【李東海教師墮樓】林老師家人公開信斥教育局抽身旁觀批調查過慢

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠於校園墮斃，事件揭發校政風波，老師死前曾受巨大壓力，被校長召回校寫悔過書，辱罵致情緒受困早退，最終踏上絕路。東華三院就事件成立獨立調查委員會，承諾公開公平公正處理投訴。 事隔兩周，林麗棠家人撰寫公開信，指教育局對事件抽身旁觀，又稱林曾反映自身困難及學校的管理問題卻不獲正視，質問「這是否教育界的悲哀呢？」。信中家人又指對調查需時數月不敢苟同，希望調查盡快能還林一個公道。

作為林老師的家屬,請容許我們在此代表林老師向你們說聲「對不起! 我愛你們!請原諒我帶給你們的傷痛,也請你們努力地活出自己精采 的人生」。 給林老師的生前好友、同事、學生和學生家長

在繁忙的生活中, 你們不但為林老師付出了寶貴的時間去關注她,更為她寫了這麼多支持的說話。是你們令我們依然相信人的真善美和公義的存在。我們真的很需要你們給予的力量,希望你們繼續關注事態的發展並支持我們。 給傳媒朋友和素未謀面的大眾市民

林老師的家人，在毛毛細雨中，到學校會見東華董事局成員。（資料圖片）

批教育局抽身旁觀

公開信由林麗棠老師的弟妹撰寫，信中指事件發生後的兩星期，對家人而言十分沉痛難捱，感謝親朋好友的陪伴和體諒，又指為林麗棠生前好友、同事、學生和學生家長對她的祝福及懷念感到安慰。另外信中又向東華三院主席王賢誌，主動慰問及成立調查委員會表示感謝，稱相對下教育局對事件抽身旁觀。

相對教育局的抽身旁觀,東華三院在王主席帶領下主動慰問了我們, 並作出了積極回應的第一步-成立調查委員會。王主席,辛苦你!謝謝你! 給東華三院王賢誌主席和董事局成員

林老師春風化雨，縱使學校未安排公眾致意，不少家長自發獻花。（資料圖片／潘安奇攝）

望調查盡快完成

公開信指林麗棠畢生奉獻給教育事業，就算在疲於奔命、喘不過氣時仍未想過放棄學生，又稱林「以理性和合理的渠道去反映她的困難和對待及學校的管理問題也不能得到正視，這是否教育界的悲哀呢？」。家人又對辦學團體和調查委員會需時數月調查表示不敢苟同，希望調查能盡快完成，以還林一個公道，並為辦學團體甚至教育界作正確的示範及訂立重新啟航的方向。

林老師以理性和合理的渠道 去反映她的困難和對待及學校的管理問題也不能得到正視,這是否教 育界的悲哀呢? 東華三院教育服務的所有職員

天水圍李東海小學女教師於校內墮斃，女事主林老師的弟弟當日到場了解，他當時指姊姊為校內老師，生前疑受工作壓力影響。（資料圖片／梁銘康攝）

就調查 需時數月這點,我們實在不敢苟同。我們建議調查可分為兩 部份:一是林老師生前在學校所受的待遇,二是辦學團體的管理問題。 並以合理的時間先行總結林老師的死因,好讓我們心痛的傷口能盡早 癒合。 給調查委員會的各位成員

林老師的胞弟曾指姊姊為校內老師，生前疑受工作壓力影響，並指校長有很多無理要求。（資料圖片／梁銘康攝）

下月13日設靈

公開信建議委員會的調查可分為林麗棠生前在學校所受的待遇，及辦學團體的管理問題兩部分，並以合理時間先行總結林的死因，好讓家人心痛的傷口能盡早癒合。林麗棠的喪禮將於下月13日於紅磡萬國殯儀館地下孝思大禮堂設靈。