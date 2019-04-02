【屯門裘錦秋中學】老師疑遭違規降職　觀課紀錄混亂　學校未回應

東華三院李東海小學林老師輕生事件，引發社會極大迴響，要求審視學校管理問題。教育局局長楊潤雄事後指，局方會直接處理對校長的投訴，認為老師有足夠渠道申訴。 不過，《香港01》獲悉屯門裘錦秋中學一名主任，去年中向教局投訴遭校長不公平對待，校長其後更涉違規將其降職，校董會知悉卻無糾正。教局調查近一年無下文，反映機制非如楊潤雄所言，能妥善處理對校長的投訴。 記者就事件向該校校長及校董會查詢，截稿前未獲回覆。教育局未詳細回應個案，僅重申處理複雜個案需時較長。教育界議員葉建源稱教局處理太久，無法助受屈老師走出困境。

屯門裘錦秋中學發生懷疑校長欺壓老師事件，《香港01》獲悉，該校一名主任本學年初開學日，突然遭校長陳月平由高級學位教師（SGM）降職為學位教師（GM）。陳亦被指多番針對該名主任，包括以外出未拍卡為由，向主任發警告信。（洪嘉徽攝）

開學首日接校長通知降職 SGM驟變GM

屯門裘錦秋中學一名主任，去年9月3日即本學年首個上學日（9月1日及2日為周末），接獲校長陳月平電郵通知，指其上學年「考績分數排最後的一位」，因此本學年「不再擔任主任的職級」，即時將她由「高級學位教師（SGM）」降職為「學位教師（GM）」。

據悉，該中學由於縮班出現超額教師及超額主任，校方上學年宣布以考績決定需要裁減及回降的老師，而校方程序定明去年5月底就會通知受影響者。事實上，教育局相關指引亦註明，校方應在去年5月內完成調配，「以便餘下的過剩教師可及時向其他學校申請職位」。

知情人士謂，校長遲至9月初才通知，雖然校董會承諾去信教局為該主任爭取凍薪，但她一旦遭降職，「就算日後轉校，都只能用GM求職，年資及起薪點都大受影響，嚴重損害咗佢嘅權益」。

屯門裘錦秋中學校長陳月平（左二）被指多番針對該校一名主任，其中她對該主任科目A的觀課紀錄，竟離奇同時寫上科目B的評分。該主任向校董會投訴，但負責處理的校董指，已授權校長全權負責降職人選，教協質疑校董會私下授權違反法例。圖中左三為該校校監邱裘錦蘭。（學校網站相片）

校長一節觀課為兩科評分 教協質疑考績不公平

《香港01》獲得教協去年12月中就該名主任個案，直接發予教育局局長楊潤雄的投訴信。該信指，以「考績最差」為名將主任降職的陳月平校長，原來上學年只曾就科目A對該主任觀課，但觀課紀錄卻離奇地同時寫上，其對該主任於科目B表現的意見及評分。

據悉，陳月平去年5月中觀課後，遲至6月底才於考績會面上，將觀課紀錄交予該主任。教協信件亦有附上該份觀課紀錄，顯示日期為6月30日而非觀課當日，而陳月平於其中至少兩個有關作業的分項，用括號註明是評核科目B的表現，5分之中評該主任2分及3分。

根據教局規定，以考績為由將老師降職前，必先給予機會改善，但陳月平遲至6月底學年將近結束時，才將觀課紀錄交予該主任，對方再無機會改善。教協信件批評，陳月平基於有問題的觀課紀錄及考績評分，就決定將該主任降職，做法並不公平。

《香港01》取得教協為屯門裘錦秋中學一名主任，直接向教育局局長楊潤雄投訴的信件，直指校長將主任降職決定涉行政失當，並要求教局調查校董會有否恰當處理投訴。（教協投訴信）

下午離校公幹、晚上回校活動 因無拍卡收警告信

知情人士又透露，陳月平於2017/18學年升任校長後，多次針對該名主任，包括於2017年11月，就該主任外出參加教育局文憑試簡報會時未有拍卡（用職員證記錄離校）一事，向她發出警告信。

《香港01》取得該主任就警告信一事向校董會投訴的信件，她承認2017年9月29日外出參加文憑試簡報會時未有拍卡，但稱離校時曾在陳月平及其他兩名老師面前，提及當晚需回校出席中一家長晚會，因此不用拍卡，主任引述陳當時並無異議。

