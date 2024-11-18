電線槽醜聞｜啟德體育園等148項目化驗一年無結果　廣華仍商損失

《香港01》去年11月揭發，廣華醫院及啟德體育園電線槽質量未達標，其後發現有新居屋亦未達標。建築署去年11月中稱，會化驗啟德體育園等148個項目電線槽。

記者多次追問調查結果，稱首批38個項目三至四星期便有結果，最後一批電線槽已在6月獲安排化驗。但發展局化驗逾一年，仍未有結果，局方亦拒公布148項目完整名單。承認電線槽質量有問題的廣華醫院，向承建商追討損失逾一年，具體細節仍在商討。



記者在去年進入啟德體育園的地盤，用經校準過的儀器（Elcometer）量度，在主場館、室內體育館共五個樓層的天花和電錶房等十個位置，超過300個接觸點，兩供應商鍍鋅層厚度全數不合格。（香港01記者攝）

6月最後一批檢驗 10月仍檢驗當中

耗資300億元興建的啟德體育園將於2025年第一季開幕，最近舉行多個測試賽。但《香港01》去年11月揭發啟德體育園等項目電線槽鍍鋅層厚度未達20微米的標準，疑使用次一等貨品代替，或可慳近1,000萬元。廣華醫院亦確認電線槽質量未達標，若發現任何違規行為，必定會徹查到底及嚴肅追究。

《香港01》亦發現新入伙居屋、公屋亦有同樣情況，包括東涌新居屋裕雅苑、落成數年的公屋滿東邨及碩門邨（二期）。

建築署同年11月中稱，會化驗啟德體育園等148個項目電線槽，首批38個項目三至四星期便有結果。但事隔一年，記者今年6月及10月曾追問148個項目調查結果，發展局在6月時稱，最後一批合約的電線槽物料已獲安排進行檢驗。

至10月25日，發展局稱「目前尚有少量工程合約的樣本檢驗工作仍在進行中，當全部檢驗工作和報告完成後，會適時公布結果。」

記者在廣華醫院新大樓地庫、地下及15樓內的電訊房、電掣房及天花等六個位置，以測厚儀量度電線槽鍍鋅層厚度，測試了超過150個接觸點，測試的數值只有0至5.8微米，即所有結果都是不達標。（香港01記者攝）

廣華認線槽未達標 一年後仍商討損失

廣華醫院去年承認新大樓電線槽質量未達標，醫管局在10月28日回覆稱，會要求總承建商要加強保養責任，並按合約追討損失，但具體細節隔一年後仍在商討當中。

發展局：公布部分結果會誤導全部合約受影響

立法會議員江玉歡在1月亦就事件書面提問發展局局長寗漢豪，追問當時首批38個項目的化驗結果。發展局當時稱，「若單獨發放工程合約名單及供應商名單，或部分測試結果，不整全的資料可能會導致公眾誤以為名單上的工程合約全部受事件影響。」

耗資300億元興建的啟德體育園區電線槽，疑有人涉偷工減料，三供應商兩間不合格。 （香港01記者攝）

江玉歡：原因缺邏輯 影響合理時間獲知結果

江玉歡當時批評，看不出分批公布檢驗結果的難度。她指若一次過才公開，恐怕會拖長時間，影響市民在合理時間內獲知調查結果。江更質疑發展局的原因欠缺邏輯，會令公眾以為政府無以嚴謹的態度處理。

江玉歡直言工務工程在香港佔比大，涉及資金非常龐大，政府作為守門人，必須做好把關，以嚴肅態度追究違反建築合約及物料供應合約，寧緊勿鬆。

政府工程醜聞・專頁｜偷工減料牽鉅款 涉醫院、體育園千億工程