兩個月的現金流當然緊張，那邊有很多錢。飲食業今個月的生意額是支付上個月的成本，所以有困難，但我相信兩三個月就會過去。」

今年2月，有人於網上聲稱被集團旗下的麗香園冰室欠薪，當時勞工處回覆傳媒指，已敦促僱主盡快向受影響員工清付其工資及其他法定權益。不過，問及徐汶緯關於欠薪的事宜，他稱自己不知情。

徐汶緯是選委會（飲食界）委員，2021年獲頒十大傑青。（資料圖片／何柏佳攝）

2月電台受訪：內地客人群消費跌 只點菠蘿包

徐汶緯是選委會（飲食界）委員，2021年獲頒十大傑青。他於2013年接手因租金壓力被迫結業的金記冰室，及後發展多間分店及亞金南洋茶室、駟馬拖車、十三姨酸菜魚等餐飲品牌。

今年2月，徐汶緯接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指內地遊客消費力薄弱，稱2018年內地旅客到冰室會點大量食物，「一枱都係」，惟人均消費約150至200元，惟現時網上的旅遊攻略教旅客「精明消費」，旅客到冰室用膳只會「兩三個一人一個菠蘿包，一杯熱奶茶就算數」，打卡影相後就離開。