不過，她指當晚亦有出席家長晚會的陳月平，竟於事發五日後，突然兩次電郵追究她無拍卡，再過一周後，又召她入校長室責罵，斥責她不遵守學校規定。主任又指當她向陳查詢，離校前已在陳面前提及不用拍卡，對方為何不提醒時，陳月平竟回應「我點解要提你呀？」

屯門裘錦秋中學發生懷疑校長欺壓老師事件，《香港01》周一（1日）經電郵及傳真向校長及校董會查詢，截稿前未獲回應。（洪嘉徽攝）

校董、外校校長輪流觀課 兩學年共至少14次

除了因拍卡發出警告信，知情人士透露，學校亦為該主任安排大量觀課，2017/18學年及2018/19學年（至今年2月），分別有至少7次觀課，當中包括突擊觀課。觀課人員除了陳月平、其他科主任及老師外，亦包括校董、外校校長及退休校長。

據了解，這些觀課大部分事後都沒有觀課紀錄，部分則「後補」紀錄，而部分即使有紀錄，觀課人員都會直接交予陳月平；該主任曾向陳索取，惟陳一直未交出。

據《香港01》了解，該名主任因連串事件承受壓力，患上情緒病，由去年12月至今一直需要請病假休養。

教育局去年發出《2018/19學年資助中學及特殊學校處理過剩教師及實驗室技術員事宜》指引，註明學校應於去年5月內完成超額老師的調配工作，以便過剩老師可及時轉職至其他學校。不過，屯門裘錦秋中學校長陳月平，卻遲至去年9月才通知一名主任降職，令其權益嚴重受損。（教局指引）

教育局查近一年無下文 林老師輕生翌日回覆正跟進

遭校長多番針對下，該名主任就陳月平不依程序、不公平地將其降職，以及無理發出警告信兩件事，分別向校董會及教育局投訴。校董會調查兩件事後，力撐校長做法無問題，但教協質疑校董會將降職權力授予校長，已涉違反《教育條例》（見另稿）。

《香港01》早前向教局查詢處理對校長投訴的程序，局方指每宗個案需時兩至三個月處理，但上述兩宗投訴至今已分別三個月及十個月，遠超局方所訂時限仍未結案。

據悉，教育局去年12月接獲教協投訴信後，今年2月19日曾派員到學校會見全部主任了解事件，但其後再無消息，直至本月初李東海小學林老師輕生事件的翌日（7日），負責的教局官員才電郵該主任稱仍在調查事件。

至於校長無理發出警告信，知情人士稱該主任早於去年5月已去信教局投訴，但局方約見主任後再無跟進。直至今年2月，教局官員到校會見該主任時，主任發現教局竟從未將事件當成投訴處理。據悉該主任非常失望及氣餒，本月中再致函局方要求認真處理。

教育界立法會議員葉建源認為，教育局的介入調查事件非常關鍵，但若調查時間太長，將無法助受屈老師走出困境。（資料圖片／梁鵬威攝）

教育局：複雜個案需時較長 校長未回應

記者本周一（1日）經電郵及傳真，向校長陳月平查詢是否未經校董會獨自決定將主任降職、延遲至去年9月才通知主任降職的原因，以及觀課紀錄同時包括兩科目評分的原因等問題，至截稿前未獲回覆。

教育局發言人未就個案詳細回應，亦未解釋調查需時超出一般時限的原因，僅重申處理投訴個案的時間，視乎性質及複雜程度而定，一般而言，處理一宗個案約需兩至三個月，而複雜個案（包括涉及多項指控）則需時較長，又指局方會一直與投訴人保持聯絡，並跟進投訴。

葉建源：教局查太久無法助老師脫困

教育界議員葉建源認為，當老師受屈不能在學校層面解決，教育局的介入非常關鍵，但局方調查時間太長，調查後將結果交校董會處理，而校董會往往只稍作提醒，無法助受屈老師走出困境。

他認為，教育局需要更清晰交代處理老師對校長投訴的機制，提高透明度，例如所需時間、上訴過程等等，才能真正協助受屈老師走出困境，防止悲劇再現。