電線槽醜聞｜148項測試無包已完工程　新入伙居屋、公屋疑未達標

醫管局去年11月證實廣華醫院電線槽鍍層未達標，建築署稱會化驗148份現正進行的電線槽工程合約，但未有包括近年完工工程。

《香港01》到剛入伙約一年的東涌新居屋裕雅苑、落成數年的公屋滿東邨及碩門邨（二期）實測，包括停車場及垃圾房等位置，測試逾200次未達標，只有約10次符20微米鍍層厚度標準。

房屋署未有回應會否擴展測試至近年完工的工程，僅重申對現正進行中的148項工程合約化驗。供應商「力雄」在截稿前未就測試的公屋及居屋作出回覆。



《香港01》到剛入伙約一年的東涌新居屋裕雅苑停車場等位置實測，測試逾100次未達標，未符20微米鍍層厚度標準。（香港01記者攝）

▼東涌居屋裕雅苑停車場及垃圾房測試結果▼



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首批測試結果仍未公布 拒提供148項工程名單

醫管局去年11月中證實《香港01》報道，廣華醫院電線槽鍍層未達標，被點名「肥佬」的供應商為「順昌」。建築署化驗148份電線槽工程合約，有38份會首批測試，預計12月中有結果，惟至今仍未對外公布。署方亦拒絕提供全部工程名單，只肯提及46份是「順昌」、98份是「力雄」及53份是「金泰」，部份合約的供應商多於一間。

「力雄」及「金泰」是啟德體育園的電線槽供應商，《香港01》亦在去年11月揭發體育園電線槽鍍層疑未達標，但港府至現時仍未有交代啟德體育園化驗結果。

入伙約一年的東涌居屋裕雅苑有電線槽疑似生鏽，亦有電線槽未有蓋上的情況。（香港01記者攝）

新入伙居屋100次實測均未達標 不在148份檢測名單內

該148份會檢測的合約只是包括「正在進行」的工程，未有包括近年完工工程。《香港01》上月去了入伙約一年的東涌新居屋裕雅苑，裕雅苑的線槽供應商為「力雄」，電線槽印有力雄標誌。

記者到了裕雅苑停車場及垃圾房等六個位置實測超過100次，鍍層厚度數值只是介乎2.7至8.8微米，未達到標準要求的20微米，也未達到可接納的誤差下限13微米。記者亦發現有電線槽疑似生鏽，有電線槽未有蓋上的情況。

與裕雅苑同期出售的另外六個居屋，五個屋苑都未完工，當中四個都是由「順昌」提供電線槽，估計屬於148份檢測合約當中。

▼東涌公屋滿東邨街市及平台測試結果▼



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兩間落成數年公屋 街市停車場測試亦未達標

另外，2018年落成的東涌公屋滿東邨電線槽鍍層同樣疑未達標，記者到了街市及平台等六個位置測試約90次，線槽印有「力雄」標誌，厚度數值介乎1.5至8.9微米，即未達標，只有兩次為14及15.3微米，屬可接受的誤差範圍。

同樣是力雄供應、2019年落成的沙田公屋碩門邨(二期)，記者到了有蓋時租停車場兩個位置測試約50次，其中40次測試未達標準，介乎3至12.8微米，餘下10次則達標。

2019年落成的沙田公屋碩門邨(二期)，記者到了有蓋時租停車場兩個位置測試約50次，其中40次測試未達20微米標準，只有10次達標。（香港01記者攝）

▼沙田公屋碩門邨（二期）停車場測試結果▼



倪學仁：出廠必做品質檢驗 為何未能發現？

資深工程師倪學仁表示，電線槽生鏽有可能是工人在安裝或運送途中鑿花導致生鏽。但供應商的貨品品質有問題，應要詢問生產過程中是哪一個環節出問題。他強調所有產品出廠時都必定要做品質檢驗，質疑品質檢驗時為何無發現問題。

除供應商要品質檢驗外，每個工程都有成千上萬不同種類的部件。倪學仁認為政府同時要檢討其他工程部件的監管，有否類似部件未達標的漏洞，如發現應儘早堵塞漏洞。

另外，有資深機電工程師估計電線槽浸鍍層的時候不均勻亦可導致，但如屋苑未發現大規模生鏽狀況，可能屬於瑕疵，但質疑屋苑為何未有發現作出更換。

資深工程師倪學仁表示，所有產品出廠時都必定要做品質檢驗，質疑品質檢驗時為何無發現電線槽鍍層問題。（資料圖片／林若勤攝）

梁文廣：已完成工程亦要追查 持續關注老化保養問題

立法會議員梁文廣表示，建築署應交代他的原因為何仍未可交代結果，如果署方未能完成所有化驗，都可以做一個中期匯報，讓外界知道政府是一直處理當中，但礙於人手或其他因素未能適時公布。

梁文廣認為過去已完成的工程亦應該要追查，這除了是追查真相外，更可及早發現未達標的工程項目，持續關注它的維修保養及老化損耗等問題，令相關人員可及早處理事件。他指政府要說服港人用這麼多公帑，大興土木做未來基建發展時，政府一定要給予公眾信心，「錢是用得其所，質素是能讓人接受」，政府要挽回大眾對「工程誠信」的信心，是需要更透明及公開處理事件。

立法會議員梁文廣表示，過去已完成的工程亦應該要追查，這除了是追查真相外，更可及早發現未達標的工程項目，持續關注它的維修保養及老化損耗等問題，令相關人員可及早處理事件。 （資料圖片／梁鵬威攝）

房署無回應會否擴展檢測至完工工程

就《香港01》現場實測的結果，房屋署未有回應會否擴展測試至近年完工的工程，僅重申對「現正進行」中的148項工程合約化驗。如發現電線槽鍍層厚度不符合合約標準，房委會會按合約條款要求有關合約的承建商交代情況及作出適切安排。供應商「力雄」在截稿前未有就測試的公屋及居屋作出回覆。

房委會指居屋及公屋合約要求電線槽的底及面，合共每平方米面積至少有275克的鋅覆蓋。記者實測的方式是按政府認可的換算方程式計算，即是電線槽的鍍鋅層厚度要有20微米，誤差範圍在正負7微米之間。

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