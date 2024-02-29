大渣哥承認欠租　2023年度渣哥整體蝕逾1400萬元

前港姐冠軍譚小環與夫婿蔡蛋榮創立的餐廳「大渣哥」，於社交媒體發文承認九龍灣店門口被貼欠租封舖告示，又指出在過去年多兩年生意也是不理想，特別是通關後。為不希望影響員工及供應商，才一直「默默撐得幾耐得幾耐」。



至於會否好快結業，渣哥指出﹕「快極都仲有三幾個月之後嘅事，若然交得返哂啲租就冇事添，業主亦冇權封舖。又若然到時真係撐唔住，天下無不散之筵席，大渣哥茶記唯有提早結業，完成歷史任務。」

蔡強榮夫婿於2014年小食店，後來涉足茶餐廳業務。其後獲毛記葵涌（1716）於2018至2020年間，分別斥資250萬元﹑147萬元及147萬元，購入渣哥一九九六﹑大渣哥（九龍灣店）及大渣哥（貳）（灣仔店）各49%股權。餘下51%股權則由蔡強榮夫婦及其他人持有。

渣哥曾於2022年表示有意向毛記回購持有的渣哥的49%股權，不過對毛記葵涌提出的價格感到震驚。

「渣哥一九九六」去年利潤達252萬元。﹙資料圖片﹚

至於大渣哥等食肆業務表現，據毛記葵涌在2022年3月財政年度，大渣哥灣仔店及九龍灣店合共虧損630.7萬元，導致渣哥整體虧損378.3萬元。

在2023年3月底的財政年度，渣哥一九九六﹑九龍灣及灣仔大渣哥餐龐廳收益分別為1,376.5萬元﹑2,380.3萬元，灣仔店更已結業，並且分別蝕434.4萬元﹑872.4萬元及96.6萬元，即合計虧損1,403.4萬元。毛記葵涌更於2023年財政年度年報內指出，管理層認為由於艱難的經濟環境及市場競爭激烈，渣哥一九九六業績較預期。

毛記葵涌於2023年度年報又顯示，渣哥一九九六的資產淨值為89.8萬元，在大渣哥及大渣哥（貳）負債淨值分別為257.9萬元及405萬元。在2022年3月底，渣哥一九九六淨資產為524萬元﹑大渣哥資產淨值為514萬元，大渣哥（貳）負債淨值為308.4萬元。