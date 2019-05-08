【01獨家】與滙豐割席？孟晚舟保釋期　隔空操控港豪宅轉按中銀

華為副董事長孟晚舟在加拿大溫哥華被捕後，牽動國際。孟保釋後須配戴腳鐐，被保安嚴密監視。孟雖然自由受限，但仍隔空操控財產。她與丈夫在2月初，動用超過4,000萬港元，還清由滙豐銀行借出的按揭貸款，一舉贖回加拿大的兩個物業。 孟又在3月底透過丈夫劉曉棕，越洋辦理香港物業的轉按手續，把名下香港維港灣及擎天半島的市值8,500萬元物業轉按至中銀（香港），多種舉動疑與滙豐正式割席。 翻查資料，華爾街日報報道曾指出，滙豐發現了華為進行可疑金融交易，因而向美國調查當局通報。

孟晚舟（左）與丈夫在2月初，動用超過4,000萬港元，還清由滙豐銀行借出的按揭貸款，一舉贖回加拿大的兩個物業。 孟又在3月底透過丈夫劉曉棕，越洋辦理香港物業的轉按手續，把名下香港維港灣及擎天半島的市值億元物業轉按至中銀（香港）。（資料圖片／路透社）

正受加拿大嚴密監控的華為副董事長孟晚舟，引渡一案將在香港時間周四（9日）凌晨（加拿大時間上午10時）續審，孟會否被引渡至美國受審依舊成為焦點。在引渡聽證會前，孟隔空操控財產，在今年2月初一筆過還清向加拿大滙豐銀行，借用的兩個豪宅按揭貸款。根據去年尾的法庭文件，孟晚舟及丈夫在加拿大溫哥華的兩所物業分別有250萬加元（約1,454萬港元）及500萬加元（約2,908萬港元）貸款額未還清，合共4,362萬港元。

孟晚舟及丈夫在2009年以270萬加元（約1,570萬港元），購入現時正居住的溫哥華鄧巴區（Dunbar）28號大道的大宅。（資料圖片／視覺中國）

兩加國物業共借逾億港元 去年尾仍有逾4千萬未還

加拿大土地註冊處文件顯示，孟於2016及2018年分別為加國兩個物業，向加拿大滙豐銀行借貸1,500萬加元（約8,726萬港元）及500萬加元（約2,908萬港元），合共1.16億港元。

據法庭文件，孟晚舟及丈夫在2009年以270萬加元（約1,570萬港元），購入現時正居住的溫哥華鄧巴區（Dunbar）28號大道的大宅。該豪宅在2017年市值更升至約560萬加元（約3,257萬港元）。

孟及丈夫其後在2016年再購入達8,170呎桑拿斯區1603號馬修斯大道大宅，該豪宅在2017年市值為1,630萬加元（約9,482萬港元）。

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港8500萬物業授權丈夫轉按中銀 疑與滙豐割席

除繳清加拿大兩所物業按揭外，香港土地註冊處資料顯示，孟晚舟透過丈夫辦理手續，將2016年向香港滙豐銀行人借用的維港灣及擎天半島兩所香港物業按揭的貸款還清，由丈夫劉曉棕在3月27日同日轉按至中銀（香港），劉為借款人，孟則為按揭人。兩份註冊文件，劉均以孟的法定授權人身份簽署。

翻查土地註冊處資料，孟晚舟與丈夫劉曉棕早在2012年，以3,350萬元購入九龍站上蓋豪宅擎天半島一高層單位，單位現時市值約5,200萬元；孟晚舟並在2014年以1,870萬元購入維港灣頂層複式單位，現單位已升值至逾3,300萬元。

孟晚舟在引渡聽證會開庭前，還清加拿大兩豪宅按揭，更把香港合共逾億元的兩所物業轉按至中銀（香港），多個舉動均與英資滙豐撇清關係，未知是否與滙豐疑曾向美國司法部舉證華為有關。

孟晚舟在2014年以1,870萬元購入維港灣頂層複式單位，現單位已升值至逾3,300萬元，並轉按至中銀（香港）。（資料圖片／張浩維攝）

路透社在2月報道，滙豐銀行曾在2017年向美國司法部進行簡報，舉報及指控華為涉隱瞞或欺騙滙豐，經空殼公司Skycom與伊朗有生意往來，涉違反美國對伊朗制裁的規定。

華爾街日報報道曾指出，滙豐發現了華為進行的可疑金融交易，因而向美國調查當局通報。（資料圖片／羅君豪攝）

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